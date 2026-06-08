遊日注意！日本信用卡實體店停用簽名？需PIN碼！港人免密碼攻略

日本信用卡｜日本信用卡協會自2025年4月起取消IC讀卡機「PIN碼跳過功能」，以後於日本使用信用卡將要輸入PIN碼（個人識別碼）才能成功驗證。但PIN碼對於港人而言並不普及，令不少人擔心之後去日本旅行將會無法使用信用卡，到底香港信用卡會否受影響？



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本信用卡新制度

根據日本信用卡協會（JAC）公告，為了防止信用卡被盜用的問題，由2025年4月起，日本的IC讀卡機會取消「PIN碼跳過功能（PIN Bypass）」，往後在日本購物刷信用卡時，就必須輸入4位數的PIN碼作為驗證。由於香港發行的信用卡大部份都沒有PIN碼，因此這對港人而言或會相當困擾。

「暗証番號」意指密碼或個人識別號碼。（日本信用卡協會官網）

日本信用卡｜2大日本信用卡卡機公司回應

不過，其實大家也不用太擔心。對於新制度實行，日媒CENT Japan曾就「信用卡新制會否影響遊客」詢問當地兩大信用卡卡機公司「Recruit」和「Square」。

Recruit公司發言人表示，對於未設定PIN碼的訪日遊客，他們仍可透過簽名使用該服務，而Square產品行銷主管則回應，這次新制度僅適用於內置PIN碼認證的卡片，對於尚未內置PIN碼的海外信用卡，他們則可繼續使用簽名作身份驗證。

尚未內置PIN碼的海外信用卡，則可繼續使用簽名作為身份驗證。（Pixabay）

總而言之，日本信用卡協會是次實施的信用卡新制度，僅適用於日本本地信用卡，對於海外信用卡暫時未有影響。

而本地銀行對於日本取消「PIN Bypass」暫未有新指引，而且大部分本地銀行發出的信用卡都沒有設置PIN碼。因此，若在海外使用時遇上需要輸入PIN碼驗證的情況，可嘗試輸入「0000」或直接按確認鍵。

日本信用卡｜如何避免在日本遇上刷卡問題

萬一遇上信用卡刷不到的情況，除了是次準備足夠現金才出門之外，其實亦可以使用日本常見的行動支付工具，例如Pay Pay、西瓜卡、街口支付等，以便應付信用卡失靈等突發情況。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略