韓國自由行｜CU、GS25、7-11便利店美食11款推薦　延世生乳包必食

在韓國街頭隨處可見各式便利商店，目前全球便利店密集度最高的國家就是韓國。



韓國便利店跟香港一樣是24小時營業，所以大家經常在韓劇或是韓綜看到明星們在便利商店裡吃即食麵配微波香腸，或是在便利店外頭喝啤酒、吃雪條，而韓國最常看到的便利店就屬7-11、GS25、CU，這些韓國便利店都會推出獨家販售的美食，現在推薦2025韓國便利店必吃美食（包括：鹹食、甜點、零食、飲料），趕快全部筆記下來，去韓國旅遊時通通都要嚐一遍。

搜羅韓國便利店11款必吃美食，7-11、GS25、CU美味一網打盡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國便利店11款美食推介 聖水Bagel口味繁多 明星聯名便當必買（01製圖）

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1. 칸타타美式咖啡

販賣地點：7-11、CU、GS25



韓國人熱愛冰美式是眾所皆知的事，即使天氣再冷，都要喝一杯冰美式，許多人會到便利店買冰塊杯跟袋裝咖啡，既快速又方便，在眾多品牌中又以「칸타타」最受歡迎，而最多人喝的口味是美式咖啡跟榛果咖啡，近期在社群上瘋傳一種喝法，就是在原本的咖啡裡加入韓國的國民飲料「香蕉牛奶」，運用香蕉牛奶的甜度跟美式咖啡的苦中和，讓整體風味更有層次，下次記得試看看這個新喝法。

2. 星光清河氣泡酒

販賣地點：7-11、CU、GS25



白葡萄酒和氣泡水的結合，清爽的口感，深受韓國年輕女性喜愛，酒精成分為7.2％，即使是低度酒精愛好者也可以毫無負擔的入口，蠻適合搭配海鮮與芝士，如果去便利店買晚餐宵夜，可以順便買一瓶回去一起享用。

3. 農心牛角麵包餅乾

販賣地點：7-11、CU、GS25



由韓國知名品牌農心推出的「牛角麵包餅乾」，就像等比縮小的牛角包一樣小巧可愛，香濃酥脆的口感，只要吃過都會愛上，是不少人去韓國旅遊會囤貨的必買零食，目前共有鹽味牛油、朱古力、覆盆子三種口味，非常適合買回家當追劇零食，或是當伴手禮送給親友。

4. 延世大學生乳包

販賣地點：CU



「延世大學生乳包」由CU便利店獨家販售，以韓國首爾延世大學，校內牧場的牛奶製成，由於延世大學牧場的牛乳是人氣國民牛奶，所以生乳包在2022年推出時，就造成轟動，在一年內賣了千萬顆，等於每五個韓國人就有一個人吃過延世大學生乳包，鬆軟的麵包搭配綿密的內餡，還有相當多的口味可以選擇，一定要試試。

5. 杜拜風味朱古力

販賣地點：CU



在韓國K-POP偶像之間都在討論的杜拜朱古力「FIX Dessert Chocolatier」，在韓國CU便利店一上架就被搶購一空，還掀起一股杜拜朱古力DIY熱潮，而CU也同步推出自家的杜拜風味朱古力，一剝開就可以看到豐富的的開心果餡料，除了杜拜風味朱古力，CU還有其他杜拜風味朱古力系列產品，喜愛嚐鮮的你一定要買來吃。

6. 香蕉榛果飲品

販賣地點：GS25



農心推出的Banana Kicks香蕉粟米脆果深受韓國民眾喜愛，就連BLACKPINK Jennie上國外訪談節目《Jennifer Hudson Show》時也提到從小最愛的零食就是Banana Kicks，現在GS25推出Banana Kicks香蕉榛果飲品，香蕉牛奶與榛果結合，讓你感受香甜濃郁的美味，一定要買來嚐鮮。

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7. 聖水Bagel

販賣地點：GS25



GS25近期最熱門的非「聖水Bagel」莫屬，口感軟嫩Q彈的Bagel，一咬下就像剛從聖水洞的著名Bagel烘焙坊出爐的一樣，再加上各種風味的忌廉芝士，口味分別有：忌廉芝士、洋蔥忌廉芝士、藍莓忌廉芝士，以及胡椒鹽忌廉芝士，可以直接單吃，或是搭配燻三文魚、火腿或水果，讓口感更加豐富。

8. 金惠子便當

販賣地點：GS25



韓國便利店會與明星一起合作推出微波便當，像是CU有「白種元便當」，７-11有「李章宇便當」，而GS25跟韓劇裡的「國民媽媽」金惠子從2010年開始一起推出聯名便當，陸續有40多種商品，金惠子希望便當能讓缺食兒童也能無壓力購買，因此還創造出流行語「這很惠子（혜자스럽다）」（意指豐盛、價格親民），雖然中間有一段時間停止合作，但在2023年「金惠子便當」又重出江湖，下次去韓國可以品嚐看看國民媽媽的好味道。

9. 蜂蜜糖餅

販賣地點：7-11



韓國街頭特色點心「糖餅」，有著金黃色的外觀，內餡包入香甜濃郁的黑糖粉和肉桂粉，是大家去韓國必吃的甜點，韓國的7-11推出只需微波20秒即可享用的糖餅，就算是半夜，你只要到便利店一趟也可以吃得到香香甜甜的美味糖餅。

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10. 蛋沙律堡

販賣地點：7-11



出國旅遊時，總是想充分利用時間，走遍各個景點，因此通常一大早就會開始一天的行程，為了快速且方便地解決早餐，許多人會選擇到便利商店購買三文治或飯糰，7-11推出內餡豐富的蛋沙律堡，一口咬下，香軟的麵包搭配濃郁滑順的蛋沙律，是不錯的早餐選擇，如果到韓國旅遊，不知道該吃什麼早餐，可以吃看看。

11. 藥果蛋糕

販賣地點：7-11



韓國的傳統點心「藥果」主要以蜂蜜、芝麻油和小麥粉混合，經過油炸製成的糕點，口感有點像香港的馬仔，因為最近韓國年輕世代掀起了Halmaenial熱潮（為奶奶Halmae和千禧millennial的縮寫），所以藥果變成了很時髦的點心，7-11就推出一系列藥果甜點，像是藥果麵包、藥果餅乾、藥果冬甩，可以搭配咖啡或茶飲一起享用，藥果餅乾很適合當伴手禮送給朋友。

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