旅遊注意｜韓國首爾店家賣「這1物」偷漲價　唔畀收據專賺遊客錢

出國自由行，一張方便的Climate Card是必備！



像去日本有西瓜卡，而韓國首爾也有「氣候同行卡」，讓遊客能無限次搭乘地鐵巴士。這張空卡原價只要3000韓元（折合約17港元），但近日卻有旅遊達人踢爆，首爾的熱門觀光區，部分店家竟然偷偷把這張交通卡漲價，甚至多收錢還不給收據！ 包括東大門、弘大等景點都有此狀況，提醒大家要小心，別成了冤大頭。

原本一張「氣候同行卡」空卡只要3000韓元，卻被賣到4000韓元（Facebook@不奇而遇 Steven & Sia）

原本一張「氣候同行卡」空卡只要3000韓元，卻被賣到4000韓元（Facebook@不奇而遇 Steven & Sia）

首爾「氣候同行卡Climate Card」被加價賣？東大門、弘大成黑店熱點！

旅遊達人「不奇而遇」日前在Facebook發文表示，他在韓國旅遊時發現，首爾東大門、弘大等熱門景點附近的便利店，竟然悄悄地把「氣候同行卡」的售價「調漲」了！原本一張空卡只要3000韓元，卻被賣到4000韓元（折合約23港元）。更糟糕的是，這些店家還會限制遊客只能用現金結帳，而且不給收據，擺明不想留下任何憑證。

「不奇而遇」指出，雖然多收1000韓元（折合約6港元）並非天價，但那種「被默默多收錢」的感覺真的很差。他特別提醒第一次去韓國旅遊，不清楚這張交通卡原價的民眾要注意，只要遇到比3000韓元還要貴的價格，一律建議到別家買，避免在不經意間成為盤子。

氣候同行卡官方價3000韓元：無限搭乘首爾地鐵巴士

「氣候同行卡」是首爾市政府於2024年7月推出的公共交通卡，一張空卡售價為3000韓元。購買後，遊客可以再根據自己的旅遊需求，選擇1日遊、3日遊、5日遊或包月等不同方案儲值。儲值後，就能在期限內無限次搭乘首爾區域的地鐵、巴士，對於經常搭乘大眾交通工具的遊客來說非常方便。這張卡片在首爾各地的地鐵站和便利店都有販售。

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「不奇而遇」也再次強調正確資訊，

「無論是哪個版本的氣候同行卡，官方價格都是3000韓元！」



他呼籲最近有到韓國旅遊的朋友，如果發現類似狀況，也歡迎留言提醒大家，希望這則小小的提醒，能讓大家的旅程少一點不愉快，多一點放心。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：韓國旅遊注意！「這1物」遭首爾店家偷漲價？旅遊達人揭黑店：多收錢還不給收據！】