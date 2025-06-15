大阪世博｜6大人氣新周邊景點推薦　Grand Green大人細路都啱去

作為日本關西的人氣旅遊目的地，大阪景點本就備受世界各國的旅客所熱愛，加上大阪世博會開幕，更是讓整個城市都越發熱鬧。



大阪各地都為了5年才舉辦一次的世界博覽會而慎重準備，紛紛強化了便利的國際化觀光資源，並建構許多嶄新的綜合商業設施。本次將介紹距離大阪世博會不遠的各個新景點以及Outlet商場，讓大家作為下次旅行的參考。

2025大阪世博會6大周邊新景點必去好去處推介，大阪城豐臣秀吉石垣館鄭重開放絕對不容錯過（點擊放大瀏覽）👇👇👇

2025大阪世界博覽會 6大必去周邊新景點（01製圖）

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大阪世博會介紹

世界博覽會Universal Exposition又稱為國際博覽會或萬國博覽會（World Expo），簡稱為世博會或萬博，是5年才舉辦一次的世界級展覽。大會中是以國家的展出單位，藉機向全球展示出最先進的科技、最獨特的文化與最創新的理念。從1851年在英國倫敦舉行的第一屆開始，至今已有超過百年的歷史。而本次的大阪關西萬博，是日本睽違20年、大阪時隔55年再次獲得舉辦權，可以想見整個日本舉國上下對此的重視程度。

這次大阪萬博的場地位於夢洲，大會聚焦於世界各地當今最備受矚目的社會課題，並展示可作為未來因應對策的尖端技術，同時帶來日本獨有的文化交流、音樂藝術，甚至是動漫元素都涵蓋在內。廣大的會場安排了五花八門的展演區域，充滿融合了上百個國家的特色風情，可說是不能錯過的一次盛會！

地址：大阪市此花區夢洲

活動期間：2025年4月13日～10月13日



大阪景點推薦

1. Grand Green大阪

大阪因應世博會而新建的設施不計其數，當中討論度最高的莫過於「Grand Green大阪」！這座佔地遼闊的商業設施包含了北館、南館、南公園、北公園等4個大區域，除了才剛剛於2025年3月開幕的南館以外，其他部分設施已於2024年9月開始陸續落成，整體則會在2027年全數開放。Grand Green大阪有得吃、有得逛、有得玩，像是「Time Out Market」美食廣場進駐了數不清的當地知名餐廳，館內還有五花八門的日系雜貨小物，一旁還坐落著號稱全球最大的都市公園，不論是大人小孩都能盡興同樂。

地址：大阪府大阪市北區大深町6-38



2. 梅北溫泉蓮Wellbeing Park

伴隨Grand Green大阪的開幕，隱身在南館的梅北溫泉蓮Wellbeing Park也敞開了大門。這裡是日本關西規模最大的複合式健康設施，引進了目前在美國及歐洲各地極為盛行的概念，在現代化的建築中開闢了一片養生秘境，包含天然溫泉、岩盤浴、戶外無邊際景觀游泳池、SPA、高級健身器材、美容儀器，還開設了瑜伽教室、運動課程、健康講座，讓忙碌的現代人能藉此改善身體問題，同時享受到奢華療癒的放鬆時光，相當值得專程來此體驗一回！

地址：大阪府大阪市北區大深町5-54



3. 大阪市立美術館

大阪市立美術館不僅擁有超過8,400件國內外的藝術作品，還有5,000件以上貴重的國寶與珍藏，就連建築物本身都是受到日本政府認可的文化財產。為了今年的大阪世博，大阪市立美術館歷經了長達3年左右的休館改裝，終於在2025年3月重新迎接熱愛藝術的遊客。在一番整修之後，館內外都多了不少參觀會場與休閒設施，還有咖啡廳、商店、日本庭園以及免費入場的景觀露台，足以在這裡好好逛上一整天。

地址：大阪府大阪市天王寺區茶臼山町1-82（天王寺公園內）



4. 中之島Gate南碼頭

大阪由於最早是透過四通八達的水運，逐漸帶起了繁榮的經濟發展，因此一直有著「水都」的稱號。而兩家關西大型企業集團便因應這樣的背景，攜手合作在舉辦萬博的夢洲一帶開闢了複合式的大型水上交通據點！這裡除了可供實際船運通行的港口之外，最受關注的就是碼頭上方能眺望美麗河川景致的餐廳。其中包含了西餐廳、日式餐廳以及BBQ會場，搭配一旁的展覽中心與戶外游泳池，形成了充滿活力的交流場所。不少日本人都特地從外縣市來一探究竟，大家造訪大阪時絕對不能錯過！

地址：大阪府大阪市中央區



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5. 大阪城豐臣秀吉石垣館

不管對日本的歷史熟悉與否，想必都曾聽聞過豐臣秀吉的名號。這位聞名全球的日本古代大將，曾經親自經手大阪城最早的建設作業。而大阪城從2013年開始，就著手計劃將這塊古蹟重現於世人眼前，在經過了漫長的嚴謹規劃之後，終於在2025年4月1日鄭重開放！來客將能走入大阪城的地底，近距離見到曾飽受戰火侵襲的城牆遺跡。同時，城內更爲此設立了整棟以豐臣秀吉為主題的展覽，屬於難得能體驗日本歷史文化的機會。

地址：大阪府大阪市中央區大阪城1-1



6. 大阪門真LaLaport ＆ 三井Outlet Park

大阪門真分店據點，結合了LaLaport商場與三井Outlet Park，佔地遼闊的商場內從打折特價的優惠過季出清品、當季最新的日本流行時尚服飾配件，到運動品牌、兒童用品、美妝雜貨都應有盡有，也不乏關西富有盛名的拉麵與各式在地小吃，能一次滿足大家的購物慾與挑惕的味蕾！

地址：大阪府門真市松生町1-11



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大阪景點常見問題

去大阪景點應該住在哪區最方便？

大阪的電車系統相當方便，只要住在離車站不遠的地方，不管是哪一站其實移動上都不會太麻煩。但若希望一出門就生活機能便利的話，優先推薦下榻於心齋橋、梅田、難波或是本町。這幾個區域都是熱鬧的市中心，不論是要購物、用餐還是造訪觀光景點都不成問題。

還有什麼必去大阪景點？

除了本次介紹的新開幕大阪景點以及Outlet以外，被譽為大阪必去的地方還有日本環球影城、阿倍野展望台、大阪海遊館、通天閣。如果想感受大阪獨有的親切在地氣氛，則能去黑門市場、道頓堀商店街走走逛逛，體驗大阪人的熱情！

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