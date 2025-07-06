關西自由行8大深度遊秘境景點　竹田城跡又稱日版馬丘比丘必去

來到日本關西，大家一定都會到心齋橋、道頓堀、大阪城和清水寺等熱門景點吃喝玩樂，但如果逛膩了這些景點，也別怕～不妨探索看看秘境吧！



沒有太多觀光客也不在繁華地區，卻宛如仙境般的美麗地方，小編這次不藏私，通通報給你知！

8大關西秘境景點打卡推薦，伊根舟屋有「京都威尼斯」之稱必去！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

關西8大精選打卡秘境 京都天橋立被稱日本三景 欣賞美景須倒轉睇（01製圖）

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1. 伊根舟屋（京都）

有「京都威尼斯」之美譽的漁村



唯美的湖光景色及小船是不少人對威尼斯的印象，也讓不少遊客對其趨之若鶩，但其實不用跑到意大利，日本就有這樣被水包圍的小漁村，就是位於京都的伊根舟屋！這裡以漁業和旅遊業為主，小村落裡有著無數兩層樓的舟屋，一樓為漁夫提靠船隻的小港口、二樓則是自己的生活起居空間，但注意別隨便亂入人家的住處唷！建議可以體驗遊船或是騎乘島內免費借出的單車來看看伊根町的樣貌，美麗的小漁村值得待上一天並住下來！

交通：搭乘京都丹後鐵道至「站」下車，出站後轉乘巴士至「伊根郵便局前站」下車

營業時間：24小時



2. 美山（京都）

如童話般的茅葺部落



大家一定都在網絡上看過合掌村的美麗景色，想去卻又怕訂不到民宿嗎？那就來美山吧！幽靜的部落、可愛的垂簷屋頂，比起合掌村，更多了與世隔絕的仙境感～難怪被稱為「日本人的心靈故鄉」！這裡不只能賞花、賞楓，冬天還有最令人期待的「雪灯廊」活動，除了有民家點燈、還會施放煙火呢！錯過冬天的朋友也不要難過，在春天、秋天會有一齊放水的防災活動，非常特別、很值得一看唷～

小編小提醒：蕎麥麵、美山牛奶和雞蛋布甸等美山特產都是必吃喔！

交通：搭乘JR至「園部站」下車，出站後轉乘美山周遊巴士至「北（かやぶきの里）站」下車



3. 天橋立（京都）

要倒過來看的日本三景



這裡距離京都不遠卻充滿了濃厚的鄉間氛圍，搭乘有趣的單人纜車上山後，就能從山上向下俯瞰天橋立的沙洲，據說如果背對沙洲站立，並低頭往後一看，就能看到沙洲像一條橫跨在天上的橋，一定要來看看，才能體會如此壯觀又特別的奇景！如果想去天橋立玩，可以利用租車或是參加一日遊的方式，建議可以照「京都→美山→天橋立→傘松公園觀景台→飛龍觀搭纜車→伊根」這個順序安排～

小編小提醒：可以順便安排去周邊的智恩寺、籠神社和成相寺等熱門景點逛逛唷！

交通：搭乘JR至「天橋立站」下車。



4. 天神崎（和歌山）

和歌山必訪天空之境



位於和歌山的天神崎，除了擁有與玻利維亞的烏尤尼鹽湖相似的美景外，還是日本第一個進行「國民信託National Trust」環保運動的地方，因此最近在網絡爆紅、成為熱門打卡景點！但是如果想拍到美照，可就要先做好功課和拚運氣啦～為了將人影完美的倒印在湖面上，風雨絕對是要避開的，另外還要抓準潮位的最佳高度和夕陽西下交會的時段，才能成功按下快門喔！

交通：搭乘JR至「伊田邊站」下車，出站後轉乘巴士至「明洋前站」下車

營業時間：24小時



5. 熊野那智大社（和歌山）

被山林包圍的神祕神社



這裡不像京都清水寺的熱鬧繁華，多了一份寧靜和清幽，非常適合一個人來探索、置身在美麗的山林間。從參拜道一路往上爬，便會走到熊野那智大社，路旁的風景、店鋪都很有日本風味，而且完全不會人擠人，更能讓你體驗傳統的日本文化！雖然日本的神社很多，但熊野那智大社更多了一種山樹圍繞的神祕氣勢，絕對能讓你的心靈平靜～

交通：搭乘JR至「那智站」下車，出站後轉乘公車至「那智山站」下車

營業時間：07:30-16:30

門票：免費



6. 那智瀑布（和歌山）

隱藏在山間的世界遺產



沿著參拜道走去，不僅能從三重塔看到壯觀的瀑布，再往下走，也能從飛瀧神社由下往上看到不一樣的瀑布，那智瀑布高低落差非常大～從下面你能近距離的欣賞到瀑布傾瀉而下的壯觀美景，以及與岩石撞擊的巨大聲響，一定會讓你震撼不已！

交通：搭乘JR至「那智站」下車，出站後轉乘公車至「那智の滝前站」下車

營業時間：24小時



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7. 熊野古道（和歌山）

日本三大古道之一



熊野古道最著名的其中的一段路是由鵝卵石鋪成的步道，可以體會整座山林的寂靜、陽光和風的吹拂，絕對能讓你舒適自在的暢遊在山林間、擁抱大自然，而且沿途都有標示清楚的告示牌，絕對不會讓你迷路！如果想安排一日遊，建議可以從京都出發參加一日團，順便走訪高野山、白濱溫泉和圓月島，尤其是高野山的白雪，絕對讓這趟旅程值回票價哦～

交通：搭乘JR至「紀伊勝浦站」下車，出站後轉乘公車至「大門坡站」下車

營業時間：24小時



8. 竹田城跡（兵庫）

日本的馬丘比丘，被譽為天空之城



竹田城跡位在山頂上，當它被雲海包圍時就彷彿是一座天空之城，令人嘆為觀止，但是這樣的景象是可遇不可求的，如果有人品爆發的朋友，一定要到竹田城跡對面的立雲峽觀景台，那裡可是最佳的觀賞地點喔！當然直接到竹田城跡參觀也是非常推薦的～雲海通常出現在9月底到12月初早上八點前，下次去關西不妨到這邊欣賞一下這令人讚嘆的景色吧！

竹田城跡交通：搭乘JR至「竹田站」下車，出站後從登山步道走路上去或轉乘巴士／計程車至「第二停車場」下車，再徒步抵達

雲峽觀景台交通：搭乘JR至「竹田站」下車，出站後走路上去或轉乘計程車至「立雲峽停車場」下車，再徒步抵達

營業時間：【3/1-5月底】08:00-18:00、【6/1~12月初】05:00-17:00、【12月初~1/3】10:00-15:00（1/4~2月底冬季因故公休）

門票：成人500日圓、中學生以下免費



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如何前往關西？

前往關西的首選就是直飛大阪，由於傳統航空及廉價航空皆有直飛大阪的航班，機票票價其實十分優惠，以傳統航空而言，最便宜的票價大約2千有找，廉航則是1千多就可以買到一張大阪機票，不過由於大阪是香港人熱門的旅遊地，如遇旺季還是建議早點入手機票才能安心唷！

除了直接跟航空公司購買機票外，有時跟旅行社機票+酒店一起買更划算，通常都會安排4至6天的旅遊天數，到大阪平均含稅價約2,500至4,000多港元，若是你的時間較彈性，可以說走就走，那不妨隨時注意旅行社的自由行，越接近出發日期，甚至會有大阪機+酒5天3000元以下的價格喔！

這些景點是不是都美到讓人窒息呀！下次安排景點時，不妨把這些地方規劃在裡面，遠離城市的繁華，坐幾個小時的車程，不僅能讓你挖掘到超美麗的仙境，還能體驗到不一樣的日本文化，好好大開眼界～

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【日本關西景點】內行人才知道！8大必訪的關西秘境】