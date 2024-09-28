深圳大鵬「海邊藍橋公園」東涌紅樹林濕地園　行山沙灘岩洞可打卡

距離沙灘不過10分鐘路程，深圳大鵬的東涌紅樹林濕地園，稱得上是名副其實的海邊公園。



而且它還是深圳第五個紅樹林濕地公園，總佔地面積49.9萬平方米，園內修建了多條濕地棧道、空中廊橋和登山步道，茂密的植被和多樣性的生態讓整個公園如同一座大型「水上秘境」。👇👇👇

（深圳派提供）

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園內最亮眼的打卡點，自然是橫跨半個公園的藍色廊橋，設計簡潔流暢，彷彿一條漂浮在山野間的藍色絲帶。

逛完整個公園，還可以去海邊游泳、衝浪、看海、拍照，特別是不遠處的海邊巖洞，人少景美非常出片。

東涌紅樹林濕地園

地址：深圳龍崗區大鵬新區東涌橋與東涌路交叉口西140米

門票：免費進入，但不能帶寵物

交通：

1. 自駕導航「紅樹林觀光台」，停車至東涌沙灘停車場，然後步行前往東涌社區工作站；2. 公交：先去大鵬中心站，然後換乘m231路或大鵬新區假日專線5路，在「東涌浴場」站下車，步行143米即至



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