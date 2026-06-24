玩美攻略｜深圳10萬呎遊樂場！門票$206全日玩卡丁車+街機100項目

深圳玩美攻略懶人包｜ 玩美攻略是福田最大的電競娛樂室內遊樂場，樓高3層、佔地面積近10萬呎，擁有100多項娛樂設施，無論大人還是小朋友都可以玩得盡興，而且一日都未必玩得晒！《香港01》「好食玩飛」整合3層各項遊戲體驗、門票優惠以及交通方法，即看內文！



玩美攻略｜門票$206起全日自由出入不限時

玩美攻略（WonderMeet）是位於福田世紀匯內的電競娛樂室內遊樂場，也是全深圳福田最大的室內遊樂場。玩美攻略樓高3層、佔地近10萬呎，館內擁有多達100項娛樂設施，包括機動遊戲、體育競技、DIY手工體驗及合家歡遊戲等適合所有年齡層的娛樂體驗。

玩美攻略（WonderMeet）是福田最大室內遊樂場。

深圳玩美攻略門票採用全日制形式，玩家可以憑手環隨意進出，不限次數也不限時，而且沒有任何額外收費。此外，每位成年人也可以免費携帶一位80cm以下的小童入場。深圳玩美攻略全日門票原價人民幣 $268（約HK$288）起，現在經指定連結買飛只需HK$206，即可全日暢玩！

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深圳玩美攻略｜地址／票價／開放時間

玩美攻略（WonderMeet）

票價：HK$206起（原價HK$268起）

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳福田區深南大道3018號深圳世紀匯1-3層

交通：深圳地鐵1號線「華強路站」直達



深圳玩美攻略｜全日任玩機動遊戲／VR體驗／節奏遊戲

玩美攻略一樓極具科技感，主要提供各類講求極致速度及準繩度的機動遊戲！當中包括完美射擊、狙擊精英、飛車、閃電摩托、頭文字D0、狂野飆車9、極速飛車5等，還有節奏遊戲舞立方、華卡音舞、鼓萌、E舞成名等。

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此外，一樓也設有5D飛躍劇場、VR幻影星空暗黑戰車及VR奔跑吧鴕鳥等刺激感官的虛擬實境體驗，另外亦有適合親子遊玩的對戰街機、夾公仔、悦動格子等，絕對能滿足不同喜好的玩家！

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玩美攻略｜二樓 運動競技／DIY工作坊／桌遊棋藝

玩美攻略二樓設有四個大型運動競技場地，包括真冰滑冰場、保齡球館、射箭場及桌球館，一重熱愛運動的玩家們可以大展身手！如果一群朋友來的話，除了組隊進行運動比賽，還可以試玩劇本殺，在劇本的故事中找尋隱藏的兇手！

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此外，二樓亦設有簡單靜態的DIY工作坊，包括手工陶藝、手繪油畫、Diy珠串等，小朋友自己玩都無問題！家長們更可以趁機在二樓打麻雀、玩桌遊、在迷你唱歌房唱K、甚至大玩SWITCH及PS5黑神話悟空！

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玩美攻略｜三樓 刺激卡丁車、實彈射擊／合家歡遊樂設施

玩美攻略三樓分為刺激挑戰及大型合家歡遊樂設施，當中包括碰碰車、投籃機等親子友善的體驗，以及卡丁車、實彈射擊、奧運射擊、飛鏢等適合大人遊玩的活動，大小朋友都絕對能樂在其中！

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玩美攻略點去？3大交通方法

【1】深圳地鐵1號線華強路站直達！

世紀匯的商場B1層設有地下通道連接深圳地鐵1號線華強路站B出口，步行3分鐘亦可抵達深圳地鐵2號線或7號線的華強北站。

【2】深圳福田口岸出發

從深圳福田口岸出發，搭乘地鐵4號線，坐2個站到「會展中心站」後，轉乘1號綫到「華強路站」即可抵達；

【3】深圳羅湖口岸出發

從羅湖口岸則只需搭乘地鐵1號綫，坐5個站便可抵達「華強路站」，無須轉乘，非常方便！

玩美攻略（WonderMeet）

票價：HK$192起（原價HK$195起）

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳福田區深南大道3018號深圳世紀匯1-3層

交通：深圳地鐵1號線「華強路站」直達



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