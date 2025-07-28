深圳樂高樂園建設中　坐落大鵬擁山海景觀　設水上樂園、主題酒店

7月初，深圳大鵬新區黨工委書記劉廣陽，新區黨工委副書記、管委會主任孟錦錦會見默林娛樂集團首席執行官菲奧娜・伊斯特伍德一行，雙方就共同推動深圳樂高樂園度假區（LEGOLAND Shenzhen Resort）加快建設進行深入交流。



據悉，目前主題樂園的81個單體建築中，57個在建，其中，38個已封頂；最大的單體建築「樂高樂園創想世界」已成功封頂，創想世界屋面板安裝完成，正在施工屋面設備支架；部分過山車設備已完成基礎施工；內部疏解路網建設已全部完工。

同時，樂園周邊軌道、高快速路、酒店、公園等20多個基礎配套項目也正加快建設，總投資已達300億元，深惠城際大鵬支線新大站站前區間至動走線特大橋軌行區順利通過移交驗收，新大存車場及大鵬站成功封頂，新海大道（新東路-碧東路）已取得概算批覆、移交建設，交通等各項基礎設施建設正如火如荼進行。

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菲奧娜・伊斯特伍德稱，深圳大鵬新區擁有世界級的山海景觀，賦予了樂高樂園獨特魅力，每年接近2000萬人次的遊客量也必將為樂高樂園帶來巨大客流。

菲奧娜・伊斯特伍德表示，深圳樂高樂園度假區已進入快速建設階段，建成後將成為粵港澳大灣區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區，也將是中國第二個樂高樂園度假區。

據了解，深圳樂高樂園度假區規劃佔地58.34萬平方米，總投資69.45億元，由英國默林娛樂集團獨家運營。項目將融入中國本土歷史、文化、生態元素和嶺南特色，依託創新技術為孩子和家長提供充滿想象力和創造力的互動體驗。同時，延續「寓教於樂」理念，設置創意工作坊、駕駛學校、救援學院等互動遊樂體驗，並注重將可持續發展理念貫穿建設運營全周期。項目規劃建設：

主題樂園

水上樂園

探索樂園（遠期）



3個主題片區。