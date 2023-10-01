台灣宜蘭5大手信名店推介　年輪蛋糕／爆漿饅頭伴手禮人氣超高

如果去台灣宜蘭玩，回程的手信選項多半都是「諾貝爾奶凍捲」，但是宜蘭的名產不只有一個！一起來看看，宜蘭還有哪5大伴手禮值得買吧！



1. 米樂客

米樂客使用100%米粉製作甜點，招牌鹹蛋糕選用三星蔥和鴨賞作為配料，入口滋味既甜又鹹。如果想驚艷身邊的人，不妨參考他們家的獨門款蛋糕。除了蛋糕，米樂客也販售其他烘焙甜點，原物料一律追求天然、無農藥。

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此外，米樂客也有推出禮盒，內容物包含鳳梨酥、牛軋糖、肉鬆蛋捲、堅果塔、紅茶，讓你吃在嘴裡、甜在心裡。

2. 義珍香

以傳統糕點和麵包起家的「義珍香」，近年推出超高人氣的爆漿饅頭、冰心鮮奶蛋糕、三星蔥脆麵，成為手信常客。

爆漿饅頭較為特別的口味是「粉圓鮮奶口味」，扎實的麵體發酵成蓬鬆的饅頭，裡面藏著滿滿內餡，足以跟豬仔包媲美。冰心鮮奶蛋糕則可以冷藏、加熱、冷凍食用，各自有不同風味。三星蔥脆麵嚐起來甜鹹交雜，無疑是零食首選。

3. 金少爺西餅名產

目前已傳至第四代的「金少爺」，其名產是「不黏牙花生糖」、「麻荖」。老店本就以黑糖糕、糖蔥等甜點起家，是世代相傳的好滋味。

花生糖的口味包括海苔、原味、三星蔥三種，其他糕餅則有貢糖、蜜餞、酥餅等等，類別齊全又能吃得安心，老師傅的手藝相當值得和親友分享。

4. 三源行

三源行擁有悠久歷史，從日治時期創店至今，已走過70多年的時間。老店主要販售肉乾、肉鬆、鴨賞、金棗等伴手禮，並多次獲得全國金牌獎、金商獎肯定。

三源行致力開發在地口味，研發「金棗檸檬肉乾」，略有厚度的肉乾，入口便能感受到金棗和肉乾熟成的香味。蜜汁厚片肉乾和小寶貝豬肉鬆也是手信前三名，主打鹹食市場。

5. 亞典年輪蛋糕

「亞典菓子工廠」是一座觀光工廠，民眾可以觀看糕點的製作過程，其中亞典又以「年輪蛋糕」遠近馳名，近年也陸續推出了「蜂蜜蛋糕」，滿足蛋糕愛好者的食慾。

主打蛋糕之外，銅鑼燒也是小孩愛吃的甜食之一，現場也有牛軋糖可購買，讓你逛工廠的同時，也能享受美味伴手禮。

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