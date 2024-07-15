礁溪溫泉酒店10間推介｜私人溫泉／一泊二食／宜蘭住宿／人均$340

撰文：陳映蓉
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介2024！位於宜蘭的礁溪溫泉是台灣知名溫泉勝地之一，以豐富的溫泉資源和美麗的自然景觀而聞名，有不少高級溫泉酒店和平價湯屋。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間在宜蘭礁溪高CP值而且配備私人溫泉的酒店，人均只需$340起！

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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【1】風華度假酒店-礁溪館（Orient Luxury Hotel-Jiao Xi）

風華度假酒店-礁溪館（Orient Luxury Hotel-Jiao Xi）於2023年4月底全新開幕，距離礁溪站僅10分鐘步程，從台北火車站出發到礁溪也只需約1.5小時，交通非常方便！酒店擁有64間客房及套房，分為山景房及和式房型，每間客房均配備私人露台及半露天溫泉，更選用了高級品牌的音響、床墊、茶包、吹風機等，非常貼心！

酒店亦附設露天游泳池、酒吧泡湯池、露天溫泉區、湯屋、親子戲水區、健身室、免費腳踏車租借、免費專車接送等設施及服務，更有三層高的白金級旋轉滑梯可以玩！

風華度假酒店-礁溪館（Orient Luxury Hotel-Jiao Xi）
房價：人均HK$508起（三辰閣大床房／私人溫泉；包早餐）
地址：宜蘭礁溪鄉公園路100巷28號
交通：礁溪站步行10分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【2】宜蘭礁溪老爺大酒店（Hotel Royal Chiao Hsi）

宜蘭礁溪老爺大酒店（Hotel Royal Chiao Hsi）是宜蘭度假的頂級酒店，人氣一直居高不下！酒店距離礁溪站車程大約6分鐘，酒店亦有提供免費接駁巴士來往車站，以及來往台北車站的接駁服務（單程付費NT$250）。酒店提供194間客房級套房，最多可供4人入住，分為西式及日式榻榻米房型。全部房間均配備私人溫泉、超大景觀落地玻璃窗、客廳等，日式房型另設露台及和室空間。酒店附設四大主題共10個戶外風呂、觀景泳池、室內和露天浴池、三溫暖蒸氣室、模擬高爾夫球、乒乓球室、健身室等設施。

宜蘭礁溪老爺大酒店（Hotel Royal Chiao Hsi）
房價：人均HK$起（洋式標準雙床套房／私人溫泉；包早餐及晚餐）
地址：宜蘭礁溪鄉大忠村五峯路69號
交通：礁溪站車程6分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【3】宜蘭礁溪寒沐酒店（MU Hotel Jiaoxi）

宜蘭礁溪寒沐酒店（MU Hotel Jiaoxi）距離礁溪車站僅5分鐘步程，從台北車站搭乘台鐵可以輕鬆抵達，酒店亦有提供從台北到酒店的免費接駁車，交通方便！酒店擁有190間客房，大房型最多可供4人入住。客房均配備採光窗、乾濕分離浴室、私人室內溫泉、免費迷你吧、浴衣、藍芽喇叭等，床頭設有AI智能化控制面板可以控制房內燈光及設備，部分房型亦配備露台。酒店另有模擬高爾夫球、室外游泳池、健身室、溫泉池、兒童休憩區及電競遊樂室等空間，超多娛樂！

宜蘭礁溪寒沐酒店（MU Hotel Jiaoxi）
房價：人均HK$724起（酒店棟語木居／私人溫泉）
地址：宜蘭礁溪鄉健康路1號
交通：礁溪站步行5分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【4】宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店（Evergreen Resort Hotel （Jiaosi））

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店（Evergreen Resort Hotel （Jiaosi））距離礁溪車站大約9分鐘步程，可以用酒店提供的免費接駁服務來往車站。酒店亦有提供來往機場及台北市區的付費接送服務（單程NT$200起），更可以租借自行車穿梭市區。

酒店房間分為日式、洋式、歐式及和洋式房型，最多可供4人入住。全部房型均配備私人泡湯池，套房房型另有客廳及廚房。酒店亦附設湯屋、球類娛樂室、電玩娛樂室、SPA、岩盤浴、空中花園温泉池等休閒娛樂設施。

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店（Evergreen Resort Hotel （Jiaosi））
房價：人均HK$672起（高級洋式客房／私人溫泉）
地址：宜蘭礁溪鄉健康路77號
交通：礁溪站步行9分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【5】宜蘭中天温泉度假飯店（Hotel Valletta）

宜蘭中天温泉度假飯店（Hotel Valletta）座落於礁溪溫泉區核心，距離台北僅需50分鐘車程，來往礁溪站更只需步行約7分鐘！酒店提供109間房，全部均配備私人溫泉、音響系統、USB插座、免費Mini bar等，套房房型另提供客廳及露台。酒店亦附設室內水療池、戶外戲水池、健身房、電玩室及湯屋等休閒娛樂設施。

宜蘭中天温泉度假飯店（Hotel Valletta）
房價：人均HK$458起（高級景觀大床房／私人溫泉；包早餐）
地址：宜蘭礁溪鄉健康一街1號
交通：礁溪站步行7分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【6】山形閣（Yamagata Kaku Hotel & Spa）

山形閣（Yamagata Kaku Hotel & Spa）坐落在礁溪火車站對面，只需步行2分鐘便可抵達酒店，來往台北及市區都相當方便！酒店擁有122間房，房間均配備冷熱原湯溫泉浴缸、免費迷你吧、落地景觀窗等。酒店不主動提供一次性備品，如有需要可到櫃台領取。酒店亦附設大眾溫泉、桑拿、健身房、電競室、文創手作、瑜珈體驗等設施與活動。

山形閣（Yamagata Kaku Hotel & Spa）
房價：人均HK$602起（標準雙床房／私人溫泉）
地址：宜蘭礁溪鄉中山路二段187號
交通：礁溪站步行2分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【7】礁溪晶泉豐旅（Wellspring by Silks Jiaoxi）

礁溪晶泉豐旅（Wellspring by Silks Jiaoxi）坐落在礁溪鄉市中心，距離礁溪站僅4分鐘步程，從台北出發大約45分鐘便可抵達。酒店設有122間客房及套房，家庭房最多可供4人入住。

房間均配備多媒體插座面板、獨立淋浴間、坐臥沙發、大片落地窗等，更有私人半露天風呂！酒店亦附設日式湯屋、藝術展覽與畫展、無邊際溫泉泳池、溫泉泡湯池、星空電影院、健身室等休閒娛樂設施，而且每晚5PM-6PM更提供免費酒精飲品暢飲！

礁溪晶泉豐旅（Wellspring by Silks Jiaoxi）
房價：人均HK$581起（雅緻雙床房／私人溫泉；包早餐）
地址：宜蘭礁溪鄉溫泉路67號
交通：礁溪站步行4分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【8】宜蘭礁溪福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Yilan Jiaoxi）

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Yilan Jiaoxi）是位於礁溪温泉源頭的四星級酒店，距離礁溪站僅11分鐘步程，亦可以搭乘免費接送車來往酒店及車站。酒店提供152間客房，所有客房均配備獨立温泉浴池、乾濕分離浴室、免費迷你吧及飲品，套房另有露台及客廳空間。酒店亦附設露天無邊際泳池、兒童戲水區、SPA、健身室、桑拿、兒童樂園、自行車租借等設施與服務。

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Yilan Jiaoxi）
房價：人均HK$500起（高級客房兩單床／私人溫泉；包早餐、起司拼盤及精釀啤酒）
地址：宜蘭宜蘭仁愛路48巷18弄1號
交通：礁溪站步行11分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【9】捷絲旅（宜蘭礁溪館）（Just Sleep Jiaoxi）

捷絲旅（宜蘭礁溪館）（Just Sleep Jiaoxi）位於礁溪的核心地區，距離礁溪站大約7分鐘步程，酒店亦有提供礁溪站的預約接駁服務，非常方便。酒店提供138間客房，最大的房型可供4人入住。酒店客房分為日式及西式風格，均配備露台景觀的超大溫泉浴池！客房內亦提供免費迷你吧、電源插座、洗漱用品等。酒店附設迷宮設計露天風呂、日式男女裸湯大浴場、親子專屬遊戲空間、桌遊租借、DIY體驗等設施與活動。

捷絲旅（宜蘭礁溪館）（Just Sleep Jiaoxi）
房價：人均HK$357起（沛-日式雙人客房／私人溫泉；包早餐）
地址：宜蘭礁溪鄉德陽路24巷8號
交通：礁溪站步行7分鐘
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宜蘭礁溪溫泉酒店推介【10】礁溪麒麟酒店（Kilin Hotel JiaoXi）

礁溪麒麟酒店（Kilin Hotel JiaoXi）距離礁溪站僅6分鐘步程，從台北開車前往酒店則大約需要1小時。酒店提供167間客房及套房，全部房型均配備私人溫泉湯屋及乾濕分離浴室，最大的房型最多可供4人入住。酒店亦附設室內泳池、SPA池區、露天風呂、健身室及免費私人停車場等設施。

礁溪麒麟酒店（Kilin Hotel JiaoXi）
房價：人均HK$340起（標準雙人房／私人溫泉；包早餐）
地址：宜蘭礁溪鄉礁溪路五段116號
交通：礁溪站步行6分鐘
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