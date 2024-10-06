台灣宜蘭美食｜嚴選13大當地人排隊名店　羅東夜市人氣羊肉湯必吃

台灣宜蘭美食選擇眾多又獨特，是許多人喜歡去宜蘭玩的原因！



宜蘭美食擁有與台灣其他地方不同的獨特風味，有許多的在地宜蘭美食讓人一嘗便難以忘懷，今天小編就要介紹來到宜蘭必吃的宜蘭美食，趕緊筆記寫下來吧。

台灣宜蘭旅行必吃13大熱門排隊美食，在地人也推薦，傳統甜點、餐廳美食到夜市小食一次奉上（點擊放大瀏覽）👇👇👇

宜蘭旅行必吃13大人氣美食推薦（01製圖）

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宜蘭美食

1. 原來豆花：真材實料又有質感的綿密豆花

原來豆花位於宜蘭市，真材實料的手工豆花，吃的出綿密與豆香，不僅豆花好吃，配料的份量很足、甜度也剛好，堂食的話滿滿的配料還會另外分裝在小容器裡，可以斟酌加入豆花內，感受每一種配料與豆花碰撞出來的好滋味～非常推薦給大家！

地點：宜蘭縣宜蘭市舊城北路171-2號

營業時間：10:00~21:30（週三公休）



2. 柯氏蔥油餅：從攤車到店面的超神宜蘭美食

宜蘭是孕育蔥的家鄉，大家對各種三星蔥美食一定不陌生，舉凡蔥多餅、蔥肉捲、還有最基本款的蔥油餅，簡單的美味卻讓人難忘，魔力強大無法招架！而如果嚐過柯氏蔥油餅，就會深知這個癮頭是會隨時發作的！

柔韌的餅皮經過現擀現煎，變得酥脆金黃；而加5元（台幣，下同）就有的蛋，和餅皮完美結合，半熟的蛋黃混合直接灑在上頭的嫩蔥，層次感十足，極度滿足！還有致命的一擊：獨門甜辣醬，自家熬製的醬汁刷在熱呼呼的蔥油餅上，一個人吃光一個完全不為過！

小編偷偷說：由攤車起家的柯氏，慢慢成長到經營店面，排隊人龍也越來越壯觀，想吃可以趁平日午後，才不用等那麼煎熬！



地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：09:00~18:00（週三公休）



3. 阿娘給的蒜味肉羹：記憶飄香宜蘭美食

阿娘給的蒜味肉羹原名北門蒜味肉羹，民國55年（1966年）就開始飄香，近年擴大營業，搬到設計新穎的泰山路店面。

招牌蒜味肉羹採用黑豬肉，裹粉後丟入羹湯煮到恰好的熟度，配上一口濃郁的羹湯，鮮美彈嫩的肉和恰到好處的白蒜味，不禁讓人大呼過癮！而一碗70元的肉羹，每一匙都可以撈到滿滿的肉，不加麵也毫不空虛！喝到一半也可以加點辣油變換口感，原味、重口味都非常美味～

地點：宜蘭縣宜蘭市泰山路239之1號

營業時間：09:00~18:00（週日僅營業至17:00／週一公休）



4. 双喜冰果室：木瓜牛奶、酪梨牛奶招牌必點

双喜冰果室就位在阿娘給的蒜味肉羹斜對面（憑肉羹收據還可以折5元哦），遠遠就能看見店面擺滿各式新鮮水果，還有熱情又好客的老闆跟顧客有說有笑，整家店的氛圍相當不錯！

老闆強烈推薦酪梨牛奶及木瓜牛奶都是必喝，小編覺得兩種都很好喝，濃郁水果香氣與牛奶的組合真的絕配，一定要趁新鮮喝完唷！

地點：宜蘭縣宜蘭市泰山路144號

營業時間：10:00~18:00（週一公休）



5. 復興路炸醬麵：便宜大碗，醬料非常特別

復興路炸醬麵看起來普通、吃起來不得了！除了各式湯品，招牌必點品項就是炸醬麵及麻醬麵啦～麵的份量超大碗，而且價格也不貴（大碗60、小碗40），小碗份量就很足了，炸醬及麻醬的味道都不會過鹹、過油，非常恰到好處的美味，而且不會膩口，與細麵中和後吃起來超過癮！

復興路炸醬麵也是許多在地人最愛的早餐店，若有前往宜蘭千萬別錯過這個在地人也激推的宜蘭美食哦！

地點：宜蘭縣宜蘭市復興路二段65號

營業時間：06:40~13:50



6. 正好鮮肉小籠包：晶瑩剔透，誘人宜蘭美食

位於光復國小對面的正好鮮肉小籠包，知名度之廣，還被評點為僅次點水樓和鼎泰豐，完全是小吃界之光啊！

一籠要100元的小籠包，全是老闆親手現做，皮薄餡料適中，清醇湯汁是重點啊！經驗老道才能拿捏的麵皮厚度，正好包住內餡，然而白嫩的表皮隱約之中又能透出翠綠的蔥餡，排隊苦等為的就是親眼目睹這感人的景象，也難怪小店門口整天都圍滿人群！

地點：宜蘭縣宜蘭市泰山路25-1號

營業時間：10:00~15:00（週一公休）



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7. 阿宗芋冰城：吃得到顆粒，古早味宜蘭美食

古早味芋冰有著可以喚起台灣人童年記憶的能力，你一口我一口的分享冰涼，心裡卻格外溫暖。

除了綿密的芋冰，阿宗芋冰城還有多種口味，紅豆、鳳梨、花生、桂圓、紫米，一杯55元可以選三種口味，用料大方實在，口感吃得出來，這就不難解釋為何整天都有人在吃冰啦～

小編偷偷說：阿宗芋冰城的垃圾桶很酷，是大小跟紙杯剛好符合的水管，記得吃完冰要分類丟垃圾喔！



地點：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

營業時間：09:00~21:00



8. 蘭城晶英櫻桃烤鴨：一生一定要吃一次！超鮮美櫻桃鴨

位於蘭城晶英酒店的紅樓中餐廳，他們的招牌菜品——櫻桃烤鴨絕對名不虛傳！雖然價格有點高，不過很值得來吃一次。

一鴨五吃，其中一道招牌櫻桃握壽司，一放入嘴裡，鴨油直接在嘴裡綻放～搭配下層的醋飯、芝士，絕對為之驚艷！香滷鴨小拼吃得到鴨舌、鴨翅及鴨掌，滷得入味，還有三星蔥片皮鴨捲、生菜包鴨絲等料理，都能吃的到櫻桃鴨的鮮甜美味，推薦來宜蘭必吃，別忘了先訂位唷！

地點：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號6樓

營業時間：11:00~15:00｜17:00~21:00



9. 阿灶伯當歸羊肉湯：超人氣！必吃宜蘭美食

如果說整個羅東夜市最紅的是阿灶伯羊肉湯，絕對不誇張，遠遠的就可以看到排隊等待美味的隊伍了！雖然要付上等待的代價，但當羊肉湯端到你面前時，所有不耐也會瞬間煙消雲散～

鮮甜的湯頭和肥嫩的羊肉，在當歸的香氣中散發熱氣，配上一盤必點的沙茶羊肉炒麵，還有外皮酥脆、內餡卻軟嫩得彷彿在口中化開的獨特口感臭豆腐，你的人生就完整了！

地點：宜蘭縣羅東鎮民權路265號

營業時間：16:00~01:00（週三公休）



10. 龍鳳腿：逾30載的好味道，站著直接吃超爽快

龍鳳腿炸物攤位在東門夜市擺攤多年，靠近攤車可以看到好多人排隊等著吃炸串！新鮮剛炸好的炸串們才放上濾油網，不一會兒就被拿個精光！

龍鳳腿究竟是什麼玩意呢？原來是魚漿、高麗菜裹上豬油的混合物，淋上獨門醬汁：醬油膏或甜辣醬，金黃酥脆馬上擄獲你的心！另外還有韭菜捲、雞肉串，都一起下肚吧！

小編偷偷說：老闆非常專注地在炸龍鳳腿，所以付錢、找錢、打包都是客人自己來，第一次去可別傻站在攤位前喔！



地點：宜蘭市聖後街與宜興路口（東港橋下東門夜市入口處）

營業時間：14:00~20:00（周三公休）



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11. 小春卜肉 糕渣：唰嘴組合，一吃就停不下來的宜蘭美食

卜肉跟糕渣是最佳拍檔，酥脆的炸二層肉，口感帶勁，配上以玉米粉和太白粉油炸的雞肉、雞湯糊，非常過癮！

有國宴佳餚之稱的糕渣來頭不小，看似簡樸的外觀可是很費工夫的呢！要先將蝦仁、雞肉剁碎，熬煮成高湯提取鮮甜，拌煮成漿後再等待裡頭的油脂將整團凝固，定型後切塊、裹粉才能上桌！而剛出鍋的糕渣外皮脆口，內餡的高湯緩緩流出，雖然熱量超高但是好誘人啊！

地點：宜蘭縣羅東鎮公園路100號

營業時間：15:00~01:00（周日營業至23:00）



12. 嘟好燒

名稱十分有趣的嘟好燒，乍聽好像跟嘟嘟好香腸有什麼關係，但用台語唸就是「剛好燙」的意思，這些炸小麵糰，剛炸好、撈出油鍋時熱氣騰騰、香氣逼人，想馬上品嘗但是太燙難以入口，這就是嘟好燒的魅力。鬆鬆脆脆的麵衣包著香甜的紅豆餡，幸福滿足洋溢在一瞬間。

地點：宜蘭縣宜蘭市聖後街30號

營業時間：16:00~23:00



13. 燒馬蛋

與嘟好燒同樣讓人匪夷所思的名稱，燒馬蛋其實就是地瓜球啦！地瓜球的說法好像真的跟地域有關，台灣北部人習慣說地瓜球，南部說QQ蛋，如果到了宜蘭，可以改口說燒馬蛋喔XD

嘟好燒和燒馬蛋都是能使在地宜蘭人勾起童年回憶的小點心，遊客們就算是衝著它們的名字也要來吃吃看！

地點：宜蘭縣宜蘭市聖後街東門夜市

營業時間：17:00~22:30（週六、日營業至23:00）



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宜蘭行程推薦

其實宜蘭有超多好玩的體驗活動喔！像是參加宜蘭獨木舟的日出團，可以在東澳沿海一帶穿梭於礁岩群之中，並且在海上欣賞美麗的日出。

宜蘭獨木舟日出團（Instagram@emily_hairyou）

或是前往宜蘭最經典的宜蘭傳藝中心，廣大的園區以及數十種傳統工藝體驗，玩一整天絕對不是問題。

宜蘭住宿推薦

1. 蘭城晶英酒店

蘭城晶英酒店（agoda）

蘭城晶英酒店鄰近宜蘭火車站，地理位置極好。蘭城晶英酒店在一千八百坪的戶外空中花園設了三溫暖、健身房、多功能教室等等，另外還有最厲害的游泳池！游泳池分成室內及室外，可以依據自己的喜好來選擇！

除了設施豐富，最讓人慕名前往的就是他們的服務及親子設施了！在8樓有一整層為小孩打造的芬朵奇堡，也有親子專屬的房間，可以將玩具車開進房間哦～許多房型含有浴缸，在房間就能放鬆泡澡。

地點：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號

訂房網評價：9.0/10（Agoda）



2. 品文旅礁溪

品文旅礁溪（Agoda）

品文旅礁溪作為雲朗觀光集團首間文旅型酒店，不管是硬體設備或是服務都有一定的水準，酒店設施除了有露天溫泉SPA，還特別規劃兒童戲水池、溜滑梯、噴泉舞池、悅讀屋、電動賽車、投籃機以及Switch等等，待在酒店完全不無聊，而且非常親子友善！

品文旅礁溪的客房都備有溫泉浴池，在房間內就可以悠閒地泡湯，每層樓也都有附設氣泡水機可飲用。而品文旅的自助早餐是絕對不能錯過的重頭戲，餐點包含中式、西式和日式非常精緻多元，甚至還有蜂巢，難怪眾多網友說為了早餐可以再回訪！

小編跟你說：酒店下午茶提供豆花和數種飲品（包含酒類），記得準時check-in去享用喔！



地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號

訂房網評價：8.8/10（Agoda）



哇~小編覺得宜蘭人很幸福啊，除了坐擁好山好水，超多景點玩不完，還有這麼多料多又實在的親民美食，讓人心底不禁湧現移居宜蘭的衝動！（完全被胃牽著走XD）如果不想這麼衝動，去絕美的玻璃民宿住幾晚、深度探訪宜蘭也是很可以的！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【宜蘭美食推薦】宜蘭12個必吃排隊美食，好吃到流淚！】