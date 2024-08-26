宜蘭酒店10間推介｜新開幕／海景房／民宿／日式溫泉／人均$239起

宜蘭酒店推介2024！宜蘭是個好山好水好地方，更是熱門潛水、浮潛及浸溫泉的地方！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間宜蘭酒店，部分鄰近海灘，以有部分酒店提供私人溫泉，人均最平只需$239！



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宜蘭酒店推介【1】亮院子旅墅（BRIGHT COURTYARD）

亮院子旅墅（BRIGHT COURTYARD）於2023年全新開幕，在Trip.com上獲得台灣精品民宿第1名！酒店雖然遠離市區，但能將蘭陽平原的美景盡收眼底，亦可使用免費停車場，適合自駕遊人士。酒店僅提供7間客房，提供2人及4人房，配備陽台、浴缸、電視及冷氣等。酒店房價亦包含免費早餐。

亮院子旅墅（BRIGHT COURTYARD）

房價：人均HK$239起（101翠谷景觀四人房；包早餐）

地址：宜蘭縣大同鄉泰雅路二段10巷15號

交通：四城火車站車程40分鐘

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宜蘭酒店推介【2】冠翔泉旅（Crownshine Resort）

冠翔泉旅（Crownshine Resort）於2024年全新開幕，坐落在礁溪火車站旁邊，交通十分方便！酒店建築採用日式簡約風格，客房時尚精緻，均配備私人浴室、免費迷你吧、免費汽水等，更享有私人景觀溫泉！酒店亦附設小魚池、泡腳池、SPA池、5行温泉湯等多種溫泉池及桑拿，更提供兒童遊樂場、遊戲室等休閒娛樂設施，絕對可以好好放鬆！

冠翔泉旅（Crownshine Resort）

房價：人均HK$507起（綠境雙人房／私人溫泉；包早餐）

地址：宜蘭礁溪鄉德陽村仁愛路66巷6號

交通：礁溪火車站步行13分鐘

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宜蘭酒店推介【3】風華度假酒店-礁溪館（Orient Luxury Hotel-Jiao Xi）

風華度假酒店-礁溪館（Orient Luxury Hotel-Jiao Xi）於2023年4月底全新開幕，距離礁溪站僅10分鐘步程，非常方便！酒店擁有64間客房及套房，均配備私人露台及半露天溫泉，更選用了高級品牌的音響、床墊、茶包、吹風機等，非常貼心！酒店亦附設露天游泳池、酒吧泡湯池、露天溫泉區、湯屋、親子戲水區、健身室、免費腳踏車租借、免費專車接送等設施及服務！

風華度假酒店-礁溪館（Orient Luxury Hotel-Jiao Xi）

房價：人均HK$508起（三辰閣大床房／私人溫泉；包早餐）

地址：宜蘭礁溪鄉公園路100巷28號

交通：礁溪站步行10分鐘

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宜蘭酒店推介【4】烏石港OA HOTEL（OA HOTEL）

烏石港OA HOTEL（OA HOTEL）坐落在烏石港，鄰近烏石港北堤衝浪點、外澳飛行傘基地、外澳沙灘、宜蘭龜山島賞鯨等景點與體驗，喜歡水上活動的人一定要住！酒店於2021年開幕，擁有231間客房，房間分別坐擁山景或海景，最多可供6人入住。酒店亦附設餐廳、頂層海景風呂、室內遊戲空間，桌遊、Switch、空氣曲棍球、足撞球等全部任玩！

烏石港OA HOTEL（OA HOTEL）

房價：人均HK$338起（沙沙坐享雙床房）

地址：宜蘭頭城鎮烏石港路301號

交通：龜山車站車程9分鐘

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宜蘭酒店推介【5】自然而然民宿（Life in Nature）

自然而然民宿（Life in Nature）坐落在五結，距離羅東車站車程8分鐘，來往羅東夜市和國立傳統藝術中心亦不到15分鐘車程，非常方便！酒店僅提供7間雙人客房，每間客房都有不同主題設計。房間樓底相當高且設有大面積觀景窗及露台，空間感及採光十足！

自然而然民宿（Life in Nature）

房價：人均HK$348起（小美-雙人房；包早餐）

地址：宜蘭五結鄉協福路150號

交通：羅東車站車程8分鐘

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宜蘭酒店推介【6】宜蘭力麗威斯汀度假酒店（The Westin Yilan Resort）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店（The Westin Yilan Resort）座落於員山鄉，擁有自然美景及文化景點，是個度假好地方！酒店提供91間客房及套房，房間均配備私人溫泉、戶外平台、音響設備及浴缸等。酒店內設有小童俱樂部、桑拿、健身房、室外游泳池等，亦可以安排潛水、浮潛等水上活動。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店（The Westin Yilan Resort）

房價：人均HK$751起（豪華客房／私人溫泉；包早餐）

地址：宜蘭員山鄉永同路三段268號

交通：四城火車站站車程14分鐘

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宜蘭酒店推介【7】凱渡廣場温泉酒店（THE ARCHIPELAGO）

凱渡廣場温泉酒店（THE ARCHIPELAGO）坐落在烏石港，距離龜山車站車程9分鐘，鄰近有不少水上活動體驗可以參加，亦可步行到外澳沙灘走走。酒店於2022年開業，以郵輪渡假體驗為宗旨，提供285間以海洋為主題的客房及套房，均設有私人浴缸、海景露台、小客廳等，空間十分寬敞。酒店亦附設室外游泳池、溫泉、健身室、迷你高爾夫球、小童俱樂部、遊戲室等設施，且提供自行車租借服務及免費私人停車場。

凱渡廣場温泉酒店（THE ARCHIPELAGO）

房價：人均HK$794起（景觀客房；包早餐）

地址：宜蘭頭城鎮烏石港路300號

交通：龜山車站車程9分鐘

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宜蘭酒店推介【8】礁溪麒麟酒店（Kilin Hotel JiaoXi）

礁溪麒麟酒店（Kilin Hotel JiaoXi）距離礁溪站僅6分鐘步程，從台北開車前往酒店則大約需要1小時。酒店提供167間客房及套房，全部房型均配備私人溫泉湯屋及乾濕分離浴室，最大的房型最多可供4人入住。酒店亦附設室內泳池、SPA池區、露天風呂、健身室及免費私人停車場等設施。

礁溪麒麟酒店（Kilin Hotel JiaoXi）

房價：人均HK$340起（標準雙人房／私人溫泉；包早餐）

地址：宜蘭礁溪鄉礁溪路五段116號

交通：礁溪站步行6分鐘

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宜蘭酒店推介【9】宜蘭礁溪老爺大酒店（Hotel Royal Chiao Hsi）

宜蘭礁溪老爺大酒店（Hotel Royal Chiao Hsi）距離礁溪站車程大約6分鐘，酒店亦有提供免費接駁巴士來往車站，以及來往台北車站的接駁服務（單程付費NT$250）。酒店提供194間房，分為西式及日式榻榻米房型。房間均配備私人溫泉、超大景觀落地玻璃窗、客廳等，日式房型另設露台及和室空間。酒店附設四大主題共10個戶外風呂、觀景泳池、室內和露天浴池、三溫暖蒸氣室、模擬高爾夫球、乒乓球室、健身室等設施。

宜蘭礁溪老爺大酒店（Hotel Royal Chiao Hsi）

房價：人均HK$起（洋式標準雙床套房／私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：宜蘭礁溪鄉大忠村五峯路69號

交通：礁溪站車程6分鐘

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宜蘭酒店推介【10】宜蘭礁溪寒沐酒店（MU Hotel Jiaoxi）

宜蘭礁溪寒沐酒店（MU Hotel Jiaoxi）距離礁溪車站僅5分鐘步程，從台北車站搭乘台鐵可以輕鬆抵達，酒店亦有提供從台北到酒店的免費接駁車，交通方便！酒店擁有190間客房，大房型最多可供4人入住。

客房均配備採光窗、乾濕分離浴室、私人室內溫泉、免費迷你吧、浴衣、藍芽喇叭等，床頭設有AI智能化控制面板可以控制房內燈光及設備，部分房型亦配備露台。酒店另有模擬高爾夫球、室外游泳池、健身室、溫泉池、兒童休憩區及電競遊樂室等空間，超多娛樂！

宜蘭礁溪寒沐酒店（MU Hotel Jiaoxi）

房價：人均HK$724起（酒店棟語木居／私人溫泉）

地址：宜蘭礁溪鄉健康路1號

交通：礁溪站步行5分鐘

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