日本旅遊｜15款人氣便利店雪糕推薦　薄荷朱古力控「這款」必吃

夏日炎炎，到日本旅行怎麼能錯過在地人都喜愛的經典便利店冰品呢！編輯部特別為你精選了15款受到日本人喜愛的長銷冰品。



每一款都能在便利店輕鬆買到，每一口都讓人秒回味日本冰品的魅力。無論你喜歡濃郁，亦或是清爽的口味，這份清單都能滿足你的需求，出發前先筆記起來！

日本便利店雪糕大推薦15款人氣霸主（01製圖）

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1. 明治｜超級杯雲呢拿冰淇淋

明治超級杯香草冰淇淋是一款經典美味的甜品，每一口都能感受到濃郁的雲呢拿香氣與絲滑的口感。冰淇淋入口即化，甜而不膩，讓人回味無窮。這款冰淇淋不僅是夏日的清涼享受，更是任何時刻的幸福滋味。推薦給所有喜愛雲呢拿味的甜點愛好者。

商品名稱：エッセル スーパーカップミニ 超バニラ

參考價格：150 日圓



2. 7-11｜金抹茶甜筒

這是一款極致享受的抹茶冰淇淋。濃郁的宇治抹茶香氣撲鼻而來，每一口都能感受到手摘茶葉的細膩與香醇。搭配香脆的金色華夫餅乾，口感層次豐富，甜而不膩。特別推薦給抹茶愛好者，這款冰淇淋絕對會讓你愛不釋手。

商品名稱：７プレミアムゴールド金のアイスワッフルコーン厳選濃い宇治抹茶

參考價格：408日圓



3. 赤城｜嘎哩嘎哩君薄荷巧克力冰棒

嘎哩嘎哩君薄荷巧克力冰棒真是一款清爽又美味的夏日甜點！薄荷的清涼感讓人瞬間降溫，而朱古力的濃郁口感則帶來無限滿足。冰棒的口感剛好，不會過於甜膩，每一口都充滿驚喜。最特別的是，內含細碎的朱古力碎片，增加了咀嚼的樂趣。吃過後，不僅感受到薄荷的涼意在口中擴散，還有朱古力的餘韻留存，讓人回味無窮。

商品名稱：ガリガリ君リッチチョコミント

參考價格：184 日圓



4. 森永｜可麗餅冰

香濃的奶油冰淇淋，包裹在薄薄的可麗餅中，每一口都帶著淡淡的雲呢拿香氣，甜而不膩，完美平衡了冰淇淋的濃郁與可麗餅的輕盈。細膩的可麗餅皮與冰涼的冰淇淋相互融合，讓人每一口都能感受到滿滿的幸福。

商品名稱：ザ・クレープ

參考價格：194 日圓



5. 赤城｜平日夜的濃香 香草雪糕

在忙碌的工作日結束後，品嚐一口濃香的雲呢拿雪糕，是最放鬆的享受。這款雲呢拿雪糕質地絲滑，口感細膩，每一口都充滿濃郁的雲呢拿香氣，彷彿帶我進入了童年時光。它的甜度恰到好處，不會過於膩口，最適合在平日夜晚，坐在沙發上，靜靜享受這片刻的寧靜與美味，瞬間驅散一天的疲憊。

商品名稱：平日夜の濃香バニラ

參考價格：173元



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6. Lotte｜雪見大福

外層軟糯的麻糬包裹著濃郁香甜的冰淇淋，一口咬下，冰涼的內餡與Q彈的麻糬皮相得益彰，口感豐富。這款甜點不僅適合作為飯後甜點，也可在炎炎夏日消暑解渴。每一口都能感受到細膩的口感和恰到好處的甜度，無論是獨自享用還是與朋友分享，樂天雪見大福都能帶來滿滿的幸福感。

商品名稱：ロッテアイス 雪見だいふく

參考價格：183 日圓



7. 格力高｜果實冰

豐富的水果口味與細膩的冰霜質地完美結合，每一口都能感受到濃郁的果香與清爽的冰涼。試過草莓和葡萄口味後，深深被其天然的水果甜味所驚艷，沒有過多的人工添加劑，吃起來格外安心。炎炎夏日裡，格力高果實冰不僅能消暑解渴，更是味蕾的一大享受。

商品名稱：グリコ アイスの実

參考價格：183 日圓



8. Family Mart｜餅乾脆片雪糕

一口咬下去，酥脆的餅乾碎和滑順的奶油完美融合，口中滿是豐富的口感。尤其是奶油的濃醇風味，讓人一再回味。這款美味甜點，適合任何想輕鬆享受奢華甜點體驗的人。

商品名稱：コクを味わうクッキー&クリームバー

參考價格：160 日圓



9. 森永｜餅乾雪糕三明治

餅乾外層香脆可口，帶有濃郁的奶油香氣，而內裡的雪糕則柔滑細膩，冰涼爽口。每一口都能感受到餅乾與雪糕完美的結合，特別是在炎熱的天氣裡，這款三明治不僅能解渴，還能滿足對甜食的渴望。

商品名稱：ビスケットサンド

參考價格：143 日圓



10. 赤城｜嘎哩嘎哩君蘇打冰棒

嘎哩嘎哩君蘇打冰棒剛咬下去時，冰涼的感覺立刻從口中傳遍全身，消暑效果極佳。冰棒中夾帶著細膩的汽水味，口感豐富而獨特。吃過後，嘴裡留下淡淡的甜味，彷彿回到童年時光。這款冰棒不僅滿足了味蕾，更帶來了清爽的心情，是炎炎夏日裡不可或缺的美味選擇。

商品名稱：ガリガリ君ソーダ

參考價格：86 日圓



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11. 森永｜PARM 巧克力雪糕

雪糕口感細膩綿密，每一口都充滿濃郁的朱古力香氣，外層脆皮完美包裹住雪糕，咬下去時的脆感和內裡的柔滑形成了絕妙的對比。食用後，口中留有淡淡的朱古力餘味，讓人忍不住想要再來一根。

商品名稱：パルム チョコレート

參考價格：160 日圓



12. Family Mart｜巧克力香草冰棒

冰棒外層的朱古力酥脆濃郁，咬下一口，內裏的雲呢拿冰淇淋滑順綿密，甜而不膩。口感層次豐富，特別適合在炎熱的夏天享用，瞬間驅走暑氣，帶來無比的清爽和滿足。這款冰棒既是味蕾的享受，也是心靈的小確幸。

商品名稱：パリパリ食感のたっぷりチョコチップバー

參考價格：160 日圓



13. 森永｜板片巧克力雪糕

這一款夏天限定的板片朱古力不要錯過唷。這一款雪糕的45%都是濃厚的朱古力，從外型來看完全是板片朱古力的模樣。如果喜歡吃朱古力的朋友，你一定會愛上這款雪糕硬脆濃郁的比利時朱古力外殼，再搭配上甜度適中清爽的雲呢拿冰淇淋內餡，外皮和內餡兩種不同溫度交融，享受雙重豐富口感在口中融化的瞬間，幸福感滿溢。

商品名稱：板チョコアイス

參考價格：183 日圓



14. 森永｜巧克力夾心鬆餅雪糕

一口下去就能感受到幸福的美味冷點。結實的朱古力包覆著冰淇淋，口感層次分明。咬下去，濃厚的巧克力風味和滑順的冰淇淋完美融合，讓人陶醉其中。這款適合炎熱夏日的甜點，甜度適中，一試成主顧。絕對不能錯過！

商品名稱：チョコモナカジャンボ

參考價格：183 日圓



15. 格力高｜咖啡巧克力冰棒

每一口都充滿了濃郁的咖啡香氣，配上香醇的口感，絕對能滿足你的味蕾。不僅是夏日解渴的好夥伴，更是獨特的口味享受。品嚐後，清涼的冰棒瞬間帶來了一絲絲清爽，而濃郁的朱古力味道則在口中緩緩散開，讓人愛不釋手。

商品名稱：グリコ パピコ チョココーヒー

參考價格：205 日圓



炎炎夏日，快到日本各大便利店找尋最對味的涼夏冰品吧！吹吹冷氣吃冰消消暑，買好冰想趕快大口大口品嚐也千萬記得垃圾別亂丟喔！

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