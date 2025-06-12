澀谷SHIBUYA SKY保姆級攻略！門票預約+3打卡位　一個時間去最好

東京澀谷Shibuya SKY｜東京澀谷SHIBUYA SKY於2019年開幕，總佔4層，設有3大區域，是港人東京旅遊必去景點之一，遊客不但可以在229米高的展望台飽覽東京360度靚景，體驗互動性藝術裝置外，內裡更設有人氣打卡熱點吊牀「SKY EDGE」，打卡一流！



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東京澀谷SHIBUYA SKY（IG圖片@SHIBUYA SKY）

東京澀谷SHIBUYA SKY是位於SCRAMBLE SQUARE，室內外觀景與互動藝術的多層展望空間，總佔4層，設有3大區域，其中最令人期待的是，內裏有高達229米的瞭望台，可一覽戶外360度的東京全景，不但能俯瞰腳下澀谷行人自由穿梭的十字路口，還能遠望東京晴空塔與富士山，相當吸引！從14樓入口一路通往頂樓的移動空間，更配備影像展示、立體音響和自然光等多重效果，彷佛為觀看東京靚景揭開序幕！

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東京澀谷SHIBUYA SKY｜【1】Sky Gate —— 「TRANSITION POD」動態投影電梯

Sky Gate 為一個由14樓售票處高速通往46樓的移動空間，遊客會先進入「TRANSITION POD」電梯，電梯中的天花板加入了未來感燈光與動態投影，營造出進入異世界的氛圍，為即將展開的非凡體驗揭開序幕。「LEADING LINE」則是引導遊客由45樓直達至46樓展望迴廊的手扶梯。

Shibuya SKY 官網

東京澀谷SHIBUYA SKY｜【2】展望迴廊 Sky Gallery —— 46樓室內觀景台

Sky Gallery 是位於46樓的室內觀景台，設有多種互動性藝術裝置包括「Time River」，「Data Scape」及「Parallel Windows」。

「Time River」為大型互動螢幕裝置，由多台70寸螢幕拼接而成，模擬時間流動的動畫，遊客可透過觸碰螢幕前的小柱子，讓螢幕上的時間河流動起來，顏色亦會隨著互動變化。

「Parallel Windows」則位於靠窗區的三面互動螢幕，會根據遊客的動作改變動畫畫面，展示時間流動感東京街景，為遊客帶來新穎的方式觀看多角度的東京「靚景」！而「Data Scape」更設有40公尺長的LED螢幕，以澀谷數據視覺化形式呈現影像，投射於玻璃窗，營造出獨特的沉浸式視覺體驗！

另外，更設有由國際知名設計團隊—Tom Dixon，打造的音樂酒吧「Paradise Lounge Bar」，提供輕食、飲品和調酒，讓遊客可以邊嘆美食邊欣賞澀谷景色。

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Shibuya SKY 官方圖片

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東京澀谷SHIBUYA SKY｜【3】天展望台 Sky Stage —— 打卡熱點Sky Edge，360度俯瞰澀谷靚景

Sky Stage 為頂樓室外觀景區，絕對是SHIBUYA SKY最熱門的區域，空間全採用透明玻璃，擁有360度無死角的開闊視野，非常適合遊客打卡! Sky Stage 內設有4大景點，包括「SKY EDGE」，「CLOUD HAMMOCK」，「GEO COMPASS」及「CROSSING LIGHT」。

「SKY EDGE」為觀景台，拍攝城市天際線和獨特高空姿勢的熱門位置，望到非常遼闊的東京街景！躺上網格吊牀「CLOUD HAMMOCK」 ，配合後方的白雲，仿如漂浮在雲層中◦ 而觀景台的最高點「GEO COMPASS」，設有大型指南針羅盤，並在不同方位上標出知名的國家和城市。晚上時份亦設有燈光表演「CROSSING LIGHT」，18盞探照燈會向澀谷夜空齊射光束，而內容亦會隨季節變換，令人非常期待！

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Shibuya SKY 官方圖片

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東京澀谷SHIBUYA SKY｜門票及交通資訊

SHIBUYA SKY門票提供線上預購或現場購票。線上購買價格較現場優惠，並能確保您的入場名額。特別是週末或假日，現場票可能提早售罄，務必提前透過官網或合作夥伴網站預訂。

網上成人門票：2700日圓（14:59前入場）；3400日圓（15:00後入場）

6至12歲兒童票：1200日圓 *僅限售票櫃枱購買

5歲或以下兒童免費

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如乘搭火車，可於澀谷站地下B6出口出站後，直接搭乘電梯至1樓，再轉乘專用電梯直達14樓入口。若搭乘地鐵，則可從東京地鐵銀座線或半藏門線澀谷站出站，依指示前往B6出口，步行至Scramble Square外的電梯乘坐至14樓即可抵達SHIBUYA SKY展望台。

從成田機場出發前往東京澀谷SHIBUYA SKY的話，可乘搭成田特快列車或高速巴士（機場利木津巴士・接駁巴士）前往澀谷站。

如從羽田機場出發前往的話，亦可乘搭JR 或高速巴士（機場利木津巴士・接駁巴士）前往澀谷站。

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Shibuya SKY 官方圖片

Shibuya SKY 官方圖片

東京澀谷SHIBUYA SKY｜保姆級攻頂攻略

1. 購買購票

門票以20分鐘為一個時段，購票時需要決定日期及時段，門票不可提前進場，但進場後不限逗留時間可以留到22:30閉館。而最受歡迎的時段是日落時段（一般是16:00後，可以留意當日黃昏時段，把握日落時間拍照。）如果已經決定好行程，建議可以提早一個月購買。不過，搶不到心儀時段亦不用失望，可以購買下午的門票，先進去欣賞風景、拍照，待到日落時份再拍不同的景色！留意遲到有機會被拒絕入場，所以請準時到達。

2. 擕帶物品

由於大型行李被禁止帶入場，可以在14樓檢票處寄存。而腳架、自拍棍、背包、行李、雨傘、圍巾、帽、飲料及食物，以及容易被大風吹走的物品都不能帶入場，需要放在46樓的儲物櫃寄存，儲物櫃可免費借用，使用時需要投入100円，取回物品時退回。而相機需要附有掛繩，可以掛在頸上，而且能夠放進口袋，如果是大型相機就只能在46樓使用。如果想留到傍晚或晚上，就一定要帶外套。

3. 拍照技巧

SHIBUYA SKY有多個打卡點，當中最難拍的就是電梯，因為難以捕捉到好角度，網民甚至建議放棄在日落時段拍扶手電梯，其實要拍到扶手電梯拍到好看的照片有2個方法：

第一，拍攝者和被拍者至少要相隔4格樓梯，拍攝者才能俯拍；第二，拍攝者站在步行樓梯，被拍者站在扶手電梯，等待被拍者下時拍照。

由於扶手電梯可以反復乘搭，建議可以在日落時段前先反復練習，再把握短暫的日落拍攝出人生照片！

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