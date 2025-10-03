鐵板燒12間推介｜原隻龍蝦／日本直送A5和牛／任飲清酒　$190起

鐵板燒｜鐵板燒午餐推薦｜日本菜的款式眾多，有刺身、拉麵、壽喜燒等，而鐵板燒是最受港人歡迎的其中一款菜式！坐在鐵板吧枱前，觀賞廚師的烹調過程，被美食的香氣圍繞著，而且還可以跟師傅近距離互動，人生至少要吃一次體驗一下！《香港01》好食玩飛記者，為大家精選了12間高質鐵板燒餐廳，有間的價錢更是$190就吃得！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

《港島篇》

香港鐵板燒推薦【1】板神鐵板燒 —— 14,000呎空間／日本直送食材／套餐低至$190

以席前鐵板燒聞名的「板神鐵板燒日本料理」，銅鑼灣旗艦店足足有14,000呎的寬敞空間，而且食材均由日本直送，主要套餐價格由$555至$800不等，可品嚐龍蝦、和牛、鵝肝等高級食材，還可以同時欣賞師傅行雲流水表演鐵板燒。

此外，餐廳近日更推出全新套餐，最平$190就可歎到10品料理，包含前菜、大蝦、帶子、薄燒或厚燒等等，如果想吃到A5和牛亦只需$290，還可一邊欣賞廚師手藝，一邊望海景。

板神鉄板燒日本料理

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓103號舖

電話：2817 7767



香港鐵板燒推薦【2】弁慶 御好燒 鐵板燒——大阪正宗御好燒／日本人主理

來自日本大阪的「弁慶 御好燒 鐵板燒」，其傳統風味一直深受不少當地人的讚賞和支持。餐廳的主理人小松伸太朗擁有逾12年烹調御好燒經驗，小松先生希望將正宗日本風味口味帶到香港，讓更多人品嘗到「弁慶」的招牌大阪御好燒，故專程在中環設立分店。

除了御好燒，餐廳另一道招牌菜是「錫紙包燒高湯煮海鮮」鐵板燒，選用時令白身魚，加入貝類煮成的上湯，用錫紙包起再在鐵板上烤煮而成。想嘗試大阪正宗御好燒的朋友，不妨一試！

弁慶 御好燒 鐵板燒

地址：香港中環士丹利街11號6樓

電話：2890 2800



香港鐵板燒推薦【3】明水然．樂 Omakase日式鐵板燒創意料理 —— $498起！龍蝦料理／日本A5和牛

「明水然．樂」在台灣連續2年榮獲《網路溫度計》評選的「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍」。在香港，也迅速受到關注！餐廳位於天后亨環23樓，坐擁無敵維多利亞港海景，無論白天或夜晚，都能一邊品嚐美食一邊欣賞壯麗的維港美景。

鐵板燒菜色方面，價錢由$498至$880不等，最平套餐CP值超高，不但有南非鮑魚、北海道鮮貝、時令魚料理，還有各式精選肉類，總共14品；最貴套餐更可享日本A4／A5和牛、龍蝦、鮑魚等，非常抵食。

明水然．樂 Omakase日式鐵板燒創意料理

地址：天后電氣道54號亨環·天后23樓



香港鐵板燒推薦【4】鑄・鐵板燒 —— 米芝蓮級大廚主理／法國藍龍蝦

「鑄・鐵板燒」是香港唯一一間曾獲米芝蓮星的鐵板燒餐廳，由經驗豐富的大廚莫燦霖主理。 餐廳非常注重食材品質，許多食材都是當天空運到港，例如日本活鮑魚、法國藍龍蝦、日本鹿兒島黑毛和牛、日本海膽等。而招牌菜有甘鯛魚配海膽忌廉汁，魚鱗酥脆，魚肉嫩滑！

鐵板燒·鑄

地址：天后電氣道68號樹林銀座1樓



香港鐵板燒推薦【5】ODDS —— 日本空運新鮮食材／飛驒A5和牛

ODDS 是一家位於中環的日式高級餐廳，由LUBUDS集團營運，集合了鐵板燒、壽司吧、串燒、酒吧及咖啡廳於一身！餐廳每星期從日本空運新鮮食材到港，包括頂級鮑魚、龍蝦、飛驒A5和牛、佐賀A4和牛等。餐廳設有多個用餐區域，包括橢圓型吧枱是提供特調雞尾酒和輕食的酒吧區，以及可近距離觀賞師傅手藝的鐵板燒吧枱區，還有多用途包廂，啱晒聚會！

ODDS

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 19樓



香港鐵板燒推薦【6】赤の匠 —— 澳洲M4和牛柳／南非活鮑魚

赤の匠提供鐵板燒和壽司Omakase，嚴選日本飛驒牛和新鮮海鮮等時令優質食材。餐廳設有5個特色專區，包括鐵板燒區、壽司吧、卡位區、酒吧區和小陽台，所有室內設計皆由國際等級的設計師團隊聯手打造。餐廳常見的鐵板燒菜色包括日本A5飛驒牛、澳洲M4和牛柳、匈牙利鵝肝、南非活鮑魚、越南海虎蝦、澳洲帆立貝等。晚市套餐則是$1,380起。

赤の匠

地址：銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心6樓



《九龍篇》

香港鐵板燒推薦【7】鐵板燒海賀 ——薄燒、厚燒和牛／原隻活龍蝦

「鐵板燒海賀」 位於The ONE的19樓，擁有全景落地玻璃窗，能飽覽壯麗的維多利亞港景色，甚至可以觀賞到「幻彩詠香江」燈光匯演。廚師在食客面前即席烹調，展現精湛的廚藝和刀工，讓食客擁有視覺和味覺的享受！餐廳鐵板燒套餐的招牌菜有日本鹿兒島、宮崎的和牛，可選擇薄燒或厚燒，通常搭配炸蒜片、芥末籽、黑椒粒和玫瑰鹽。還有原隻活龍蝦、鮑魚，搭配特製醬汁或鮑魚肝醬就最好了！

+ 1

鐵板燒海賀

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 19樓



香港鐵板燒推薦【8】里木 —— $𝟤𝟪𝟢起！南非鮑魚／澳洲和牛薄燒／美國牛肉厚燒

「里木」是一家主打壽司和鐵板燒的日本餐廳，餐廳內共設24席及一間貴賓室，食客可以近距離欣賞廚師的烹飪技藝。鐵板燒套餐包含了前菜和沙律，例如帶子青海苔茶碗蒸；海鮮，例如南非鮑魚、乾貝等；肉類，例如澳洲和牛薄燒、美國牛肉厚燒、日本產豚肉薄燒等。午市套餐$𝟤𝟪𝟢起；晚市套餐$580起。

里木

地址：尖沙咀金巴利道65-67B號太平洋大廈UG樓A號舖



香港鐵板燒推薦【9】汝 鐵板燒 —— CP值高／大分縣A5和牛／鹿兒島薩摩A5和牛

「汝 鐵板燒」是一間位於深水埗的日式鐵板燒餐廳，以CP值高而聞名。有不少食客都表示非常享受跟師傅互動，更形容師傅風趣幽默。餐廳主打時令海鮮，例如鮑魚、澳洲龍蝦、鮑魚等，龍蝦肉質鮮甜，鮑魚滑嫩！至於肉類有鹿兒島薩摩A5和牛、大分縣A5和牛，油脂豐富、牛味香濃！午市套餐$388起。

汝 鐵板燒

地址：深水埗汝州街71號地舖



香港鐵板燒推薦【10】熒火 —— 免費任飲指定清酒／斑馬瀨尿蝦

「螢火」以獨特的鐵板燒和廚師發辦（Omakase）而聞名。顧客可以近距離觀賞廚師精湛的烹飪技藝，跟師傅互動！餐廳選用新鮮優質的食材，包括澳洲龍蝦、斑馬瀨尿蝦、鮑魚和頂級A5和牛等。還有免費任飲指定清酒，午餐時段任飲90分鐘，而晚餐時段則任飲120分鐘。日式鐵板燒套餐$380起。

熒火

地址：尖沙咀加連威老道96號希爾頓大廈LG樓1號舖



《新界篇》

香港鐵板燒推薦【11】一如鐵板燒 —— 大埔「劉華」主理／廣島蠔／甘鯛魚

跟影星劉德華撞名的主廚的「劉德華」在大埔開店，他在鐵板界已立足多年，一直深受食客好評，有食客表示是衝著他而來！餐廳的菜色以海鮮和日本和牛為主，例如活龍蝦配海膽龍蝦濃汁、鮑魚、廣島蠔、甘鯛魚、北海道生食級干貝等；肉類菜品有A5宮崎和牛、巴西豬寸骨、春雞、伊比利亞黑豚等。

+ 3

一如鐵板燒

地址：大埔翠怡街3號翠怡花園C座L1樓8A號舖



香港鐵板燒推薦【12】龍亭 —— 298起！日籍師傅主理／擺盤精緻

龍亭由經驗豐富的日籍師傅主理，確保提供正宗的日本鐵板料理。師傅對於食材、烹調技巧、擺盤也非常講究，力求每道菜都像藝術品一樣，令食客留下深刻印象。餐廳提供獨特的主題套餐，例如「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」套餐，專為喜愛海膽、和牛和龍蝦的客人設計！套餐最平$298起。

龍亭

地址：大埔翠樂街11號美豐花園地下10號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略