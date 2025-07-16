搭飛機毋須提早Check-in？南航新服務　起飛前15分鐘到登機口即可

趕飛機總像在和時間賽跑？值機、託運、安檢…… 每一環都怕錯過截止時間？

好消息！廣州往返北京大興的南方航空旅客，終於能和這種焦慮說再見啦！



7月9日#登機只需提前15分鐘了#登上微博熱搜第一位。

對此，網友紛紛留言。

廣州部分航線登機只需提前15分鐘 旅客：方便！可以晚半個小時到機場

7月8日起，廣州往返北京大興的南航航班，全面取消值機櫃台停止辦理手續（即值機截載）時間，推出「一刻登機」服務。

旅客只需在飛機艙門關閉前，即航班計劃起飛時刻前15分鐘抵達登機口即可乘機。打破了國內機場一般提前30到40分鐘截止值機的慣例，進一步提升民航出行便捷度。

據了解「一刻登機」服務是基於以往「快線航班」服務上的升級，如有旅客確實趕不及航班起飛時刻前15分鐘登機的，也可通過快線服務迅速改簽至下一班航班。

有托運行李需求的旅客 辦理時間仍為起飛前30分鐘

值得注意的是，對於有托運行李的旅客，該航線的托運行李辦理時間仍為起飛前30分鐘。

若旅客在起飛前30分鐘內仍需辦理行李託運，南航將安排行李通過後續航班送達，由旅客自行提取。旅客也可根據現場工作人員的指引，付費選擇南航「行李到家」服務產品，享受行李由始發站直接配送到家的服務。

南航温馨提醒：對於輪椅旅客、行動不便旅客、首次乘機旅客、無成人陪伴兒童、孕婦、攜嬰兒/兒童出行旅客等有特殊服務需求的旅客群體，建議預留足夠的乘機時間，南航也為這類旅客特設服務專區減少等候時間。



「一刻登機」出行將在更多航線上落地

目前，廣州—北京「南航快線」每日往返達28班次，商務旅客佔比較高，新舉措將更好地便利臨時改期、突發差旅、趕早晚班機以及高頻商務出行的旅客群體，進一步提升民航出行便捷度。

據悉，未來南航將在廣州—北京大興往返航線的基礎上，加快推動「一刻登機」出行便利化服務在更多的航線上落地實行。後續主要考慮在廣州、北京大興的其他始發航線上進行推廣，其他條件成熟的航線將逐步推廣，讓旅客出行的時間更自主，體驗更自在，旅程更自由。

目前只有廣州往返北京大興的南航航班支持這套高效流程，其他航線和機型的規則暫時不變(具體留意各航司通知)，下次買機票可得看清楚航班訊息啦！



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