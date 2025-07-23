多倫多酒店10間推介｜新開幕！無邊際泳池／私人庭園／人均$576起

多倫多酒店推介2025｜多倫多是加拿大最大的城市，連續多年被評為全球最宜居的城市之一，自然風景、購物中心、藝術文化等應有盡有！《香港01》「好食玩飛」整合10間多倫多酒店，人均$576起就可以住到市中心酒店，去各個景點都方便！



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多倫多酒店推介【1】Bisha Hotel Toronto

Bisha Hotel Toronto於2025年開幕，是米芝蓮精選的精品酒店之一，鄰近聖安德魯地鐵站、加拿大瑞普利水族館、安大略省美術館等景點。酒店提供96間客房，房間奢華舒適，配備寬敞的浴室及浴缸，部分房型亦設有露台或私人庭園。酒店同時配備天台游泳池、健身室、餐廳、酒吧等，並提供托兒服務。

Bisha Hotel Toronto

房價：人均HK$1,280起（the Nina）

地址：80 Blue Jays Way, Toronto, ON M5V 0L7, Canada

交通：聖安德魯站步行10分鐘

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多倫多酒店推介【2】多倫多多爾酒店（TOOR Hotel - JDV by Hyatt）

多倫多TOOR酒店（TOOR Hotel - JDV by Hyatt）於2025年開幕，坐落於老城區，鄰近登打士廣場、楓葉園及登打士街車站。酒店擁有232間時尚客房，房間設備奢華，提供意式濃縮咖啡機、帶有數碼頻道的大平板電視、名牌洗護用品和吹風機等。酒店另設健身室、餐廳及酒吧。

多倫多多爾酒店（TOOR Hotel - JDV by Hyatt）

房價：人均HK$727起（特大床房）

地址：203 Jarvis St, Toronto, ON M5B 0E7, Canada

交通：登打士街站步行11分鐘

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多倫多酒店推介【3】多倫多萬豪三角洲酒店（Delta Hotels by Marriott Toronto Downtown）

多倫多萬豪三角洲酒店（Delta Hotels by Marriott Toronto Downtown）坐落於舊多倫多，鄰近加拿大瑞普利水族館、加拿大國家電視塔、多倫多港灣等景點。酒店於2025年翻新，現提供567間客房，房間空間寬敞舒適，坐擁港灣景觀。酒店亦設有室內游泳池、健身室、保齡球場、網球場、餐廳及酒吧等設施，並提供自行車租借及托兒服務。

多倫多萬豪三角洲酒店（Delta Hotels by Marriott Toronto Downtown）

房價：人均HK$901起（特大床房）

地址：75 Lower Simcoe St, Toronto, ON M5J 3A6, Canada

交通：聯合車站步行11分鐘

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多倫多酒店推介【4】多倫多約克維爾四季酒店（Four Seasons Hotel Toronto）

多倫多約克維爾四季酒店（Four Seasons Hotel Toronto）地理位置優越，距離車站僅5分鐘步程，附近亦有加德納陶瓷博物館、安大略皇家博物館、皇后公園等景點。酒店曾於2024年翻新，現擁有259間奢華客房，房內設有景觀落地窗、特大睡床、咖啡機、浴缸等設施。酒店亦附設室內游泳池、健身室、Spa、餐廳、夜店及酒吧等設施。

多倫多約克維爾四季酒店（Four Seasons Hotel Toronto）

房價：人均HK$1,678起（高級特大床房）

地址：60 Yorkville Ave, Toronto, ON M4W 0A4, Canada

交通：布羅爾－央街站步行5分鐘

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多倫多酒店推介【5】多倫多約克維爾希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Toronto - Yorkville）

多倫多約克維爾希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Toronto - Yorkville）於2023年開幕，鄰近著名賞楓景點楓葉園及地鐵站，交通方便！酒店擁有186間客房，房間明亮舒適，採用智能控制，基本設備齊全，有提供串流媒體服務的電視，部分房間更有私人健身器材！酒店同時配備室內游泳池、健身室、餐廳及酒吧，並提供免費自行車租借服務。

多倫多約克維爾希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Toronto - Yorkville）

房價：人均HK$576起（兩張大床房）

地址：387 Bloor St E, Toronto, ON M4W 1H7, Canada

交通：雪邦站步行2分鐘

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多倫多酒店推介【6】Ace 多倫多酒店（Ace Hotel Toronto）

Ace 多倫多酒店（Ace Hotel Toronto）於2022年開幕，坐落於舊多倫多，鄰近多倫多唐人街、安大略省美術館、加拿大國家名人堂等景點。酒店提供105間客房，房間設計溫馨，設有窗前躺椅、音響等設施，部分房型亦提供景觀浴缸。酒店同時配備健身室、餐廳及酒吧。

Ace 多倫多酒店（Ace Hotel Toronto）

房價：人均HK$973起（小型房）

地址：51 Camden Street, Toronto, ON M5V 1V2, Canada

交通：奧斯古站步行17分鐘

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多倫多酒店推介【7】黑澤爾頓酒店（The Hazelton Hotel）

黑澤爾頓酒店（The Hazelton Hotel）在多倫多酒店中排名第一，是約克維爾區的首間豪華精品酒店，距離安大略皇家博物館及加德納陶瓷博物館僅5分鐘步程，地理位置優越。酒店曾於2020年翻新，提供77間奢華客房，帶有大理石浴室、英倫風露台、加熱地板等設備。酒店另提供室內游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施，並提供托兒服務。

黑澤爾頓酒店（The Hazelton Hotel）

房價：人均HK$1,520起（豪華特大床房）

地址：118 Yorkville Avenue, Toronto (Ontario), M5R 1C2, Canada

交通：博物館站步行7分鐘

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多倫多酒店推介【8】多倫多1酒店（1 Hotel Toronto）

多倫多1酒店（1 Hotel Toronto）是位於多倫多市中心的豪華酒店，鄰近約克堡國家歷史遺址及多倫多唐人街。酒店於2021年開幕，以永續發展、融入自然、寵物友善為設計主軸。酒店擁有112間木系風格客房，房間空間寬敞舒適、設備齊全。酒店同時配備無邊際泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施，更有保齡球、網球、壁球等多個球類運動場！

多倫多1酒店（1 Hotel Toronto）

房價：人均HK$1,427起（特大床一室房）

地址：550 Wellington Street W, Toronto, Ontario, M5V 2V4, Canada

交通：聖安德魯站步行23分鐘

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多倫多酒店推介【9】費爾蒙特皇家約克酒店（Fairmont Royal York Hotel）

費爾蒙特皇家約克酒店（Fairmont Royal York Hotel）位於多倫多市中心的前街，自1929年已經開業，歷史悠久，曾是多倫多和加拿大最高的建築物。酒店於2019年翻新，保留了古舊的外建築，提供多達1,115間客房，客房空間奢華舒適、設備齊全，帶有古典氣息。酒店亦提供室內游泳池、健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施，處處都是打卡位！

費爾蒙特皇家約克酒店（Fairmont Royal York Hotel）

房價：人均HK$944起（費爾蒙房）

地址：100 Front Street West, Toronto, Ontario, Canada, M5J 1E3

交通：聯合車站步行5分鐘

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多倫多酒店推介【10】多倫多麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Toronto）

多倫多麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Toronto）坐落於多倫多中心，步行到羅傑斯中心、加拿大國家電視塔及不聯合車站都超過10分鐘，十分方便！酒店於2020年翻新，現提供263間客房，最小的房型也可以容納3人入住，空間非常寬敞！酒店亦提供室內游泳池、健身室、兒童俱樂部、餐廳、酒吧等設施。

多倫多麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Toronto）

房價：人均HK$1,146起（城景豪華特大床房；3人入住）

地址：181 Wellington Street West, Toronto, ON M5V 3G7

交通：聯合車站步行9分鐘

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