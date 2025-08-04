羅湖中醫院跨界賣藥膳麵包奶茶？茯苓八珍全麥麵包　日日新鮮出爐

深圳中醫院，賣麵包了。今天，去中醫院買麵包，座標：深圳羅湖中醫院。



中醫院賣麵包了，羅湖中醫院食堂出品

最近發現深圳羅湖中醫院的「梧桐藥膳坊」有新品上線，這裏除了「中藥奶茶」，還能吃到每天新鮮手作的麵包，沒想到現在都能來中醫院「喝下午茶」了。

每天手作的「藥膳」麵包 👇👇👇

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1. 芋見百合鹹蛋黃軟麵包

新上線的「芋見百合鹹蛋黃軟麵包」，麵包軟得像雲朵，綿密芋泥裹着清甜百合碎，入口細膩，鹹蛋黃沙的融合提升了餡料的口感。

2. 陳皮柚香軟歐

另一款很多人買的「陳皮柚香軟歐」，陳皮的醇厚香混着柚子的清甜鮮，越嚼越有味道，上班犯困時來一個，可以「充電醒腦」。

3. 茯苓八珍全麥麵包

店裏招牌的「茯苓八珍全麥麵包」，全麥麵粉裏融入了茯苓、淮山藥、芡實等多種藥膳食材，頂層撒上葵花籽仁和芝麻，越嚼越香，早餐吃一個，飽腹感滿滿。

4. 玉竹杞梅乳酪貝果

吃麵包少不了貝果，這裏也有多款藥膳口味的貝果，這款「玉竹杞梅乳酪貝果」是看似是藍莓風味的貝果，餡料融入了玉竹和枸杞，味道不甜不膩很清新。

還有各式涼茶飲品，可選冷熱

這裏也能喝到「益氣養顏奶茶」、「暖脾健胃奶茶」、「火神奶茶」多款藥膳奶茶，還有各式涼茶、饅頭餃子、點心燉湯供應。

羅湖中醫院·梧桐藥膳坊

地址：羅湖區蓮塘仙桐路16號，羅湖區中醫院門診一樓梧桐藥膳坊

交通：地鐵2號線蓮塘站A出口步行860米

