深圳羅湖美食｜黃貝嶺城中村　街坊粉麵小吃B站大神麵包蛋糕並存

黃貝嶺村，深圳地鐵5號線的盡頭，是深圳最古老的城中村之一，從建村至今有近650年的歷史。 經過一番改造之後，新黃貝嶺又為我們展現了另外一番景象。 現在的黃貝嶺，新舊交錯，有現代化的高樓，也有矮小的城中村居民樓，依舊是熱鬧非凡。

在這裡，當然少不了美食的慰藉。



好吃的黃貝嶺 我來了👇👇👇

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1. 大埔阿乃麵店 開了10年的客家大埔風味麵店

這是一家主打客家大埔風味的寶藏小店，慰藉着這區域裏客家人的胃。老鼠粄、筍粄、客家醃面等等，都是典型的大埔風味。

營業時間：週一至週日 07:30-24:00

地址：鳳凰路華僑新村1棟101（地鐵2/5號線黃貝嶺站B出口步行210m）



2. 肥姐牛雜 擺攤20+年，終於開了門店

在黃貝嶺一帶擺攤20+年的肥姐，終於開起了一間小小的門店。價格小幅度上漲，但最低還是2元一串，所有的口味基本都沒怎麼變化，每吃一次，都忍不住感慨還是小時候的味道。

營業時間：週一至週日 14:30-隔日03:00

地址：黃貝嶺下村168棟鳳凰路104號（地鐵2/5號線黃貝嶺站B出口步行280m）



3. 韓記糕點 香港火了十幾年的港式糕點店

之前在香港元朗開了十幾年，很多人都知道它，開來深圳之後，熱度不減。小小的店，賣十幾種老式糕點。必買糯米糍、童年回憶缽仔糕、廣東人最愛的肉粽，這裏還有很多飲茶必備的糕點，都是手工製作。

營業時間：週一至週日 08:30-18:30

地址：黃貝嶺中村9-1（地鐵2/5號線黃貝嶺站D出口步行840m）



4. 鍾華三叔公糯米糍 黃貝嶺很難找的人氣糯米糍

對鍾華三叔公糯米糍印象最深的一個點就是：很難找，藏在交錯複雜的城中村小巷子裏，門牌也非常的不顯眼。主打糯米糍和客家小吃，每天都堅持手工製作，糯唧唧的各種口味糯米糍，滿滿全是料！

營業時間：週一至週日 11:30-19:30

地址：黃貝嶺上村30號



5. BEZZA白札·烤芝士工作室 黃貝嶺麵包甜點TOP1，烤芝士專門店

得先爬半個坡才能找得到的白札，藏得可真夠隱蔽，但並不影響它是黃貝嶺麵包甜點的TOP1。主打是烤芝士蛋糕，款款都是門店的招牌。手工製作，每天限量，售完即止。

營業時間：週二至週六 13:30-18:30

地址：黃貝嶺中村676棟西堤公寓黃貝嶺公園入口處（地鐵2/5號線黃貝嶺站A出口步行690m）



6. 明記清餃 夫妻檔寶藏小店，已開分店

一家只有5㎡的「茶餐廳」，只有3張桌子，現在已經開了分店。店裏的東西不多，菜品也比較簡單，就3類東西：撈麵、餃子、雲吞，但只要街坊沒做飯，都會來她這兒吃！

營業時間：週一 17:00-21:00 週二至週日 11:00-14:30，16:30-21:00

地址：黃貝街道深南東路1017號（地鐵2/5號線黃貝嶺站D出口步行80m）



7. 龜老吉涼茶店 深圳為數不多的老牌涼茶店之一，綠涼粉很出名

龜老吉，老羅湖人都知道的一家深圳老牌涼茶店。開了24年，中間還搬過家，但這麼久以來，還是沒有太多的變化。賣各種涼茶和糖水，當年靠着一份深圳獨有的「綠涼粉」而出名。

營業時間：週一至週日 13:00-23:00

地址：鳳凰路84號（地鐵2/5號線黃貝嶺站A出口步行380m）



8. 清平面包店 B站麵包大神開的社區麵包店

清平面包店，是一位B站麵包大神開的社區麵包店，最火的是原創豆腐吐司，目前為止深圳找不到第二個。麵包口感柔軟細膩，還能保持韌勁。但是想吃它，還是得靠蹲點，並不是每天都有的喔。

營業時間：週二至週日 08:30-20:00

地址：黃貝街道清平路13-7號（地鐵2/5號線黃貝嶺站F1出口步行170m）



9. 南街清補涼 被封神的菠蘿冰

在這家糖水鋪裏，主打以菠蘿為主的甜品，除了菠蘿清補涼和菠蘿冰，還有一碗潮汕人最愛的菠蘿冰海石花。一碗搭配了海石花、清心丸、西米……足足12種料，舀起一大勺吃，清爽的冰沙，真的很適合大夏天！店裏的無骨鴨掌，也十分推薦～

營業時間：週一至週日 12:30-隔日01:00

地址：黃貝街道清平路長勘院內11-6號商店（地鐵2/5號線黃貝嶺站F1出口步行200m）



10. 小梁哥雲吞麵 居民樓裏的老廣麵館，有可愛的柯基

小梁哥開的廣式雲吞麵，也火了兩年多了。門店很小，開在居民樓裏，主打標準老廣州口味的雲吞麵，竹升麵十分有勁道，湯頭鮮甜。店裏最吸引人的當然還有一隻可以隨意擼的小柯基啦～

營業時間：週二至週日 11:00-20:00

地址：華麗路1050-2號（地鐵2/5號線黃貝嶺站B出口步行800m）



11. 何記三饒餃 深圳比較少見的潮汕三饒餃

好評頗高的何記三饒餃，也是黃貝嶺的老網紅了。三饒餃就是他們家最經典的招牌，小份12元，性價比還不錯。每份都會搭配酸甜醬，酸甜可口。

營業時間：週一至週日 11:00-隔日02:00 17:30-20:30

地址：鳳凰路63號（地鐵2/5號線黃貝嶺站A出口步行440m）



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