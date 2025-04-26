深圳黃貝嶺美食｜景貝南小區隱世小食：羅湖牛雜巨頭、TOP 1蠔餅

挖掘深圳老社區美食，今天去逛，羅湖黃貝嶺的景貝南小區，位處地鐵怡景站附近。



深圳的老社區，景貝南社區得算上一個。

有着39年歷史的這個老小區裏，藏有幾家特色美食，可謂是他們的門面招牌，吸引了很多人特地前往打卡，也讓景貝南小區「火」在了大眾眼前。

在景貝南小區，會回頭吃的小店

1. 潮汕美食168

開在居民樓下的「潮汕美食168」，是這裏的隱藏大佬，景貝南社區裏的美食TOP1。

老闆是汕頭人，跟朋友合作開了這家小店，做到現在也有9年了，鄰里街坊是這裏的常客，雖然位置開的偏僻，卻收獲一大批忠實食客粉絲，還有很多人會特地大老遠過來打卡。老闆說：「要不是食材新鮮味道好的話，很難留住他們的。」

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能讓他家這麼火的秘密武器便是有着地道口味的「蠔仔烙（蠔餅）」。每天現做的蠔仔烙，用料特別實在，顆顆個頭飽滿，紅薯粉和幾種佐料一起調味拌勻，和豬油一起煎制，再淋上一層蛋液，這香味跟家裏做的簡直沒差！有魚露、辣椒醬等多種調料可以選擇。

除了招牌蠔仔烙，店裏還有一些糖水、小吃，可以搭配來吃。

潮汕美食168

地址：羅湖區怡景路景貝南小區25棟1樓1023號

交通：地鐵5號線怡景站B出口，步行160m

時間：周一至周日 11:00-19:00



2. 峰景台亞姨牛雜

被稱作是「羅湖牛雜三大巨頭之一」的峰景台亞姨牛雜，他是不少羅湖人的心頭好。亞姨的推車一推就是20+年，如今也擁有了自己的小門店，不少食客更是在亞姨這裏從小吃到大。

有了門店之後，人氣依舊不減，雖然少了點以前追在小推車後面跟着吃的情懷，但現在只要路過，就可以輕鬆打包一份，也足矣。

進門就能看見熱氣騰騰的大一鍋牛雜，在高湯裏肆意翻滾。

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牛雜作為招牌，必定是要點的，牛肚，牛腩，牛板筋，牛肺，牛腸都是好東西，來過好多次的客人，瘋狂推薦，再搭配靈魂辣椒醬、甜辣醬、蒜蓉，就着湯水一起送進嘴裏，嗯，還是記憶中的味道！

峰景台亞姨牛雜

地址：羅湖區黃貝街道怡景社區黃貝路25棟103（中國工商銀行旁）

交通：地鐵5號線怡景站B出口，步行240m

時間：周一至周日 14:30-24:00



3. 山姆港式茶檔

一家特別有意思的港式茶檔，老闆Sam是潮汕人，之前是在三洲田擺攤的，前年來到這裏和朋友一起開了這家小店。店裏主要做的都是檸檬茶和一些港式小食，雞蛋仔、咖喱魚蛋、豬腸粉還有一些潮汕特色小吃，都能吃到。

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不要以為只有門口的位置，裏面還有一個佈置特別港風的空間。開來不久，老闆就和這裏的街坊鄰居熟悉成一片，經常自己出去玩，留着客人幫忙看店，想吃啥就客人自助照顧自己，還是挺神奇的。

山姆港式茶檔

地址：羅湖區景貝南小區27棟4號

交通：地鐵5號線怡景站B出口，步行340m

時間：周一至周日 10:30-次日02:00



4. 盛鴻泰潮汕特產

景貝南社區的旁邊有一個荷花市場，是這裏居民的菜市場，裏頭藏了一家「盛鴻泰潮汕特產」小檔，綠豆餅是大家的心頭好。

開了20年的盛鴻泰，一直主打各種潮汕特產，但綠豆餅最出名，1.5元一個，還有不少人專門跨區來打包。每天最少都賣出六、七千個綠豆餅，外皮酥軟，綠豆餡豐富十足，一點都不甜膩，每天都還會郵寄到全國各地，真的很火！

盛鴻泰潮汕特產

地址：羅湖區荷花市場A25號

交通：地鐵5號線怡景站B出口，步行170m

時間：周一至周日 7:00-20:00



5. 還有這些

波記腸粉（ShenzhenWeekly提供）

當天去採編的時候，還有錯過的波記腸粉，也是很多人的推薦，下次再去品嚐一下！

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】