哥本哈根酒店10間｜近市中心/可租單車/無邊際泳池　人均$486起

哥本哈根酒店推介2025｜哥本哈根是丹麥的首都及最大城市，擁有許多融合了中世紀、文藝復興和巴洛克等風格的歷史建築，非常適合悠長假期深度遊！《香港01》「好食玩飛」整合10間哥本哈根酒店，大部分鄰近車站及景點，由酒店更獲米芝蓮精選及被列入世界遺產，人均$486起！



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哥本哈根酒店推介【1】哥本哈根海軍上將酒店（Admiral Hotel Copenhagen）

哥本哈根海軍上將酒店（Admiral Hotel Copenhagen）坐落於1787年建成的建築內，建築被列入世界遺產名錄，前身是海軍倉庫。酒店於2025年翻新，保留舊有船舶模型及木樑。酒店擁有366間客房，房間採光良好、設備齊全，部分房型帶有露台。酒店同時配備Spa、溫泉、餐廳及酒吧，並提供自行車租借及托兒服務。

哥本哈根海軍上將酒店（Admiral Hotel Copenhagen）

房價：人均HK$803起（標準水岸房）

地址：Admiral Hotel Copenhagen, Toldbodgade 31, 1253 Copenhagen K, Denmark

交通：Kongens Nytorv站步行11分鐘

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哥本哈根酒店推介【2】哥本哈根萬豪酒店（Copenhagen Marriott Hotel）

哥本哈根萬豪酒店（Copenhagen Marriott Hotel）坐落於市中心，鄰近火車站、新嘉士伯美術館、哥本哈根博物館等景點。酒店於2024年進行局部翻新，現提供406間客房，新裝修客房比以往更奢華舒適，選用大量木元素，更配備打卡able的窗前躺椅！酒店亦設有健身室、公共浴池、餐廳等設施，並提供保齡球、壁球、帆船、皮划艇等活動體驗。

哥本哈根萬豪酒店（Copenhagen Marriott Hotel）

房價：人均HK$525起（城景豪華兩張大床房）

地址：Kalvebod Brygge 5, 1560 København, Denmark

交通：哥本哈根中央火車站步行14分鐘

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哥本哈根酒店推介【3】尼姆布酒店（Nimb Hotel）

尼姆布酒店（Nimb Hotel）坐落在哥本哈根中央火車站旁邊，鄰近趣伏裏公園、安徒生雕像、丹麥國立博物館等景點。酒店於1909年開幕，歷史悠久，在Trip.com上更被評選為全球百大打卡酒店之一！酒店擁有38間客房，房間設施新穎乾淨，空間寬敞雅緻，大部分房型設有露台。酒店亦提供無邊際游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳、酒吧等設施。

尼姆布酒店（Nimb Hotel）

房價：人均HK$2,081起（標準雙人房）

地址：Bernstorffsgade 5, 1577 København, Denmark

交通：哥本哈根中央火車站步行3分鐘

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哥本哈根酒店推介【4】桑德斯酒店（Hotel Sanders）

桑德斯酒店（Hotel Sanders）位於市中心，距離新碼頭和斯楚格街不到5分鐘路程，可以搭乘哥本哈根運河遊船。酒店於2005年開幕，擁有54間客房，房間採用大量木元素，設計古典優雅，配備免費迷你吧、平板電視、豪華的洗浴用品，部分房型亦設有廚房及露台。酒店同時配備餐廳及酒吧，並提供托兒服務。

桑德斯酒店（Hotel Sanders）

房價：人均HK$1,354起（雙人房）

地址：Tordenskjoldsgade 15, 1055 Copenhagen K, Denmark

交通：Kongens Nytorv站步行5分鐘

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哥本哈根酒店推介【5】哥本哈根麗筠典藏皇家酒店（Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen）

哥本哈根麗筠典藏皇家酒店（Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen）是位於哥本哈根的歷史酒店之一，鄰近趣伏裏公園、安徒生雕像及中央火車站。酒店於1960年代建成、2018年翻新，擁有260間客房，分為單人房至三人房房型，房間設計時尚有格調，坐擁哥本哈根天際線景色！酒店另提供健身室、餐廳及酒吧等設施。

哥本哈根麗筠典藏皇家酒店（Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen）

房價：人均HK$691起（精選房）

地址：Hammerichsgade 1, 1611 Copenhagen V, Denmark

交通：哥本哈根中央火車站步行6分鐘

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哥本哈根酒店推介【6】NH Collection哥本哈根酒店（NH Collection Copenhagen）

NH Collection哥本哈根酒店（NH Collection Copenhagen）坐落於哥本哈根哥本哈根市中心，鄰近丹麥皇家圖書館、城堡島、克里斯蒂安堡宮等景點。酒店於2021年開幕，提供394間客房，配備平板電視、迷你吧、大面積景觀窗等，景觀開揚、空間感十足！酒店同時配備健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供自行車租借服務。

NH Collection哥本哈根酒店（NH Collection Copenhagen）

房價：人均HK$753起（高級房）

地址：Strandgade 7, 1401 København K, Denmark

交通：Forum站步行9分鐘

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哥本哈根酒店推介【7】瑪農勒斯套房古斯米登酒店（Manon Les Suites Guldsmeden）

瑪農勒斯套房古斯米登酒店（Manon Les Suites Guldsmeden）坐落於市中心，鄰近有市政廳廣場、安徒生雕像、圓塔、天鵝湖等景點。酒店於2017年開幕，擁有87間套房，房內以波希米亞度假風格設計，設有獨立的起居區、寬敞的睡房及浴室，部分房型亦帶有露台。酒店同時設有室外泳池、健身室、桑拿、餐廳及咖啡室等設施。

瑪農勒斯套房古斯米登酒店（Manon Les Suites Guldsmeden）

房價：人均HK$1,109起（小套房）

地址：Guldsmedgade 2, 8000 Aarhus C, Denmark

交通：Forum站步行9分鐘

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哥本哈根酒店推介【8】哥本哈根別墅酒店（Villa Copenhagen）

哥本哈根別墅酒店（Villa Copenhagen）於2020年開幕，前身是1912年完建的丹麥郵政暨電信局總部，極具歷史價值！酒店於2020年7月開幕，保留新巴洛克風格的建築特色，配備390間客房，房間設計奢華舒適，平板電視更提供串流媒體服務！酒店同時設有室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧，並提供托兒服務。

哥本哈根別墅酒店（Villa Copenhagen）

房價：人均HK$964起（標準雙人間）

地址：Tietgensgade 35-39, 1704 København V, Denmark

交通：哥本哈根中央火車站步行6分鐘

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哥本哈根酒店推介【9】夏洛特避風港酒店（Charlottehaven）

夏洛特避風港酒店（Charlottehaven）位於哥本哈根的奧史都柏，距離市中心車程約12分鐘，鄰近美人魚、卡斯特雷特城堡等景點。酒店於2004年開幕，擁有81間套房，房間非常有居家感，設有客廳、臥室、廚房等空間，更附帶奢華的景觀浴室及浴缸，大部分房型亦設有戶外平台。酒店同時配備室內游泳池、健身室、洗衣房、餐廳等設施。

夏洛特避風港酒店（Charlottehaven）

房價：人均HK$738起（Deluxe Hotel Suite 50 M2-Lower Floor）

地址：Hjørringgade 12C, 2100 Copenhagen Ø, Denmark

交通：Kongens Nytorv車程12分鐘

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哥本哈根酒店推介【10】哥本哈根紙島25小時酒店（25hours Hotel Copenhagen Paper Island）

哥本哈根紙島 25 小時酒店（25hours Hotel Copenhagen Paper Island）於2020年開幕，位於市中心，更是米芝蓮精選酒店之一！酒店提供128間潮流客房，客房顏色設計繽紛、玩味十足，空間舒適乾淨且設備齊全。酒店同時設有餐廳、酒吧及咖啡室，並提供單車租借服務，可以踩單車遊覽哥本哈根！

哥本哈根紙島 25 小時酒店（25hours Hotel Copenhagen Paper Island）

房價：人均HK$486起（中型房）

地址：25 Papirøen, Copenhagen, 1436, Denmark.

交通：哥本哈根中央火車站步行14分鐘

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