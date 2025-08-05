深圳地鐵16號線二期+6號支線二期今年通車　8月開始不載客試運行

深圳地鐵16號線二期、6號線支線二期將先後開始執行試跑時刻表，向年內開通目標邁出關鍵一步。



「試跑時刻表」是新線開通前的重要一環，通過比照真實運營場景進行高密度運行，能夠全面檢驗新線區段的設施設備性能、各系統和各崗位人員的磨合程度，以及運營組織方案的合理性。

地鐵16號線二期

8月1日起至8月25日，深圳地鐵16號線二期工程將與既有一期工程貫通進行時刻表試運行。其中，既有16號線區段（田心站-大運站）維持正常載客運行，16號線二期區段（大運站-園山西坑站）進行不載客試運行。

在試跑時刻表階段，既有16號線列車從田心站行駛至大運站後，將停止載客運營服務，並繼續空車開往新線區段折返。隨後，從新線區段返程的空車將在大運站投入載客運營。

「跑圖」期間，既有線路的運營服務不會受到影響，僅末班車時間進行微調。16號線全線高峰期最小行車間隔維持4分50秒，與現有服務水平持平；田心站至大運站區段首班車時間基本維持不變，大運站發出的末班車時間由23:00調整至23:19。

地鐵16號線二期線路由16號線一期工程起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至園山西坑站。

線路全長約9.46km，設站8座（其中2座換乘站），全線採用地下敷設。新建西坑停車場1座。



該線路建成後，將有效加強龍崗中心城與園山橫崗片區的聯繫，推動東部中心「內聚外聯」，助力深圳東部形成「1小時交通圈」。

地鐵6號線支線二期

8月4日起至8月28日，深圳地鐵6號線支線二期工程將進行時刻表試運行，既有6號線支線區段（深理工站-光明站）維持正常載客運行，6號線支線二期（光明站-光明城站）不載客運行。既有6號線支線列車從深理工站行駛至光明站後，將進行清客並開往新線區段折返。

「跑圖」期間，6號線支線全線全日行車間隔基本維持7分30秒，深理工站至光明站首班車時間基本維持不變。深理工站發出的末班車時間調整至23:25，光明站發出的末班車時間調整至23:12。

地鐵6號線支線二期工程敷設在光明區內，起自6號線支線一期工程光明站（原翠湖站），終至光明城站。

線路全長約4.944km，共設3站。站點為：碧眼站、虹橋公園站、光明城站。最高運行時速120公里。



作為光明區軌道交通網的重要組成部分，6號線支線二期將提升光明區域交通便利度，對深化深莞一體化建設發展具有重要意義。

深圳地鐵提醒廣大市民乘客，因新線區段暫未開通運營服務，搭乘16號線至大運站，以及搭乘6號線支線至光明站時，請積極配合工作人員指引下車。在此期間，既有線路的導向標識、列車顯示屏也將陸續更新新線訊息，為新線正式開通初期運營做好各項準備工作。

相關文章：深圳地鐵「廁所地圖」超實用 一文傍身唔怕人有三急揾唔到（點擊放大瀏覽）👇👇👇