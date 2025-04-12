深圳龍崗｜打卡小吃天堂羅瑞合美食街　布吉長龍夜市街嚐潮汕美食

如果説市場是一個城市的縮影，夜市則給予了這個「城市」温度。今天來逛逛深圳龍崗區的羅瑞合美食步行街和長龍夜市街。



羅瑞合美食步行街

客家風情美食街，開了20幾年了

講到深圳的夜市，羅瑞合美食街是永遠繞不開的地方。「客家民俗風情街」是它最早的名字，幾年浮沉，風俗不在，但美食依舊。

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這裏可以説是深圳小吃的天堂，不管是夜市老三樣：生蠔、鐵板魷魚和炒飯，還是年輕人最愛的提拉米蘇、檸檬鳳爪，這裏定有你的最愛。

羅瑞合夜市美食推薦👇👇👇

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1. 蘇記牛雜

一元一簽的蘇記牛雜，已經是老網紅店了。一羣人圍着一個鍋吃，牛肚、牛腸、牛蒡、牛肺等都有，還有白蘿蔔豆腐等素菜，想吃什麼自己拿，再加點它家的秘製辣椒醬，這麼便宜又好吃的牛雜去哪裏找！

2. 西安肉夾饃

來這裏一定一定要嚐嚐肉夾饃，這可能是我在深圳吃過量最大的肉夾饃了。就10元，肉多到溢出屏幕，雙手握饃，輕輕按壓三下，讓肥肉汁滲入饃中，大口一咬，饃皮薄鬆脆，肉餡軟爛無渣，青椒不辣口還中和了豬肉的油膩，吃着油潤鮮香！

羅瑞合美食步行街

營業時間：週一至週日 17:00-24:00

地址：深圳龍崗區瑞合西巷羅瑞合南街路口附近

交通：深圳地鐵3號線南聯站B2出口步行540m



龍崗區布吉長龍夜市街

布吉人的秘密據點，數不清的潮汕美食

布吉長龍美食街，白天只是一條普通的老街，但晚上6點後就完全變了模樣。

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美食街由長龍路、長吉路2條路組成，50家美食小攤小店分散在兩旁街道，水煎包、臭豆腐、韭菜粿……各種食物香氣瀰漫在夜色中，濃濃的煙火氣也隨着鍋碗瓢勺的碰撞漸漸升騰。

布吉長龍夜市街美食推薦👇👇👇

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1. 肥姨番薯粥

在長龍紮根26年的肥姨番薯粥，人氣早已火遍整個社區。每次來，巷子裏都是人頭攢動。沒有菜單，點單全靠「手指」。明檔的菜檔口，擺着滷味、魚飯、生醃、熱菜......每樣都是熟客必點。

2. 潮汕炒麪粉粿

在拐角處開了7年的潮汕炒粉檔，主打招牌小炒和水果炒冰，12元的炒粉，有肉絲、雞蛋、菜脯......各種小料，吃起來不油不乾還很有鑊氣。手工現炒的水果炒冰，清爽濃郁。

3. 潮汕特色普寧魚粥炸豆乾

魚粥15元一大碗，料還超多。還有外酥裏嫩的普寧炸豆乾，裹上蒜蓉醬，入口嫩到爆汁，吃完忍不住發出「嗯」的驚歎！

布吉長龍夜市街

營業時間：週一至週日 18點後開始（收攤時間不定）

地址：深圳龍崗區長吉路與長盛路交叉口

交通：深圳地鐵5號線長龍站C2出口



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