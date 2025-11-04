深圳灣免費景點｜光明區10大好去處必去　粉紅花海＋大仟里商場

深圳灣地鐵13號線已經開通啦！13號線可以接通到光明區，令北上旅行更加方便。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了10個光明區的好去處，當中不乏適合打卡的文化藝術中心、虹橋公園；擁有無邊花海的歡樂田園，還有適合親子出遊的左岸科技公園和紅花山公園。



光明區原名光明新區，位於深圳西北部，經深圳灣口岸前往光明區最為方便。深圳灣地鐵13號線在年底開通後，將會連接深圳灣口岸、南山區、寶安區以及光明區。光明區內有不少適合一家大小出遊的公園以及適合打卡的景點，以下將為大家逐一介紹。

光明區好去處【1】光明文化藝術中心

光明文化藝術中心打卡點——「光明之眼」。（圖片來源：小紅書@烬夕颜）

光明文化藝術中心是光明區首座高端文化綜合體，集「文化、演藝、展覽、休閒」等多功能於一體，內有圖書演藝中心、美術館、都市規劃展覽館、文化綜合區等。光明文化藝術中心的整體風格，採用嶺南民居叠院設計，以純白方塊堆叠拼接而成，風格獨特更獲得中國建築行業工程質量最高榮譽的魯班獎。

光明文化藝術中心正門是大半月彎形設計，像洞穴般打開文藝之門。門下有湖水倒影，遠看就像一扇澄澈的眼睛，被譽為「光明之眼」。另外美術館內有黑白旋轉樓梯，同樣是打卡熱點。美術館以水墨為設計理念，五層高的美術館，由一條黑色階梯配白色扶手而成的旋轉樓梯連貫在一起，從高空向下向，旋轉樓梯形成的黑白相間效果，吸引一眾人前往打卡。

光明文化藝術中心

地址：深圳市光明區光明街道創頭路北光明文化藝術中心

開放時間：10:00-18:00

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站B出口



光明區好去處【2】光明圖書館

光明圖書館位於光明文化藝術中心內，共有7層。（圖片來源：小紅書@十一先生去旅行）

光明圖書館位於光明文化藝術中心內，共有7層，館內藏書達100萬冊。圖書館內設計明亮舒適，設有兒童親子閱讀區、青少年閱讀區及無障礙閱讀區，方便大家閱讀。

位於圖書館3樓，有一座名為「書山」的玻璃圓塔。「書山」內是一層層放滿書籍的書架。樓梯盤旋而上，連接至4樓的閱讀區，有「書山有路勤為徑」的喻義，而「書山」亦是打卡熱點之一。

光明圖書館

地址：深圳市光明區光明街道創投路北光明文化藝術中心內

開放時間：09:00-21:00

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站B出口



光明區好去處【3】虹橋公園

虹橋公園是深圳的網紅公園，由大頂嶺綠道連貫，全程6.4公里。（圖片來源：小紅書@山山妈妈Judy）

虹橋公園是深圳的網紅公園，佔地約403萬平方米，全公園由大頂嶺綠道連貫，全程6.4公里的棧橋穿梭在樹林之間，散步時可以看到山林景色。這裡還擁有被譽為「最美紅飄帶」的紅色廊橋，整座橋被白雲和青山環繞，俯瞰就像一條飄逸靈動的紅絲帶，蜿蜒穿梭在高低起伏的山體和煙波浩渺的湖泊上。

公園設有瞭望台讓大家可以俯瞰城市全景。公園內還有不少打卡地標，其中不少得光明大時鐘，紅色大時鐘是當代藝術家沈少民的最新作品「時光機器」，時鐘的轉動速度會隨著面前人數的變化而變化，既有創意又富有科技感，打卡超出片。

虹橋公園

地址：深圳市光明區光明街道光僑路與碧水路交叉口西南角

開放時間：09:00-18:00

交通：深圳地鐵6號線到鳳凰城站，轉乘公交或打車到虹橋公園



光明區好去處【4】光明紅木文化古鎮

紅木文化古鎮是以紅木文化為載體的特色文化小鎮。（圖片來源：微博@光明發布）

紅木文化古鎮是以紅木文化為載體的特色文化小鎮，設有紅木文化長廊，還有紅木家具製作體驗館，大家可以免費製作手工筷子。另外，大家可以在嶺南特色老街品嘗各種嶺南風味的美食，感受嶺南文化。

在紅木文化古鎮內還有惜物博物館，走進館內仿佛打開時間的沙漏，回到六七十年代。館內主要展示了改革開放時期的生活，陳列了許多散發着歲月氣息的老式洗衣機和生產老物件。

光明紅木文化古鎮

地址：深圳市光明區公明街道上村社區民生大道2號

開放時間：全天開放

交通：深圳地鐵6號線紅花山站A2出口步行5分鐘



惜物博物館

地址：深圳市光明區紅木小鎮A棟4樓

開放時間：09:00-12:00、14:00-18:00（星期一閉館）



光明區好去處【5】光明西柚小鎮

光明西柚小鎮是深圳首個塗鴉主題街區。（圖片來源：小紅書@攝影~花袭人）

光明西柚小鎮是深圳首個塗鴉主題街區，曾經是舊城中村房屋，後被改造成西柚文化街，成為集塗鴉藝術、主題商業、人才公寓以及創客辦公於一體的生活體驗中心。

這裡每棟樓的牆面都有藝術家的作品，這些牆繪塗鴉表現形式比較誇張有趣，跟對面的老舊城中村形成了反差感。誇張有趣的塗鴉墻特別適合拍照打卡，隨手一拍都能輕鬆出片。

光明西柚小鎮

地址：深圳市光明区公明街道下村二排新村西柚小镇

開放時間：全日開放

交通：深圳地鐵6號線合水口站B出口，打車到西柚小鎮



光明區好去處【6】左岸科技公園

左岸科技公園是個融合了科技和自然的公園，適合親子遊。（圖片來源：小紅書@嘻嘻尘）

左岸科技公園是個融合了科技和自然的公園，公園內有科技展館、斜坡草坪、空中棧道、跨河廊橋以及親水水池等，讓大家可以在這裡野餐、戲水，與大自然度過休閒時光。

科技展館是一個三角形的建築物，配上斜坡草坪，拍起照來有如宮崎駿的電影畫面一樣，充滿日系感覺。傍晚時科技展館還會亮燈，倒影在水中尤其夢幻。另外還有許多設計感十足的樓梯，黃色樓梯、工業風樓梯、深邃長梯等都非常出片。

左岸科技公園

地址：深圳市光明區公明北環大道與公常路交點東北角

開放時間：全日開放

交通：深圳地鐵6號線紅花山站A1出口步行20分鐘或打車前往



光明區好去處【7】紅花山公園

紅花山公園是光明區內有名的網紅公園。（圖片來源：小紅書@糖崽的打卡日记）

紅花山公園是光明區內有名的網紅公園，每年秋季萬畝的粉黛草盛開，滿眼的浪漫粉色如同童話中的花海，吸引眾人前往打卡。秋有浪漫粉黛，夏有無邊綠地。即使未到花季，這裡的景色同樣怡人，一望無際的大草地，綠意盎然，在陽光下仿佛進入了宮崎駿的動漫世界。

+ 1

紅花山公園的另一個地標就是明和塔，登頂山頂廣場後，公園的秀麗風景和公明的城市景觀盡收眼底。以33米高的明和塔作為背景，不論近景還是全景拍攝都十分宏偉。除了打卡之外，大家還可以在這裡野餐、放風箏，還有滑梯鞦韆等，十分適合親子遊。

紅花山公園

地址：深圳市光明區公明街道振明路88號

開放時間：05:00-21:30

交通：深圳地鐵6號線紅花山站C出口步行6分鐘



光明區好去處【8】光明歡樂田園

光明歡樂田園是近年深圳最具人氣的賞花景點。（圖片來源：小紅書@纸质青年）

近年深圳最具人氣的賞花景點，非光明歡樂田園莫屬。佔地超過40萬平方米的歡樂田園，一年四季都有不同顏色拼合而成的花海，色彩斑斕。春天有金黃遍地的油菜花及波斯菊、夏天有充滿活力的鮮黃向日葵以及荷花、秋天又有金黃稻田。

+ 1

一望無際的花海畫面震撼，花海中間有小路及空位，大家可穿梭其中打卡。大家還可以跳上彩色小火車，穿梭在花海之間，從不同角度賞花。另外在光明歡樂田園亦可體驗採摘的樂趣，感受田園風光。

光明歡樂田園

地址：深圳市光明區圳園路168號

開放時間：09:30-18:00

交通：深圳地鐵6號線圳美站A1出口步行17分鐘



光明區好去處【9】藍鯨世界

光明藍鯨世界是內地首個海洋主題影城和首個購物中心內的海洋主題科普館。（圖片來源：小紅書@多芒小丸子）

光明藍鯨世界是內地首個海洋主題影城和首個購物中心內的海洋主題科普館，一進到商場內大家就有如進到海洋世界當中。商場外有一個符合海洋主題的巨型藍鯨雕塑，還會不時噴水，十分適合打卡。

此外，商場內還有一個能夠讓大家近距離接觸多種動物的「千羅動物園」，大家不但能夠與動物零距離接觸，甚至還能親手餵食動物，適合一家大小到此吃喝玩樂。

藍鯨世界

地址：深圳市光明區光明大道與觀光路交匯處

開放時間：星期日至四12:00-22:00、星期五至六10:00-22:30

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站A出口



光明區好去處【10】光明大仟里商場

光明大仟里商場是光明區內首個一站式購物中心。（圖片來源：微博@光明大仟里MAXLAND）

光明大仟里商場是光明區內首個一站式購物中心，同時亦是光明區內最大的商場，建築面積約15萬平方米，共有7層，分為A區室內及B區室外商場，約200多間品牌進駐，更可以在商場內體驗騎馬！

商場不時舉行各式主題的展覽，如去年就舉行過帳篷閱讀馬拉松活動以及卡通人物「奶龍」展覽，吸引不少人專程到訪。近日還有以韓國動畫片《Pororo》為主題的夏日活動，在中庭設置巨型波波池讓小朋友玩樂。

光明大仟里商場

地址：深圳光明新區松白路4699號

開放時間：10:00-22:00

交通：深圳地鐵6號線公明廣場站B出口步行2分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda