深圳後花園「光明逕口村」　打卡800年歷史村落　再到美食街尋寶

漫步深圳古村落，看800年的歷史遺蹟，露營 × 野餐 × 特色美食，深圳為數不多的自然古村落之一，這裏是光明的逕口村。



光明逕口村 被遺忘的深圳後花園

逕口古村，一個大家並不是特別耳熟能詳的村落。

遠離深圳市中心的它，位於光明區，距今有800多年歷史，是深圳為數不多的自然古村落之一。

「質樸、自然」，是我對逕口村的最深刻印象。沒有濃郁的商業化氣息，只有山巒起伏、田野連綿，一整片綠意盎然的土地，更像是不可多得的「世外桃源」。👇👇👇

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逕口村，很古樸

逕口村，由逕得名，通達四方，在古代是深圳西部通往東莞的古驛道。

這裏保留了許多非常傳統的古建築，房屋格局古樸，瓦房、土坯房夾雜在樓房之間，有的甚至牆壁斑駁；每一間房屋，都儼然與現在的高樓大廈有所不同，處處都透露出歷史的厚重感。

逕口村，很多老人

這裏的大街小巷都格外安靜，沒有過多的熱鬧喧譁。村裏老人居多，大家不是休閒散步，樹下歇腳乘涼，便是相聚閒聊家常。

逕口村，也是深圳自然古村落之一

逕口村它有着800多年的悠久歷史，時代的痕跡還未完全抹去，還有部分古蹟，保留在這裏。黃氏大宗祠、古井、古炮樓……這些歷史文物建築，雖不及當年光鮮亮麗，卻依然像活的歷史書，躍然於我們面前。

逕口村，也是深圳田園生態旅遊街區

逕口村地理位置優越，北至歡樂田園，南至運動森林公園，東至光明，西至光明農場大觀園，通往光明各大景區都十分便捷。現在，它也在慢慢被打造成集都市農業、休閒度假、文化體驗和生活為一體的田園生態旅遊街區。

這裏不僅能感受歷史，也能感受未來。

漫步古村落 看歷史遺跡👇👇👇

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1. 黃氏大宗祠 感受百年廣府文化

黃氏大宗祠始建於南宋末期，已有800多年歷史，也是深圳最古老的宗祠之一。紅牆黛瓦，挑檐畫壁，莊嚴肅穆，廣府宗祠的風格濃烈。數百年來，安靜地坐落在逕口村一隅，陪伴着逕口村「成長」。

2. 百年古榕樹 逕口村的根

對於無數從小在逕口村生活的人來説，古榕樹下就是兒時的一片樂土，也是老村民們尋找鄉情最好的落腳點。

3. 逕口炮樓 歷史遺蹟

逕口炮樓始建於民國時期，現如今為光明區文物保護單位；如今的炮樓佇立在綠樹林中，就是一處獨特的存在。

4. 逕口戲台 感受傳統文化

在黃氏大宗祠對面的逕心戲台，大家平時會在此休息娛樂，亦或是舉行各大演出，變得更加熱鬧。

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1. 這裏有最佳的露營基地

逕口村是一個能夠有大面積露營的村落，這在深圳真的很少見。

這裏有兩個露營點，一個在時尚生態谷內，一個則在逕口村社區公園。趁着陽光明媚，拉上三五好友一起露營，是最快樂的事情了。

2. 這裏能通往光明各大景區

在逕口村裏玩膩了，可以去附近的光明農場、光明小鎮、大頂嶺綠道……徹底感受田園生活和大自然。

3. 這裏體驗嚮往的田園生活

在這裏，體驗採摘蔬果的樂趣，享受親子時光的好去處來這裏再合適不過了。

4. 這裏感受非遺與文藝

藏在深巷裏的筷箸小院，主要是筷子工藝文化館。可以在這裏體驗一把自己製作筷子的樂趣，也能在此挑選手信送給親朋好友。

開在村口角落裏的洋芋蘸糖，主打的則是陶藝手工。門頭就格外彰顯文藝氣息，裏面有很多客人的作品，若是時間充裕，不妨也在此留下一個紀念呢。

這裏一出門就有公園

不得不説，居住在逕口村，真的越來越方便了。

逕口村內自帶好幾個公園，有一個可以提供散步、健身、休憩的逕口社區公園；靠近逕口炮樓處還藏有一個荔林公園，一大片荔枝林，鮮豔紅色的糯米糍荔枝，可供採摘。

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1. 景樹休閒站，越僑美食

開在古榕樹下的景樹休閒站，主打越南歸僑美食。

在這裏，可以品嚐一下越南的「國民飲料」滴漏咖啡；還有越南春捲、撈粉、越式枕頭粽等特色美食。

2. 舊街瀨粉，廣府美食

每次來光明，都得來一碗燒鵝瀨粉。

長條瀨粉吃起來勁道絲滑，加入燒鵝才是絕配，清爽香甜的湯汁，更是不會放過，吃乾淨是常態。

還有這些光明美食……

還有很多專屬於光明的美食味道，光明乳鴿、下村燒豬、越南腸粉等等。

雖然美食街沒有那麼繁華，還在慢慢打造中，但是現有的門店，都成為了深圳人記憶中味道的追尋地了。

這裏，真的很適合養老。

逕口村

地址：深圳市光明區光明街道



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