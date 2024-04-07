深圳景點｜龍崗版「小江南+小故宮」 龍園公園幽靜清歡　地鐵可達

初入深圳龍崗區的龍園公園，確實有種瞬移故宮的感覺。



龍園公園

這是中國唯一一個以龍文化為主題的園林公園，入園口就能看到一條很大的龍，行走在回龍橋上看着有種江南水鄉的韻味了。

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回龍橋底下還有一條石路橋，在下面玩水釣魚，簡直不要太快樂了！

龍興寺

這座深圳版的小故宮，被很多人忽視了。對比熱門的寺廟，這裏顯得是一處幽靜一份清歡，沒有熱鬧的喧囂，安靜得只有風鈴的聲音。

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龍園公園和龍興寺

地址：深圳龍崗區龍園路433號

門票：免費，免預約

開放時間：龍園全天開放，龍興寺08:00-17:00

交通：深圳地鐵16號線龍園站D出口，步行400米；公交龍園公園站

停車：園內有停車場



Tips：

1. 因為公園有工程在進行，龍興寺與龍園圍牆不一定相通，如有需要可從公園外圍繞過去

2. 龍興寺現場可以免費請三支香



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