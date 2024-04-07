深圳景點｜龍崗版「小江南+小故宮」 龍園公園幽靜清歡 地鐵可達
撰文：ShenzhenWeekly
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初入深圳龍崗區的龍園公園，確實有種瞬移故宮的感覺。
龍園公園
這是中國唯一一個以龍文化為主題的園林公園，入園口就能看到一條很大的龍，行走在回龍橋上看着有種江南水鄉的韻味了。
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回龍橋底下還有一條石路橋，在下面玩水釣魚，簡直不要太快樂了！
龍興寺
這座深圳版的小故宮，被很多人忽視了。對比熱門的寺廟，這裏顯得是一處幽靜一份清歡，沒有熱鬧的喧囂，安靜得只有風鈴的聲音。
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龍園公園和龍興寺
地址：深圳龍崗區龍園路433號
門票：免費，免預約
開放時間：龍園全天開放，龍興寺08:00-17:00
交通：深圳地鐵16號線龍園站D出口，步行400米；公交龍園公園站
停車：園內有停車場
Tips：
1. 因為公園有工程在進行，龍興寺與龍園圍牆不一定相通，如有需要可從公園外圍繞過去
2. 龍興寺現場可以免費請三支香
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