深圳龍崗好去處｜打卡冷門「古堡氛圍天主教堂」 彷彿穿越中世紀
撰文：深圳派
出版：更新：
在深圳龍崗的某個小山坡上，隱藏着一座超級冷門的天主教堂。
高聳入雲的十字架，宏偉莊嚴的巨大穹頂，夢幻神秘的玻璃花窗，斑駁夾雜着歲月氣息的外牆，彷彿一秒穿越到中世紀世界。
按圖細看教堂各部分細節👇👇👇
+1
教堂外部可免費參觀打卡，內部空間僅在彌撒時間開放，因為知道的人不多，可以享受獨一份的神聖寧靜。
龍崗天主教堂
地址：深圳龍崗區龍崗街道龍西社區清水巷天主教堂路1號
交通：深圳地鐵16號線盛平站C出口，步行2.2公里或者打車前往
門票：免費參觀（內部暫未開放）
開放時間：9:00-17:00
深圳好去處｜龍崗童話式「彩色小鎮」免費入場打卡！附地鐵懶人包深圳地鐵遊｜龍崗「桃花島」賞漫山紫荊花 加送黃花風鈴木森林深圳龍崗點止甘坑客家小鎮！大芬村50元畫油畫 求水山爬1:1長城深圳龍崗美食｜布吉小吃巡禮 10間老字號「物美價廉，味道正宗」深圳龍崗美食｜客家菜5家推薦 罕見粵北擦糍粉 捆粄炸油糍¥3起深圳龍崗新商場「大運天地」開幕 結合公園湖景與大自然無縫銜接深圳龍崗萬達全新室內遊樂場 ¥168任玩賽車溜冰保齡飛鏢50+項目深圳購物｜龍崗巨型「廚具批發城」2元一隻杯8元一個鍋 地鐵可達
【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】