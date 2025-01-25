深圳龍崗好去處｜打卡冷門「古堡氛圍天主教堂」　彷彿穿越中世紀

在深圳龍崗的某個小山坡上，隱藏着一座超級冷門的天主教堂。



高聳入雲的十字架，宏偉莊嚴的巨大穹頂，夢幻神秘的玻璃花窗，斑駁夾雜着歲月氣息的外牆，彷彿一秒穿越到中世紀世界。

龍崗天主教堂（深圳派提供）

龍崗天主教堂（深圳派提供）

按圖細看教堂各部分細節👇👇👇

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教堂外部可免費參觀打卡，內部空間僅在彌撒時間開放，因為知道的人不多，可以享受獨一份的神聖寧靜。

龍崗天主教堂

地址：深圳龍崗區龍崗街道龍西社區清水巷天主教堂路1號

交通：深圳地鐵16號線盛平站C出口，步行2.2公里或者打車前往

門票：免費參觀（內部暫未開放）

開放時間：9:00-17:00



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