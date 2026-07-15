深圳寶安高顏值Cafe｜綠野仙蹤花園＋復古天堂　週末放鬆好去處

短暫逃離繁忙。在都市中最簡單的放鬆方式，莫過於找一家漂亮的咖啡館，一杯咖啡，一本書，暢享安靜愜意的一下午。



今天給大家推薦2家高顏值咖啡館，綠光森林＆復古懷舊，每一家都是寶藏。

1. 綠房子方寸咖啡店

綠野仙蹤，彷彿置身清邁

聽說是楊冪也打卡過的咖啡館，開了挺多年了，但至今仍是深圳眾多咖啡館裏我最喜歡的一家。

+ 3

佈滿綠植的門口，瞬間就讓人感覺到清新愜意。店雖然不大，但有戶外、花園、室內三個區域，店裏還提供不少書籍可供觀看。在綠野仙蹤般的花園裏，靜靜喝咖啡，發呆、聊天、看書......像是置身於清邁的小資咖啡館，鬆弛感滿滿。

綠房子方寸咖啡店

地址：深圳市寶安區新安街道前進一路68號靈芝園新村19區61棟102



2. 舊里堂

復古懷舊，一秒穿越回90s

無意間發現的一家社區咖啡店，走進去驚喜滿滿。彷彿瞬間回到了小時候的家，舊電視、木製衣櫥、童年回憶裏的桌椅......各種老物件，將這裏佈置成一個90s的復古天堂。

+ 4

店內還展出各種膠片相機和膠片攝影作品，仔細觀賞，精彩程度不亞於一個小型膠片展覽，攝影愛好者值得一來。

舊里堂

地址：深圳市寶安區龍泉一路30號1層



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】