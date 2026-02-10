深圳海景Cafe｜海邊歎咖啡賞落日　必試蜂窩焦糖拿鐵獨特酥脆口感

在深圳，有一種生活，叫推窗見海。悠然遼闊的海景是治癒內心的「絕佳良藥」。



兩家可以一覽海景的咖啡館分享給你，迎着海風，飲咖觀海。

1. ExitBabylon出空間

奶油系獨棟海景咖啡館

原本是想在尋找蛇口好喝的咖啡，卻意外發現了這家新開的獨棟咖啡館。它坐落在東角頭的觀海長廊一側，窗外便是波光粼粼的海灣。

即便ExitBabylon出空間的附近，是一座座的聯排別墅，但奶油風色系的外牆與院落中茂密綠植，讓它極具辨識度，絕不會忽略錯過。

上下三層的內部空間依然是暖暖的奶油色系，沒有過多的擺件，一切都簡約地恰到好處令人鬆弛。即便甚麼都不幹，我也願意在這裏泡一個下午。

二層臨窗最受歡迎

二層空間有着一扇整面的落地窗，蛇口海灣的景色一覽無疑。這片區域是ExitBabylon出空間最受歡迎的座位，迎着海面，彷彿能聞到鹹味海風與咖啡香氣交織。

點單推薦

主理人將美卡羅焦糖放入拿鐵中，創作出了這款「蜂窩焦糖拿鐵」。

初飲時，蜂窩狀的美卡羅焦糖為咖啡帶來了酥脆的口感。等到逐漸融化，焦糖的香甜又會激發出新的風味，為品飲過程帶來了層出不窮的變化樂趣。

2. Floatie cafe 浮流咖啡

藝術中心下的治癒一角

我鍾愛海上世界文化藝術中心的理由有很多，逛展之餘還能看海便是其中一個。而Floatie cafe浮流咖啡，正是那麼一個可以供我們歇腳看海的治癒一角。

面海灣而擺的露營座位，讓我們可以更自在與眼前的海景親近，看着棧道旁的人來人往，氛圍相當活躍、愜意。越接近傍晚時分，心情就越是雀躍。金色的夕陽慷慨的撒向整個港灣，濕潤的微風和絢麗的晚霞也悄悄出現，慵懶的躺在躺椅上，只想時間就停在此刻。

點單推薦

這款芋泥米乳拿鐵使用了清淡的米乳搭配芋泥，讓這款咖啡自帶中式甜點的清新風格。甜度恰到好處，雖然看着分量相對厚重，但入口後卻沒有感覺到一絲負擔。

等一個天晴，去看山見海。

深圳「看海咖啡館」

1. ExitBabylon出空間

地址：南山區金世紀路3號

營業時間：10:00-21:00

2. 浮流咖啡

地址：南山區蛇口海上世界文化藝術中心

營業時間：工作日10:00-21:00；周末及節假日10:00-23:00



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】