蓮塘咖啡7間推介｜Dirty/話梅美式 /草莓Combo　甜品必試麻糬布甸

蓮塘咖啡一條街。



深圳的咖啡館越來越多了，是一座新晉的「咖啡之城」，咖啡也慢慢變成了深圳的特產。今天去蓮塘走走逛逛，喝7家咖啡館。

蓮塘咖啡店推薦

1. 蓮塘避世咖啡小館：山江咖啡

藏在國威路巷子裏的「山江咖啡」，是很多蓮塘人的避世咖啡小館，居民樓下的小兩層空間，靜謐舒適，可以午後來休憩一下。許多有趣的佈置分佈店裏的各個角落，拍照打卡也很不錯。店裏供應多款經典意式和手衝咖啡，也有季節限定的特調。

點單推薦：Dirty+麻糬布丁

人氣最高的是他們家的Dirty，咖啡的油脂感很明顯，融入冰博克牛奶中入口很絲滑。第一次來記得點他們家的麻糬布丁（布甸），上桌熱乎乎的，布丁香滑可口，麻糬很軟糯，很適合搭配咖啡。

店名：山江咖啡

地址：羅湖區國威路蓮威二巷蓮馨園鹿鳴閣商鋪

營業時間：08:30-19:00

電話：18476861427



2. 蓮塘咖啡好評榜第1：心水咖啡

街道同側的「心水咖啡」，開業1年多一直是「蓮塘咖啡好評榜第1」，兩位主理人都曾在其他咖啡店擔任過咖啡師，如今來到蓮塘，開了一家屬於自己的咖啡店。

點單推薦：Combo組合

主理人推薦了一款combo給我們，一次性喝到兩種不同風味，飲用順序是先喝奶咖再喝美式。奶咖用到的牛奶是他們自制的冰博客牛奶，奶香醇厚，又不會搶了咖啡本身的味道。另一杯是氮氣美式，口感比普通美式更豐富順滑，入口之後，還會有淡淡的葡萄酒香氣。

店名：心水咖啡

地址：羅湖區國威路121-1號

營業時間：08:00-20:00

電話：19875226949



3. 蓮塘路的「啤酒咖啡」：喘口氣．咖啡．精釀

蓮塘路上的「喘口氣」，是蓮塘早C晚A的小館，主打精品咖啡+精釀啤酒，咖啡品類選擇很豐富，風味多元，精釀啤酒也是不定期更新，每次來都能喝到不一樣的風味。

點單推薦：可可世濤＆草莓Combo

招牌的「可可世濤」，選用了巴西和哥倫比亞的豆子，採用日曬水洗深烘的方式，模擬世濤啤酒的味道，入口堅果香氣很足，帶有淡淡的黃油風味。還有點單率很高的「草莓Combo」，奶油草莓和椰子糖的風味，個人覺得奶咖味道更好。

店名：喘口氣．咖啡．精釀

地址：羅湖區蓮塘路鵬興花園2期外圍商鋪290-2

營業時間：08:00-24:00

電話：19064086328



4. 油潑面×話梅美式：自在 Z．COFFEE

蓮塘路另一側的「自在 Z．COFFEE」，雖然是一家咖啡店，但是還能吃到一碗熱騰騰的油潑面，整體空間寬敞舒適，午間來吃完麪，再喝杯咖啡閒坐一下，也是很有趣的搭配。

點單推薦：靈魂油潑面&話梅美式

他們家的「靈魂油潑面」，辣子加的不錯，對老廣來說挺適配的，麪條有筋道，大碗紮實，吃一碗足夠飽腹。搭配一杯「話梅美式」，清爽解膩。

店名：自在 Z．COFFEE

地址：羅湖區蓮塘路277號

營業時間：08:00-23:30

電話：18666220531



5. 盲盒當鋪咖啡館：唐萌街·咖啡·精釀·茶

「唐萌街」，一家工業風設計的咖啡店，經典的水泥+藍配色，開在工業區裏的它和周圍環境毫不違和。他們家還有自有ip「O-胖迪」，所以走進店裏，就能看見滿牆的盲盒玩具。除了自家的盲盒之外，也能看到不少其他品牌的系列盲盒。

點單推薦：早C晚A組合

這裏營業到凌晨1點，大概是蓮塘營業時間最晚的咖啡店，白天喝咖啡，晚上就該喝點精釀了。一杯椰乳咖啡，一杯山楂風味的精釀，完成了從傍晚到入夜的過度，店內還有不少小食可選，可以和朋友來chill一下。

店名：唐萌街·咖啡·精釀·茶

地址：羅湖區國威路72號高新產業園第一園103棟168號

營業時間：10:30-23:00

電話：19129319503



6. 只開4小時的甜品咖啡館：LIMTASTE甜品研究所

離仙湖路地鐵站200米不到的位置，發現這家「Limtaste綠門頭甜品研究所」，墨綠色的門頭隱於樹影之下，挨在馬路邊。主理人亨利之前是美食撰稿人，後來轉行開始做甜品，問到為什麼店裏只有一款咖啡，亨利的回答是「店裏的飲品應當是為甜品加分的」，所以能看到店裏大部分飲品都是氣泡水或茶，清爽又解膩。

點單推薦：藍莓撻

選用當季的秘魯藍莓，18mm+的果子，果肉飽滿、汁水香甜。中間的奶酪輕盈，底層撻皮酥脆，切開後整塊放入口中，不必吃得太斯文。最上層的藍莓在靠近鼻腔的位置，咬開後爆發藍莓的芬芳。

店名：LIMTASTE甜品研究所

地址：羅湖區仙湖路108-2號

營業時間：14:00-18:30（周一店休）

電話：13316863990



7. 金毛小店長咖啡館：尤加利咖啡

「尤加利咖啡館」開在鵬基工業園的邊上，門口有個小小庭院，店內裝潢簡單，幾張桌子、幾幅字畫。這家店在蓮塘已經開了5年，即便是工作日，也坐了不少客人。主理人是一對夫婦，店裏養了一隻狗狗，叫吐司，是咖啡館的「小店長」。

點單推薦：檸檬冰美式

老闆推薦我們試試檸檬冰美式，用的是大家接受度比較高的哥倫比亞巴西拼配豆，入口清爽順滑，檸檬的酸度恰到好處，後調慢慢回過一陣微酸。建議搭配海鹽焦糖千層，也是店裏的一款招牌，老闆娘說每天就只能做那麼多，我們正好拿下最後一塊，想吃的朋友不妨提前預定。

店名：尤加利咖啡

地址：羅湖區鵬興路鵬基蓮塘工業區701棟一樓

營業時間：09:30-19:30（周一至周六）

電話：13392178931



2026年，大家新的一年福順平安。