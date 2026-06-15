深圳4間隱世茶館｜雨天人氣好去處　林間煮茶/素食餐廳/聚會沙龍

下雨天，適合去森林裏的茶館。



深圳，又又又是連續的陰雨天，天地間彷彿被一層薄紗所籠罩。這樣的時節，正適合去大自然裏喝茶，在室內安靜小坐，望雨發呆一整天。屋檐下，茶碗中，山色空濛雨亦奇...…

1. 瓦爾登湖小院：歸隱山林的「自然小院」

我獨自漫步在這片林中，與自然為伴，感到無比自由。 梭羅《瓦爾登湖》

在閲讀《瓦爾登湖》時，就很嚮往書中梭羅在自然隱居的生活，徜徉於山水竹木之間，保持內心的寧靜與平和，與大自然親密接觸。沒想到，在深圳也藏着一個以《瓦爾登湖》精神為靈感的空間——瓦爾登湖小院，自然山湖、窗景綠意、茶香氤氲......滿是自在質樸的氛圍，為都市人編織了一個逃離日常的自然棲息地。

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小隱隱於野，大隱隱於市，瓦爾登湖小院就藏在西麗的半山腰上。小院面積很大，由五棟建築組成，古風茶室、素食餐廳、森林療愈......不過因為慕名而來的人比較多，為了避免跑空，至少需要提前一天預約，並且可以先挑選喜歡的位置。

為了這扇窗，特地來了趟西麗

置身茶室，最大的感受是被綠色包圍，寧靜而恬淡。燈光微暗，散發出淡淡的暖意；雨滴敲窗，室內氤氲茶香繞。聽着雨聲臨窗而坐，品一口清茶，吃一塊小蛋糕，讓時間慢慢流過。在這個空間裏，不由自主的會被窗外的綠意所吸引，有種與世隔絕的放鬆感。

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雨天的戶外像是一幅山水寫意畫，空氣中瀰漫着茶香與濕潤的泥土氣息，雨絲斜織成簾，檐下水滴敲石，更顯「雨打芭蕉葉帶愁」的東方禪意。

生長在房子裏的老樹

瓦爾登湖小院的每一扇窗，每一棵樹都有它們存在的意義。老樹穿堂入室，樹幹在樑柱間自在舒展，讓整個空間更多了幾分野趣，請大自然也來小院做客～

山野素食餐廳

來到小院除了品茶，也可以嘗試下這裏的素食餐廳，在森林裏用餐，讓疲憊身心得以安放。餐廳主打自然食材，菜單隨四季更迭，將山野時令食材裝進餐盤，確保呈現的是當季新鮮、風味極佳的食材。

瓦爾登湖小院

地址：南山區西麗街道百旺社區白石崗森林小院

交通：深圳地鐵7號線西麗站，換乘公交或打車

周一至周五 10:00-21:00

周六，周日 9:00-21:00

*需要提前一天預約，喝茶/素食



2. 柒月裏．桃花塢：深圳版「有風的地方」

看完《去有風的地方》，心裏那份對治癒生活的嚮往便揮之不去了。大理洱海的風光，有風小院閣樓的閒適......總在腦海縈繞。沒想到在深圳，也藏着一處同款「有風的小院」，柒月裏．桃花塢安靜地坐落於山澗旁，群山環抱，與天地相伴，溪流蜿蜒而過，滿是田園小院的野趣。

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世外桃源

「久坐樊籠裏，復得返自然」

在深山裏的小院，與自然為鄰。走進桃花塢，映入眼簾的是低矮的籬笆院，石階小徑，依稀能聽到清脆的鳥鳴，鼻尖縈繞着草木的清香，這裏隔絕了城市的喧囂，只留風聲，鳥鳴，花香…...

茶飲咖啡、山間食事、非遺工坊、團建活動

柒月裏．桃花塢的場地開闊，並且融合了許多功能，可品茶靜思、聚會沙龍、用餐賞景，亦能書畫聽樂。豐富的功能空間，在此交織成一方自由天地。小院因為在山裏，行車不便，所以為了更好的體驗感受，去之前務必要提前2天電話預約，並確定停車或接送再赴約～

田園趣味

「忙趁東風放紙鳶」

放眼望去，樹梢和樓閣紙鳶懸掛，偶遇覓食的貓兒，山風經過，樹梢風鈴便搖曳出清響，這裏未加雕琢，一磚一瓦，一草一木，反而有種質樸的農家小院氛圍。

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推薦坐在瀰漫着野趣的二層小樓飲茶發呆，滿目蒼翠似無邊際，山風拂過，林濤翻湧如碧浪。品一壺清茶，心神便也浸潤在無邊的綠意裏，恍惚間竟分不清是人在畫中，還是畫入心間...

柒月裏桃花塢

地址：南山區奇星西路66號

交通：深圳地鐵7號線西麗站，換乘公交或打車

周一至周五 10:00-21:00

周六，周日 10:00-21:30

*需要提前兩天預約，下午茶/用餐



3. 空一山野茶食：藏在半山腰的「靜謐茶館」

深圳人對於公園的打開方式，似乎沒有瓶頸。筆架山公園裏的「空一山野茶食」，坐落在公園的半山腰，青瓦白牆，完全被公園的翠綠環繞，古樹之間是錯落有致的獨立茶舍，有種小京都的即視感，靜謐且清幽。

得閒飲茶，窗外是綠色的海

窗景、陽光、綠意、茶香，都是讓人駐足的理由。落座於戶外的露台，繁茂綠意盡收眼底，茶室內的每扇窗景都極美，很適合冥想、放空，沏一壺茶，嘗一塊點心，享受當下的安逸。

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人被山裏的風，陽光和樹包裹着，讓人忘記喧囂，忘記煩惱，沉浸式的去感受，去觀察，去鏈接自然附贈的禮物。

空一山野茶食

地址：福田區梅崗路7號

交通：深圳筆架山公園東門進入，靠近月地雲居

周一至周五10:00-19:00

周六、周日9:00-19:00



4. 孔境茶室：隱於湖心島中的「避世茶館」

「孔境茶室」坐落於泰華梧桐島的湖心島中，是城市內難得的避世之所。從棧道穿過蘆葦叢，四周綠野環繞、靜謐深幽，偶爾有孔雀在此閒庭漫步，頗有種世外桃源的悠然意境。

孔境茶室融合了茶、器、藝術品以及非遺文化——潮洲工夫茶的傳承，來到這裏，不但能感知自然，還可以更深層的了解東方茶道文化，在主理人的授課下，進行一次心靈的洗滌。

輕聲踏足於木地板上，抬眼間看湖面泛起點點漣漪，窗外的叢林下偶爾遊過的鴨子讓整個場景都生動起來......

沉浸式體驗沖茶執器的過程，儀式感和沸水一起升騰氤氲（ShenzhenStyle提供）

樹蔭下，在小島上臨湖而坐。沉浸式體驗沖茶執器的過程，儀式感和沸水一起升騰氤氲，湯感醇厚飽滿，搭配入口清新的糕點，茶與食的風味協奏，此時恰好秋天趕來共飲一杯，共享這份「浮生半日閒」的愜意。

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如若更喜歡清淨的氛圍，則可以選擇後院的包廂，茂密的竹林形成天然的屏障，將外界的繁雜與喧囂隔絕開來，包廂內被360°的竹林環繞，處處皆是綠意。

在這種環境中與友人品茗閒談，慢慢感受中國茶道的魅力，難怪古時的文人會感嘆「無事小神仙」......

孔境茶室

地址：寶安區寶安區泰華梧桐島16A

交通：深圳地鐵1號線固戍站，步行1.6km

周二至周日 10:00-21:00



得閒飲茶，在大自然中獲取能量。

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