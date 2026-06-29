深圳Cafe｜蛇口南山意庫半日遊　打卡4間氛圍感咖啡店+日式茶館

南海意庫探店。



蛇口生活實錄，聽說蛇口磁場好

噼裏啪啦鍵盤敲不停，這種生活已經過到厭倦，每當走到這個時間節點，我都會選擇給自己放個假，去自己喜歡的地方走一走，用慢節奏的生活疏解下一段時間積累的疲憊。

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蛇口是我的不二選擇，這裏無形之中藴含着巨大的能量，來了之後心情就會變得很好。

騎着小黃車穿梭在蛇口的大街小巷，山海環繞，連風都帶着自由的味道，這一刻感覺整個世界就在眼前。

蛇口半日散步指南之南海意庫

今天不看山海，一起來南海意庫找找新樂。由舊廠房改造的文藝街區，集聚了深圳最好逛寶藏店鋪，可以說是深圳為數不多「舊廠新生」的文藝綠洲。和我一起去南海意庫探店吧！

自帶氛圍感的4家cafe

1. PanPan cafe

也是湛江雞Bistro

PanPan是蛇口的老字號咖啡館了，2025年在南海意庫開了新店, 新店將空間一分為二，增加了湛江雞飯店，喝完咖啡轉身一個漂移去潘友記把晚餐也安排了，徹底實現中英結合的奇趣體驗。

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因為與湛江雞飯店共享了就餐空間，咖啡館的容納範圍比較有限，更多的空間投入到了餐廳當中。

整體紅棕色調的裝飾風格很有老牌格調，無論是咖啡還是餐廳，panopan的出品始終值得相信，這下來蛇口的理由又多了一個。

Pan Pan Cafe（南海意庫店）

地址：南山區工業三路6號店鋪

交通：深圳地鐵2號線海上世界站C口，站外步行6分鐘

推薦菜單：拿鐵、泡泡美式



2. New park cafe

超有靈魂的社區化咖啡館、人寵皆友好

新公園在這條街一眼吸睛，室內與街頭打通融合，80%全開放空間，幾乎超脱傳統咖啡館的空間模式，來這喝杯咖啡，就像去朋友家小坐一般自在。

在新公園，每月會誕生一個主題，不定期舉辦沙龍、書影分享、展覽、播客等一系列有趣的線下體驗活動，人情鄰里狀態足夠多元包容。

隨意挑選心儀杯子，人人不撞款

店內設計風格風趣而又獨特，定製桌椅可被隨意拼接擺放，互動性超強。

店內所有杯具均出自景德鎮手工製作，點完單還可選擇自己喜歡的杯子來承放飲品，老闆心選，審美超棒！

一家不被定義的咖啡館，隨時也能喝喝小酒

店內除了咖啡，還全天候供應精釀酒品、奶酪火腿、法甜麵包等眾多品類，超級適合周末來這打發時間，在這待一會真的很快樂。

除了咖啡與酒，新公園還有8款不同風味的康普茶，「搬到蛇口的第二晚、西湖夜騎、今晚西涌沙灘的篝火…...」創意靈感不一的8款風味，總有一款能讓你愛到心裏。

點單推介

（1）澳白：果香與花香一起迸發

澳白作為咖啡店中普遍存在的單品，最能嚐出其中的好壞。這次我們選用了埃塞216拼配的豆子製作成的澳白，入口就能嚐出豆子自帶的花香，摻雜了些杏子桃子的果香，口感越到後面愈發絲滑。

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（2）紫蘇西柚蘇打+香蕉巧克力千層卷=甜而不膩

第一次在飲品裏喝到純正的紫蘇味，紫蘇與西柚的搭配聽着另類，卻意外的融合，加之蘇打氣泡水，這一杯就是今夏我最愛的解膩小甜水~香蕉巧克力焦糖千層卷，每一口都是濃郁巧克力與甜糯香蕉的完美結合，口感輕盈、奶油不甜膩，與紫蘇西柚蘇打搭配食用，清清爽爽就像這個夏天！

新公園NewPark Cafe（南海意庫店）

地址：南山區興華路6號南海意庫1棟107B

交通：地鐵2號線水灣站D口，站外步行8分鐘

推薦菜單：美式、香蕉巧克力焦糖千層卷、拿鐵



3. WAVVE COFFEE

不定期遇到街頭音樂會

獨棟藍白色咖啡屋坐落在南海意庫的街頭，簡約的建築線條，如同海邊冷靜克制、浪漫的氛圍，看起來莫名心情舒適。

白牆邊的綠植環繞、街頭戶外不定期音樂live演出，又讓南海意庫多了一份特別的鬆弛感，難怪一開業，就火速成為了南海意庫超人氣新店。

WAVVE COFFEE（南海意庫店）

地址：南山區蛇口街道興全四路南海意庫2棟123

交通：地鐵2號線水灣站D口，站外步行8分鐘

推薦菜單：美式、茉莉檸檬果咖、巧克力花生拿鐵



4. BOAR Brunch&Bistro

彷彿一秒穿到南法小鎮

很喜歡南法，對各種彩色小房子念念不忘，所以在經過BOAR的時候，瞬間勾起了我對南法的種種情懷，光影灑落牆面時投落下斑駁點點，讓人很難不駐足。紅褐色牆面與水泥灰碰撞出復古質感，門口一株檸檬樹向陽生長，室內粗獷的做舊式桌椅、藤編燈飾，種種細節之處都藏着我對南法的幻想。

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BOAR以Brunch和各式佐餐酒類為主，品類豐富，早晚市菜單不一，價格卻很實惠；甜點與沙拉極具創意，別家都是蝦仁牛肉、金槍魚，他們家卻出了個「豆豉鯪魚」沙拉，奇奇怪怪的組合，卻意外誕生出了絕佳的味道。

還有許多好吃又好看的菜品，很值得去打卡，叫上小姐妹，得空就衝！

BOAR.Brunch&Bistro（南海意庫店）

地址：南山區蛇口街道興全四路南海意庫6棟108A

交通：深圳地鐵2號線水灣站D口，站外步行6分鐘

推薦菜單：無花果杏仁開放三明治、雲南酸醬烤馬友魚、辣奶油培根意麵



南海意庫這店仍然好逛

山行書屋

全自助無人自習室&日式茶館

山行書屋算是南海意庫的老網紅了，預約制的公共圖書空間。隔壁就是超有氛圍感的日式茶室，無論是自己讀書學習，還是和朋友過來小聚下，山行書屋都是一個最靠譜的存在。

山行書屋（南海意庫店）

地址：南山區蛇口街道興全四路南海意庫1棟111室

交通：地鐵2號線水灣站D口，站外步行8分鐘

TIPS：採用付費制，需提前在專壹生活公眾號預約



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