深圳小千島湖鐵崗水庫：徒步鯤鵬徑吸氧　西鄉河碧道踩單車好舒服

去深圳寶安最大的水庫「鐵崗水庫」散散步吧~



「散步也要齊齊整整。」

A. 斜坡大草坪

B. 紅房子S彎道

C. 看深圳版「小千島湖」

D. 環山綠道



鐵崗水庫：內部大壩段開放

為鯤鵬徑第二段支線，長約1.5km

鐵崗水庫，落於深圳寶安區，亦是寶安最大的水庫。水庫內部步道也是進入鯤鵬徑第二段鐵崗水庫支線的必經之路，開放段長約1.5km，難度低，一路賞景，很適合新手徒步~

+ 2

Tips：內部大壩段步道免費對外開放，目前進入需登記訊息。



關於鯤鵬徑

鯤鵬徑，深圳遠足徑主線，全長約200公里，也是當下深圳徒步愛好者之間的熱門路線。西起鳳凰山飛雲頂，東至七娘山大雁頂。

鯤鵬徑分為二十段，穿越山嶺、森林、湖泊、溪澗、海岸。西部地勢平緩、中部地形複雜、東部山脈密集，串聯10餘座主要山峰、17個自然郊野公園、8個大型湖庫、10個歷史人文地、35個城市觀景點、9大城市重點發展片區。

鐵崗水庫散步指南

森林綠道，山間吸氧

水庫、紅房子彎道、草坪等景色分佈在鯤鵬徑第二段支線上，從鐵崗水庫西壩頭崗亭進入鯤鵬徑第二段支線，一路綠蔭遮蔽，亦是一處天然氧吧，行走其中，步伐都輕盈不少~

找到了，深圳版小「千島湖」

一路行至鐵崗水庫主壩即可看見這段路的「主角」——水庫大壩，也是寶安最大的水庫。

因其水域中分佈着多個大小不一的島嶼，因俯瞰視角，島嶼星羅棋佈，景色與千島湖頗有幾分相似，亦被大家稱作深圳版的「小千島湖」。

旁側：陽光斜坡大草坪

主壩旁側便是一大片斜坡大草坪，沿着草坪頂端的台階落座，一面山水、一面綠地，還是一處蠻適合放鬆的發呆地。

+ 1

轉彎：偶遇電影感紅房子

主壩向前的路口亦是這段最出片的地方之一，兩側綠茵遮掩為彎道形成自然蓋頂，遠處橙紅色屋檐的房子落於視覺中央，亦像是電影中的畫面，傍晚陽光傾灑，為其蒙上一層夢幻柔軟的濾鏡。

水庫西門，逛逛西鄉河碧道

全長7.64km，一共3段

從水庫西門出來，便能進入西鄉河碧道散步。西鄉河碧道北起鐵崗水庫，流經西鄉墟，貫穿西鄉街道，最終匯入深圳灣，全長約7.64公里。

河道兩岸分佈林蔭步道、親水平台、濕地景觀，亦能體驗「林、河、灘、岸、島」五大生境體系的景色變換▼▼▼

+ 1

散步、戲水、騎行

河岸兩側均有專門的綠道，可供大家沿着河岸騎行散步。在西鄉河碧道上游段也時常會聚集一堆釣魚愛好者，落座河邊，望着平靜水面，不在意收穫只在意甩杆的樂趣~而下游段水流平緩較淺，待到夏日來臨，這也不失為一處戲水納涼地。

Tips：大家更享受的是釣魚的過程，大家釣完後都會將魚放生。



在自由的空氣裏，一起散步到黃昏裏去。

鐵崗水庫內部大壩段

地址：鯤鵬徑鐵崗水庫支線-寶安區鐵崗水庫路與水庫路交叉口北440米（需登記進入）

開放時間：06:00-21:00

交通：

1. 地鐵12號線寶田一路A口出，在【鳳凰崗村】公交站乘坐B834路即可抵達【鐵崗水庫西門（北行）公交站】

2. 自駕：可停在【桃花源科技生態園】



散步路線：鐵崗水庫西壩頭崗亭→鐵崗水庫主壩→鐵崗水庫西門→西鄉河碧道上游

（總長1.5km，起始點可自行決定）

