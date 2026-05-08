深圳寶安版「綠野仙蹤」　泰華梧桐村湖畔散步歎咖啡｜地鐵直達

今天去城市裏的「森林村落」當村民，吸氧摸魚發呆一天。



本期半日閒目的地，深圳寶安區泰華梧桐村。

城市中心的「避世小村落」：寶安泰華梧桐村

梧桐林下，村落生活。

在深圳寶安的繁華中心，藏着一個宛如世外桃源的小村落——泰華梧桐村，與知名度比較大的固戍梧桐島相比，這裏更顯小眾而隱蔽。這裏以「讓自然回到城市，讓人回到自然」為理念，打造了一片獨特的現實版的「綠野仙蹤」。

城市綠洲，環湖而建

雖然梧桐村與繁華的商圈僅有一街之隔，但是踏入其中，彷彿瞬間遠離了城市的喧囂與繁忙。

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村裏的辦公樓、住宅以及部分小店，基本上都是環湖而建。白色辦公樓被綠植瀑布般覆蓋，宛如置身於森林之中。湖邊的長椅、蜿蜒的小徑、錯落有致的花園，每一處都散發着自然的氣息。

一個有生命力的自然園區

在梧桐村待上小半日的那一天，親切的感覺到這裏是一個頗有「生命力」的自然園區。幽靜湖畔、滿園綠意，沒有固定區域，隨處散落着供人休憩的露營椅，窩在這裏賞景聊天，發呆放空，愜意得很。

梧桐村不僅為辦公的人們提供了一個充滿生機的工作環境，也讓每一個來到這裏的人，都能感受到大自然的擁抱。在這裏，時間彷彿慢了下來，人們可以暫時忘卻城市的喧囂，享受片刻的寧靜與放鬆。

在梧桐村裏放鬆 休閒散步指南

綠植瀑布大樓，宛如「森林」

舒適放鬆是梧桐村的代名詞，「綠」是這裏的主旋律，梧桐村的綠，是從內到外的，漫步於此，隨處可見的綠意，就像是進入一個森林，活力滿滿。

區別於其他冷冰的寫字樓，這裏的幾棟白色辦公樓環湖而建，被綠植瀑布般層層覆蓋，成為了城市中的一片「森林」；外立面也是被各種植物和綠植精心裝扮，從地面到樓頂，彷彿是自然與建築的完美融合。只能說，真的羨慕在這裏辦公的朋友～

湖畔吸氧，也是搶手景觀位

梧桐村的湖總比別處多一分清冽，陽光灑在湖面上散發着光芒，水杉倒影在碧波里暈開，微風拂過，陣陣漣漪，抬眼望去四處皆是綠意盎然，實在是雅。

幽靜湖畔邊的悠閒時光，也成了搶手的景觀位。坐在湖邊，閉上眼，深吸一口，彷彿能感受到每一寸空氣都在為身心注入活力；哪怕是熱烈的午後，也能撫平煩躁的心。

零距離「鴨鴨樂園」

在泰華梧桐村，人與動物自然共生。

整個村，就像是一個鴨鴨樂園，隨處可見小鴨子。它們一會兒在湖中自由自在戲水，一會兒就躲在某個角落睡懶覺，偶爾還會屁顛屁顛地跟着你走，可太悠閒啦！

在梧桐村裏摸魚 小店打卡指南

除了在村裏閒逛，這裏藏着好幾家寶藏小店，是放空摸魚的好去處，或在梧桐村的綠蔭裏，或在湖畔旁，又或是藏匿在植物大樓的某一層，轉角處就能碰到驚喜。

每一家小店都有一種魔力，這裏沒有喧囂，只有文藝與愜意；在這裏，時間可以慢下來，讓你盡情享受摸魚的快樂，盡情放空。

1. 梧桐村BLLB圖書咖啡

第二家BLLB圖書咖啡也終於來泰華梧桐村安家了！

它就位於綠植大樓的一層，超大且開放的內部空間，長吧枱、編織椅、竹編屏風......原木色的色調配上點綴其間的綠植，滿滿的生活氣息；當午後的陽光灑入室內，一切又變得更加浪漫温馨，哪怕是工作日，也基本是滿座狀態。

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伴着咖啡香閲讀

整個書店依靠書架分隔成辦公自習區、閲讀區和討論區三個區域，對於有不同需求的人非常友好。室內空間不僅大，還非常通透，四周都是玻璃窗設計，抬眼皆是綠意，低頭也有温暖陽光相伴。無論坐在哪個角落，喝咖啡、閲讀，都可以一下子進入狀態，疲憊消失，徹底放鬆。

梧桐村BLLB圖書咖啡

營業時間：周一至周日 8:30-20:30

店鋪地點：寶安區泰華梧桐村8棟102室



2. Wandering Kite Cafe 一飲咖啡

「一飲咖啡」門店藏在泰華梧桐村村口的建築樓二層大樹後，集咖啡、茶飲、文化和手作藝術自然為一體的「第四空間」。店內處處都充滿着自然温馨的氛圍，有很多朋友創作的手作作品、周邊產品......每一個角落都散發着小確幸的感覺。

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推薦：溪杉

本人強烈推薦「溪杉」特調，以埃塞俄比亞水仙濃縮咖啡為基底，散發着淡淡的花果香，入口醇厚而不失輕盈。青柚的清甜與山蒼子的微辛交織，帶來一絲山林間的清新氣息，就像是在溪邊杉林裏放鬆一般，讓人印象深刻。

一飲咖啡Wandering Kite Cafe

營業時間：周一至周日 8:30-18:30

店鋪地點：寶安區泰華梧桐村7棟2樓215室



3. 巧可

巧可秉持着「Bean to Bar」的理念，精選來自世界各地的頂級可可豆，致力於打造具有極致口感和豐富風味的精品巧克力店。

暖木色基調與活潑色燈光交織，牆面上掛滿可可豆產地地圖，每一處角落都有關於巧克力的介紹、標本和樣品，讓人可以沉浸式的感受巧克力「從豆到塊」的治癒過程，更像是一個「可可實驗室」。

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推薦：巧克力飲品

目前店裏的巧克力飲品僅冷萃可可和巧克力牛奶可選，可以先試吃巧克力，再根據自己的口味喜好去做搭配。我這次選擇的是烏干達製作巧克力牛奶，入口非常的絲滑，帶着一股淡淡的堅果香氣，讓人回味不已。店裏還有巧克力成品，都可以打包帶走。

巧可 Choco．精品巧克力

營業時間：周一至周日 9:00-18:30

店鋪地點：寶安區泰華梧桐村7棟2樓215號



4. 匿名糕所

從科技園開過去的法式奶油甜品屋「匿名糕所」，一開始只是以快閃店的形式出現，現在已完全入駐在泰華梧桐村，位於村口小白樓的二層角落，隱秘而又充滿文藝氣息。店鋪的裝潢簡約而精緻，木質的桌椅搭配柔和的燈光，處處透露出一種温馨舒適的氛圍。

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推薦： 青梅酒抹茶提拉米蘇

提拉米蘇是匿名糕所的招牌。在店主小姐姐的推薦下，嘗試了一下青梅酒抹茶提拉米蘇。點的單人份，小小的很是可愛，造型像是一個小盆栽，有一種清爽的春夏味道。用青梅酒、檸檬汁和柚子汁替代了提拉米蘇傳統的咖啡酒業，所以吃起來並不會有傳統的苦味，反而是多了一層酸甜的青梅酒香，整體輕盈不甜膩～還是甜品能讓人感到愉悦！

匿名糕所

營業時間：周二至周五 11:30-18:00、周六至周日 11:30-18:30

店鋪地點：寶安區泰華梧桐村7棟2樓229室



不急不躁，慢慢生活。

泰華．梧桐村

位置：寶安區新安泰華梧桐聚落花園(興華一路南)

交通：深圳地鐵5號線寶華地鐵站B2口步行505m



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