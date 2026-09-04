菲律賓手信｜10大必買推薦　7D芒果乾/爆漿巧克力餅乾/初榨椰子油

隨著菲律賓對台灣旅客開放免簽，掀起一波前往菲律賓旅遊的熱潮。無論是熱愛陽光海灘的度假客、熱衷探索文化的背包客都紛紛將菲律賓列入旅遊清單。



在享受美景、美食與人文風情的同時，當然也不能錯過為親朋好友或自己挑選的伴手禮（手信），現在盤點2026年菲律賓必買伴手禮，從各式零食、果乾到實用的日常好物，讓你玩得盡興也能買得滿載而歸。

菲律賓手信推介

1. 7D芒果乾

7D芒果乾是許多遊客到菲律賓旅遊必買的果乾，選用菲律賓當地的新鮮芒果製成，經低溫烘乾技術保留水果的天然風味與營養，口感柔軟富嚼勁，甜中帶有一絲芒果的自然酸味，讓人一口接一口，無論是直接食用，或加入優格、沙拉、甜點中，都能增添風味。

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2. Polvoron西班牙小餅

Polvoron是一種深受菲律賓人喜愛的傳統甜點，源自西班牙殖民時期，經過當地改良後，口感鬆軟細緻，帶有奶香與烘烤麵粉的香氣，常用彩色蠟紙包裝，宛如糖果般可愛，Polvoron西班牙小餅有多種口味，包括原味、花生、紫薯、巧克力（朱古力）等，不只是節日、慶典或學校義賣的必備點心，也是許多海外菲律賓人懷念家鄉的味道之一。

3. Oishi Pillows爆漿朱古力餅乾

Oishi Pillows爆漿巧克力餅乾以酥脆餅殼包裹濃郁滑順的巧克力內餡，入口外酥內軟、層次分明，甜而不膩，香氣十足，餅乾有多種包裝選擇，像是150克的派對包、100克單包以及適合隨身攜帶的小包裝，無論是當作下午茶點心，或是搭配牛奶或咖啡當作早餐，都非常適合，巧克力愛好者千萬不可錯過。

4. BOY BAWANG玉米粒

BOY BAWANG 玉米粒（Cornick）以整顆玉米低溫油炸製成，保留獨特口感，不會像爆米花一樣炸開，其中最經典的蒜味（Garlic）拌上大蒜粉、鹽、微量辣粉與調味料，香氣濃郁，除了招牌蒜味之外，BOY BAWANG還推出多種口味像是辣蒜（Hot Garlic）、辣起司（Chili Cheese）、燒烤（Barbecue）、烤雞（Lechon Manok）、奶油（Butter）、甜玉米（Golden Sweet）等，適合當作下酒菜、追劇零食。

5. JOVY’S香蕉乾

JOVY’S香蕉乾以椰子油與砂糖調味，保留香蕉天然香氣與微甜風味，而它的特色在於厚切的做法，口感紮實、脆中帶點韌性，搭配椰子油的清香，讓人一口接一口停不下來，分為三種不同的包裝，有桶裝、夾鏈袋裝以及隨身包裝，無論是當作伴手禮或日常零食，都是不錯的選擇。

6. Nagaraya花生

Nagaraya花生是酥脆可口的裹粉花生（Cracker Nuts），每顆花生外層包覆香脆的外皮，口感酥脆、香氣十足，Nagaraya提供多種口味，包括原味、烤燒烤、蒜味、辣味、甜味以及起司口味，其中辣味與燒烤味最受歡迎，是許多人喜愛的零食，也常被當作下酒菜，Nagaraya花生的包裝有適合分享的大包裝與方便攜帶的小包裝，不只在菲律賓廣受歡迎，也常見於國外亞洲超市，是到菲律賓旅遊的熱門伴手禮之一。

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7. Choco Mucho朱古力棒

Choco Mucho是菲律賓的經典巧克力威化棒，內含酥脆威化餅、濃郁焦糖、香脆米香，外層再裹上厚厚的巧克力，有著層次豐富的口感，Choco Mucho有多種口味，包括牛奶巧克力、黑巧克力、白巧克力、花生醬及餅乾奶油等，從2006年推出以來，成為菲律賓熱銷零食，由於甜度較高，可以搭配茶飲或咖啡，無論是當作下午茶點心、追劇零食或當伴手禮送人都是相當適合。

8. Monde夾心蛋糕

Monde夾心蛋糕是菲律賓食品品牌Monde Nissin推出的甜點，以柔軟綿密的海綿蛋糕為基底，中間夾有香甜的奶油或果醬餡料，深受各年齡層喜愛，口味包括香草奶油、巧克力、草莓、芒果與起士等，夾心蛋糕為獨立包裝，方便攜帶，無論作為早餐、點心或下午茶都相當合適，在菲律賓各大超市、便利商店都能買到。

9. 初榨椰子油

初榨椰子油（Virgin Coconut Oil, VCO）是菲律賓最受歡迎的伴手禮之一，椰子油是從新鮮椰肉以冷壓方式提煉而成，不經高溫或化學處理，完整保留天然營養與椰子香氣，不只可以食用，也可用於美容保養，記得保存在陰涼處，如果遇到低溫凝固為正常現象。

10. 木瓜香皂

LIkas 木瓜香皂（Likas Papaya Soap）是一款相當受歡迎的天然草本美白皂，主要成分包括木瓜酵素（Papain）、維生素（維他命）C及多種熱帶草本萃取，Likas木瓜香皂泡沫細緻、潔淨力強，部分使用者可能會感覺皮膚偏乾，建議搭配保濕產品使用。

常見問題 Q&A

菲律賓有哪些必買的伴手禮？ 菲律賓必買的伴手禮包括7D芒果乾、Polvoron西班牙小餅、Oishi Pillows爆漿巧克力餅乾、BOY BAWANG玉米粒、JOVY’S香蕉乾、Nagaraya花生、Choco Mucho巧克力棒、Monde夾心蛋糕、初榨椰子油和Likas木瓜香皂。 7D芒果乾有什麼特色？ 7D芒果乾選用菲律賓當地的新鮮芒果製成，經低溫烘乾技術保留水果的天然風味與營養，口感柔軟富嚼勁，甜中帶有一絲芒果的自然酸味。 Polvoron西班牙小餅是什麼？ Polvoron是一種源自西班牙殖民時期的傳統甜點，經過當地改良後，口感鬆軟細緻，帶有奶香與烘烤麵粉的香氣，有多種口味如原味、花生、紫薯、巧克力等。 Oishi Pillows爆漿巧克力餅乾有什麼特點？ Oishi Pillows爆漿巧克力餅乾以酥脆餅殼包裹濃郁滑順的巧克力內餡，入口外酥內軟、層次分明，甜而不膩，香氣十足，適合當作下午茶點心或早餐。 初榨椰子油有什麼用途？ 初榨椰子油是從新鮮椰肉以冷壓方式提煉而成，不經高溫或化學處理，保留天然營養與椰子香氣，可食用或用於美容保養，需保存在陰涼處。

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