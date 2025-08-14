菲律賓旅遊｜盤點10大宿霧必去熱門景點　與鯨鯊共游超罕有必體驗

踏上菲律賓宿霧，美好的陽光、海洋會給你熱情的擁抱！在充滿奇遇的熱帶旅遊勝地，一起與鯨鯊共游、親訪眼鏡猴、體驗浮潛與海灘BBQ，創造夢幻美好的回憶吧！

宿霧是菲律賓的第二大城市，雖位於亞洲，卻至今仍保留許多西班牙殖民時期的建築風貌，街道間處處可見融合歷史與異國情調的獨特景致。這座位於菲律賓的度假天堂，遠離忙碌的工作與城市塵囂，遇見的不只是碧海藍天與綿延沙灘，還有奇幻的海底世界、原始的熱帶生態、豐富的歷史文化，以及熱情洋溢的在地風情。

這裡是鯨鯊悠游的溫暖海域，是眼鏡猴棲息的秘密森林，也是百年古蹟與現代購物並存的多元城市。



《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出最熱門的宿霧十大景點，帶你來場夢幻之旅，無論是熱愛冒險、親近山林海洋等自然景觀；還是喜歡悠閒體驗、逛街買買伴手禮，都能得到滿足。

一起深入探索宿霧的魅力，與鯨鯊共游的震撼體驗、在漂浮竹筏上享用道地午餐、到資生堂島浮潛放空、漫步宿霧海洋公園裡觀賞海底世界，每一處都值得親身走一趟。現在，就跟著小編，開啟你的宿霧之旅，感受島嶼最真誠、最繽紛的樣貌吧！

No.10 宿霧野生動物園 與動物零距離的森林冒險

距離宿霧市區約2小時車程的宿霧野生動物園（Cebu Safari and Adventure Park），為全菲律賓最大的野生動物園，園區廣闊、景觀壯麗，是親子與自然愛好者的天堂。飼養超過百種動物，包括長頸鹿、斑馬、獅子、白老虎、鸚鵡、袋鼠等，分區展示且模擬原生環境，讓遊客能以最自然的方式與牠們互動。

+ 1

園區有專屬觀光列車，方便參觀，遊客也能更仔細觀察動物；除了漫步、坐車觀賞，園內還有鳥類表演、動物餵食體驗、蝴蝶花園與冒險滑索區。若時間允許，至少預留半天至一天時間慢慢探索。園方規定不能攜帶飲食，設有餐廳與紀念品商店。

「鳥秀還蠻可愛的！鳥園可以跟小鳥互動。」

「有一些刺激的高空遊戲可以玩。」

「有太多值得觀看、發現和探索的東西！我女兒非常喜歡所有的動物。」



網友多數給予好評。動物園位處山區，空氣清新、風景如畫，是與自然親密接觸的好去處。特別適合想放慢腳步的家庭，讓爸爸媽媽與孩子共度一段既豐富又充滿教育意義的美好時光。

No.9 SM購物中心 最大商場吃喝玩買一站滿足

宿霧市擁有兩座SM集團旗下的旗艦級購物中心：SM City Cebu和SM Seaside City Cebu，各具特色，滿足不同消費者的需求。

+ 2

SM City Mall成立於1993年，這座方正穩重的建築，以其完整機能成為宿霧市區的地標。周邊環繞多家歷史悠久的在地店家與數座知名教堂，是當地居民日常生活中不可或缺的一站。地理位置優越，坐落於市中心通往港口的主要幹道上，不僅是旅客集合出發的常見中繼點，也常被選為回國前購買伴手禮的熱門百貨，網友評論：

「換錢所在超市裡面，匯率還可以」

「直通隔壁的宿霧唯一五星級飯店Radisson Blu Hotel，Mall裡面包羅萬象、應有盡有」



周遭交通設施完善，如小巴、長途巴士、吉普尼、箱型車與MyBus的上下車區，成為通往南北各地的重要交通樞紐。

2015年底，位於宿霧SRP海岸重劃區、距市中心約30分鐘車程SM Seaside City Cebu盛大開幕，成為全菲律賓第三大、也是宿霧規模最大的商場。相較於市區內其他購物中心，它佔地更加遼闊，設施現代、動線清晰。採用環狀設計，並配備大量電扶梯，即使是初次造訪的遊客，也能輕鬆逛遍全場，不易迷路，購物體驗更加舒適、便捷。

No.8 宿霧海洋公園 置身都市中的海底世界

宿霧海洋公園（Cebu Ocean Park）是菲律賓最大的海洋主題館之一，鄰近SM Seaside Mall，交通方便，園區內擁有豐富的水族生物、互動體驗與教育展覽，是雨天備案或輕鬆行程的首選，最吸睛的是長達數十公尺的水下隧道，當你漫步於「海底」，與魟魚、鯊魚、熱帶魚擦身而過，彷彿置身海洋奇幻世界。

+ 1

園內設有觸摸池、飼餵區與兩棲爬蟲區，讓孩子近距離觀察並學習與自然相處。每日固定時段有餵食秀與動物表演，建議事先查詢時間以利安排行程。整體空間明亮寬敞，備有冷氣、休息區、餐廳與紀念品店，是適合全家輕鬆遊玩的理想景點，網民提到：

「有些戶外區真的很熱，怕熱的朋友一定要避開正中午的時間參觀。」

「餵魚秀可以看看、摸摸蛇、餵餵鳥、給小魚吃腳皮。」

「很適合小朋友的景點，不會走得很辛苦，11點的餵魚秀，還可以在同一個場地用中餐。」



No.7 漂流竹筏餐廳 在地Buffet的船屋慢活午餐

在薄荷島除了地景與生態，也別錯過充滿人情味的「羅伯克河漂流竹筏餐」（Loboc River Cruise）。搭乘大型竹筏順著河道緩緩漂流，在翠綠林蔭與寧靜水面中享用菲律賓在地料理，是體驗菲式慢活的絕佳方式。

+ 1

竹筏餐廳由渡船改建，每艘可容納數十人，享用自助式餐點和現場音樂表演，菜色豐富，從烤雞、烤豬、米飯、燉菜，到新鮮水果、甜點應有盡有，遊客評論：

「搭乘平穩的竹筏遊覽薄荷島羅布河，環境整潔，佈置很有南洋渡假風格。」



坐在船上邊吃邊賞景，當微風徐徐吹來，彷彿心中的煩憂都散去。河道四周是茂密熱帶雨林、偶有小孩從岸邊跳水，畫面溫馨生動。

整段航程約1小時，途中還會停靠漂浮舞台，由當地社區婦女與小朋友表演傳統歌舞，是旅程的亮點之一。導覽人員會簡單介紹河流歷史與當地生活，讓旅客在放鬆之餘也能更認識這片土地，若想來點不一樣的用餐體驗，這趟「漂浮中的午餐」絕對值得。

No.6 資生堂島 私房秘境的海洋與味蕾饗宴

「資生堂島」（Pandan Island）位於宿霧與保和之間的巴迪安海域，這座島嶼有卡兒哈甘島、漁夫島、忘憂島等不同稱呼。因知名化妝品牌資生堂曾在此拍攝廣告而聲名大噪，掀起一波觀光熱潮。

這座小島因擁有細白沙灘、珊瑚密布與魚群穿梭的天然景觀，成為浮潛愛好者心中的秘境。海域水深適中、波浪平穩，無論是新手還是親子旅客，都能安心體驗，盡情享受浮潛的樂趣。

午餐享受島上BBQ現烤料理，搭配冰涼椰子水與新鮮芒果，是最道地的菲律賓式海島宴會。有網友分享：

「菲律賓螃蟹的蟹膏跟其他地方吃的不太一樣，口感有點像沖繩的海葡萄，十分特別。」



用餐後可在沙灘上曬太陽、拍美照，或躺在吊床上悠閒小憩。島上遊客不多，氣氛靜謐愜意，彷彿擁有一座專屬的私人樂園，盡情感受海島天堂的純粹與美好。

No.5 麥哲倫十字架和聖嬰大教堂 宿霧的歷史起點與信仰核心

如果說海洋是宿霧的靈魂，那麼「麥哲倫十字架」與「聖嬰大教堂（Basilica Minore del Santo Niño）」便是這座城市的心臟。兩者相距不到百公尺，適合以步行方式一同探訪，是深入了解菲律賓天主教歷史的最佳起點。

聖嬰大教堂建於1521年，是全菲律賓最古老的天主教堂，也被列入世界文化遺產名錄。它不僅是當地居民信仰的核心，更見證了西方宗教文化在亞洲的初次落腳。有網友分享：

「教堂也是充滿西方元素，彩色玻璃、莊嚴格局、高雅燈具還有芎頂畫作。」



而緊鄰教堂的麥哲倫十字架，傳說為麥哲倫率領葡萄牙與西班牙船隊抵達菲律賓時所設立，象徵天主教正式傳入菲律賓，並成為信眾祈福的重要聖地。

No.4 墨寶 潛進溫柔療癒的藍色世界

墨寶（Moalboal）是宿霧西岸的潛水天堂，擁有得天獨厚的海洋生態，最受歡迎的兩大明星就是「沙丁魚風暴」與「海龜共游」！

距離宿霧市區約3小時車程，墨寶是自由潛水、水肺與浮潛愛好者的天堂，即使不會游泳，也能在導遊陪同下體驗夢幻海底世界。Panagsama海灘前海域全年可見成群沙丁魚洄游，閃動如水中銀河，壯觀迷人，有旅遊攻略提醒，建議在菲律賓的旱季1~5月前往，避開6~12月的雨季與颱風。

你可以浮潛近距離觀察，或參加潛水團拍出絕美水下照。海域中還有許多野生海龜優雅穿梭，療癒又驚喜。當地潛點選擇多元，新手老手都能盡情探索。潛水後坐在海灘邊，一邊享用冰沙或BBQ，一邊欣賞夕陽，與海洋深刻連結。

No.3 朱古力山 網美最愛的大自然奇景

朱古力山（Chocolate Hills）是薄荷島最具代表性的天然奇景，由超過一千多座對稱丘陵組成，乾季時草地變黃褐色，遠遠望去宛如一顆顆大朱古力，因此得名。

+ 1

這些山丘分布廣闊，高度多在30至50公尺之間，整齊排列，展現出大自然驚人的鬼斧神工。登上觀景台需經過一段階梯，從高處遠眺，壯麗景色令人屏息，是拍照、打卡與靜賞風景的絕佳地點。建議選在晴朗的早晨或黃昏時前往，光線柔和、雲影飄渺，最適合捕捉夢幻畫面。網友表示：

「比我想像中還美，美到下次還想再來一次。」



朱古力山不只是拍照打卡景點，更是了解地質奇觀與島嶼歷史的絕佳機會。如果你喜歡自然、攝影或獨特地景，這裡絕對值得排進行程表。

No.2 眼鏡猴保護區 探訪靈長家族中的最嬌小成員

在薄荷島（Bohol）有兩處眼鏡猴保護區，分別是Philippine Tarsier Sanctuary與Bohol Tarsier Conservation Area，專為守護這些手掌大小的迷你靈長類而設。牠們是地球上體型最小的猴類，卻擁有不成比例的大眼睛與靈動的表情，宛如從動畫電影中走出來的可愛角色。眼鏡猴屬於夜行性動物，白天多半蜷縮在樹枝間休息。唯有在這片專屬保護區中，遊客才能用最安靜、不打擾的方式，近距離觀察牠們療癒的模樣。

+ 1

從宿霧市區搭乘渡輪到塔比拉蘭港（Tagbilaran）後，前往保護區的路上風景如畫，可以搭配安排朱古力山、竹筏餐等周邊景點，組成一日或二日遊行程。進入園區後，沿著幽靜的步道輕聲前行，眼鏡猴就藏身在樹叢之間。牠們半睜著圓圓的大眼、捲曲著細小的手臂，模樣可愛到讓人心都融化了。

這裡不僅是觀光地點，更是一個生態教育場域，致力於復育與保護眼鏡猴棲地，也強調「不接觸、不拍閃光照、不喧嘩」。有網友推薦，一定要逛逛精彩的紀念品區：

「琳瑯滿目的紀念品，冰箱貼、開瓶器、包包、衣服應有儘有，價格也沒有因為是觀光景點而特別貴」



No.1 歐斯陸 與海中巨人零距離的奇幻邂逅

來到宿霧，絕不能錯過的奇蹟體驗就是「歐斯陸與鯨鯊共游」（Oslob Whale Shark Watching）！鯨鯊是全球體型最大的魚類，性情卻溫馴友善，與牠們在水中緩緩並游，彷彿置身夢境，畫面奇幻又療癒，絕對是一生至少要體驗一次的難忘回憶。

歐斯陸位於宿霧南端，距離市區約3至4小時車程，建議清晨出發，或提前在當地住宿一晚。網友提醒：

「要看鯨鯊只有午前，中午後牠吃飽了，就會回到外海。每次浮潛時間都只有30分鐘」

「目前僅存的唯一的鯨鯊點，人非常多根本聯合國，比原本預計的時間多等一小時」

「從宿霧拉車來回9小時，還以為會有規劃一點，原來一樣是初級產業；人到齊先去領號碼牌、去買紀念品、去附近看瀑布，回來排隊上小船，漁夫會餵食吸引鯨鯊，旅客浮潛、深潛觀賞」



參加者會搭上小艇前往觀察區域，可選擇浮潛、自由潛水或搭船觀賞。為了保護鯨鯊，旅客不能使用防曬乳、須保持適當距離，也不可觸摸牠們。歐斯陸海水清澈見底，天氣好時能見度極佳，海底的光影與巨型鯨鯊形成最夢幻的畫面。建議自備水下相機或請導遊協助拍攝，為這趟奇遇留下永生難忘的紀錄。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年5月28日至2025年5月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



宿霧必去景點Top 10（《網路溫度計》提供）

延伸閱讀：

台東看星星必去！鹿野高台、加路蘭、星星部落 盤點10大絕美星空景點

海景搖滾區拍到爆！宜蘭10大景觀咖啡廳推薦 把整片礁溪百萬夜景踩腳下超浪漫

盤點十大百年名園古厝！冠軍在彰化 人氣狂飆、網紅打卡媲美日本兼六園

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】