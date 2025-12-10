布吉島11大景點不只海灘　泰國最大水族館　世界最大夜間主題樂園

布吉島是前往海島度假的旅遊首選之一，同時也是泰國最大的島嶼，擁有雄偉壯觀的查龍寺，能充分感受到宗教氛圍，因過往的歷史足跡，使其留有東西方建築及文化特色，也能滿足你想品嘗在地泰國美食的慾望，得天獨厚的自然景致更是吸引旅人前來的主要原因，與湛藍大海、細柔白沙共度漫漫時光，想利用假期狂歡也有豪華樂園、酒吧街，非常適合三五好友或情侶前來，感受與世隔絕的自由快樂！



今天蒐集11個布吉島旅遊景點推薦給大家，找時間安排假期打包行李，出發前往夢想中的幸福天地吧！

布吉島11大景點推薦

1. 查龍寺 Wat Chalong

查龍寺是布吉島最大且歷史悠久的佛教寺廟，寺廟內供奉著108尊佛像及佛教聖物「佛骨舍利」，其中最高的建築為—寶塔，寶塔共三層，裡面能看見各種不同姿態的佛像，由色彩繽紛的壁畫敘述佛陀的故事，充滿令人靜下身心的宗教色彩，無論當地或旅客皆有許多人會前往參拜祈福。

同時富含藝術價值，建築融合了泰國南部、中部和東北部的風格，十分壯麗豪華，另外進入寺廟內需拖鞋，且下身穿著長度需超過膝蓋，上身則需蓋過肩膀，如果不符規定外面也有披肩可供借用，入內記得輕聲細語靜心觀賞，非常推薦前往感受寺廟的莊嚴寧靜，是前往布吉島必訪的景點之一。

查龍寺

Google 評分：4.6

電話：076-381-226

地址：70 หมู่ที่ 6 Thanon Chao Fah Tawan Tok, Tambon Chalong, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000泰國

營業時間：星期一至星期日08:00~7:00



2. 布吉大佛 Big Buddha

布吉大佛就位在查龍寺附近，同為必訪景點，可以安排一同前往。該尊大佛以緬甸白玉大理石製成，高45米，寬25.45米，位於布吉島西南部山頂最高處，需爬百層階梯抵達，可360度眺望四周景致。宏偉的普及大佛面容慈祥，面向東邊攀牙灣，背向安達曼海，可以跟著凝望遠方，感受跳脫紛擾的祥和寧靜。

參觀布吉大佛同樣需留意穿著，下身穿著長度需超過膝蓋，上身則需蓋過肩膀，如果不符規定則需於外面的商店購買大披肩。

布吉大佛

Google 評分：4.6

電話：081-891-3827

地址：Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100泰國

營業時間：星期一至星期日06:00~18:30



3. 布吉水族館 Aquaria Phuket

布吉水族館於2019年開幕，是泰國最大的水族館！館內有超過25000隻豐富多元的海洋生物，包刮鯊魚、水母、企鵝、海獺等，還有可與魚兒一同享用餐點的海底餐廳，景色優美吸引許多人前往用餐，同時享受身處海底的奇妙氛圍。

布吉水族館除了可愛吸睛的海洋生物外，還有精彩的水中演出，包括美人魚表演、水下芭蕾，聖誕節時能看見聖誕老公公在巨大水缸中餵食魚兒，魚群圍繞在聖誕老公公周圍的模樣十分魔幻，絕對值得前往欣賞並留下令人印象深刻的張張照片。

布吉水族館

Google 評分：4.1

電話：076-391-126

地址：51 หมู่ที่ 8 ถนน ศักดิเดช Tambon Wichit, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000泰國

營業時間：星期一至星期日08:30~16:30



4. 夢幻嘉年華樂園 Carnival Magic

夢幻嘉年華樂園是世界上獨一無二的泰國嘉年華主題樂園，也是世界最大的夜間主題樂園，更被美國《時代》雜誌評選為2023年「全球50大最佳景點」，華麗無比的設施及遊行、燈光音響秀還創下了9項世界紀錄，展現出獨特的魅力光彩！

白天是充滿童趣色彩的童話世界，夜晚燈光亮起色彩斑斕，瞬間化為熱鬧奢華的慶典氛圍，來這感受超越想像的感官饗宴，感染歡樂氛圍創造難忘的奇幻旅程回憶！夢幻嘉年華樂園距離芭東海灘只要10分鐘車程，也可以安排一整天行程，早上感受海邊熱情後前來樂園遊玩拍照、欣賞演出，一次享有大自然與人文打造出的壯麗美景！

Carnival Magic

Google 評分：4.6

電話：076-385-222

地址：999 Tambon Kamala, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150泰國

營業時間：星期一、三、六17:30~23:30；星期二、四、五、日休息



5. 幻多奇主題樂園 Phuket Fantasea

幻多奇主題樂園同樣為布吉島夜間娛樂好去處，特別的是其以泰國豐富的文化遺產為主軸，加以結合世界尖端科技，打造出占地廣大，美食、購物、娛樂演出一應俱全，令人捨不得離去的夢幻樂園。

擁有慶典、遊戲、劇場式演出等豐富活動，以科技增添演出效果，讓前來的每個人從中感受泰國文化藝術、輝煌的城市風情，同時沉醉於一場場完美的表演中，盡情享受震撼感官的美麗饗宴！

Phuket FantaSea

Google 評分：3.9

電話：076-385-000

地址：99, Tambon Kamala, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150泰國

營業時間：星期二、五、日17:30~23:30；星期一、三、四、六休息



6. 芭東海灘 Patong Beach

來到布吉島一定要去海邊！較知名的海灘芭東海灘、卡倫海灘，皆位於布吉島西南部，其中芭東海灘便是其中最熱鬧繁華的海灘區。

附近有許多餐廳夜晚還有酒吧步行街，欣賞完湛藍的大海，在水中放鬆享樂後，體力耗盡的飢餓感油然而生，前往附近填飽肚子後，再開啟夜晚的歡樂派對時光！

芭東海滩

Google 評分：4.4

地址：Andaman Sea, ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150泰國



7. 卡倫海灘 Karon Beach

卡倫海灘為布吉島第二長的海灘，如果想享受悠閒的海邊生活，或者進行衝浪活動可以前往卡倫海灘。

附近也有許多酒店、餐廳及商店，儘管夜色低垂時沒有芭東海灘那般熱鬧，但周遭機能也很方便，也可以選擇住進周遭酒店，度過慢步調的放鬆時光。

Karon Beach

Google 評分：4.6

地址：泰國布吉府 Karon, 卡伦海滩邮政编码: 83100



8. 布吉週末夜市 Phuket Weekend Market / Naka Market

布吉週末夜市是布吉島最大的夜市之一，於週六週日營業，約於下午四點開始擺攤，是許多當地人會前來逛街吃東西的夜市。

夜市環境維持整潔，各種泰國小吃、甜品應有盡有，美食林立想滿足味蕾絕對要來這！

Naka Weekend Market

Google 評分：4.4

地址：Thanon Wirat Hong Yok, Tambon Wichit, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000泰國

營業時間：星期一至星期五休息；週末16:00~22:00



9. 大坡夜市 Phuket Weekend Market / Lard Yai Night Market

大坡夜市位於布吉島老城區，是布吉島最大的夜市之一。

周日下午四點會開始封街，許多攤位一一登場，可以品嘗泰國與布吉島特色美食，還有許多文創小物可以當紀念品買回家，邊逛還能邊欣賞兩旁老城區的建築，設置數個表演區讓街頭藝人大展長才，也增添逛街時的異國情調！

Lard Yai Sunday Night Market

Google 評分：4.5

地址：53 Thanon Talang, Tambon Talat Yai, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000泰國

營業時間：星期一至星期六休息；星期日16:00~23:00



10. 皇帝島 Racha Island

除了留在布吉島，也有許多人會安排快艇一日遊，前往皇帝島及珊瑚島欣賞清澈見底的海洋，踏上潔白乾淨的沙灘，或是進行潛水活動，探索海底世界。

島上未經過度開發的原始風貌格外吸引人，看見純淨如畫的海邊出現在眼前，相信任何人都難以抵擋如此珍貴的景色，放下瑣事駐足停留，就算只是放空凝望讓時間緩緩流逝也十分值得。

皇帝島

Google 評分：4.6

地址：泰國 Chang Wat Phuket, Amphoe Mueang Phuket, Tambon Rawai, Goh Raja Yai



11. 珊瑚島 Coral Island

珊瑚島跟其名稱一樣，有著令人驚豔的珊瑚礁。

進行浮潛活動透過清澈的海水，觀察悠遊自在的魚群，以及豐富的珊瑚礁景色，還可以選擇體驗滑翔傘、海底漫步等多元活動，或是躺坐於Kahung海灘上放鬆，肚子餓了就前往餐廳品嘗美食，度過悠閒愜意的一天。

珊瑚島

Google 評分：4.3

地址：Unnamed Rd Tambon Rawai Amphoe Mueang Phuket Chang Wat Phuket 83100泰国 Tambon Rawai, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83100泰國

營業時間：24小時營業



常見問題 Q&A

布吉島有哪些必訪的宗教景點？ 布吉島的必訪宗教景點包括查龍寺和布吉大佛。查龍寺是布吉島最大且歷史悠久的佛教寺廟，而布吉大佛則位於布吉島西南部山頂，提供壯觀的景色。 布吉島有哪些適合家庭遊玩的景點？ 布吉水族館和夢幻嘉年華樂園是適合家庭遊玩的景點。布吉水族館擁有豐富的海洋生物和精彩的水中表演，而夢幻嘉年華樂園則提供華麗的設施和夜間燈光秀。 布吉島有哪些著名的海灘？ 布吉島著名的海灘包括芭東海灘和卡倫海灘。芭東海灘以其熱鬧的氛圍和夜生活聞名，而卡倫海灘則適合享受悠閒的海邊生活和衝浪活動。 布吉島有哪些值得一訪的夜市？ 布吉島有兩個值得一訪的夜市：布吉週末夜市和大坡夜市。這些夜市提供豐富的泰國小吃、甜品和文創小物，並有街頭表演增添逛街樂趣。 布吉島附近有哪些適合一日遊的島嶼？ 布吉島附近適合一日遊的島嶼包括皇帝島和珊瑚島。這些島嶼提供清澈的海水、潔白的沙灘和豐富的水上活動，如潛水和浮潛。

