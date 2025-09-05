酒店禁忌｜大阪酒店員工討厭客人5行為　房內染髮！還有1事超失禮

日本酒店禁忌｜大家在入住日本酒店時，你可曾想過自己一些不經意行為，可能讓酒店員工在心裡翻白眼？最近，大阪一間知名酒店在TikTok上，列岀了酒店員工最討厭的旅客5項行為的排行榜！其中1件事，看似無傷大雅，卻意外引發網友熱議！想避免在日本人眼中的形象崩壞，就即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本酒店禁忌｜5件討厭行為！

近日，位於日本大阪的難波大國町瑞立夫飯店（Hotel Relief Namba Daikokucho），在TikTok發布了一支影片，列出旅客常見的「五大NG行為」！（Booking.com官方圖片）

早前，位於日本大阪的難波大國町瑞立夫飯店（Hotel Relief Namba Daikokucho），在TikTok發布了一支影片，列出旅客常見的「五大NG行為」，並提醒大家在住宿期間應注意基本禮儀，以免造成飯店與其他住客困擾。影片發布後獲得超過1.1萬個讚好，引發廣大網友熱議，有人認同這些建議，也有人表示部分行為是首次聽聞，一起看看哪5個討厭行為啦！

日本酒店禁忌｜【1】退房時不關電視

該酒店指，不少旅客離開酒店時，都忘記把房間的電器如電視關掉。又指出長時間開著電視不僅浪費能源，更會增加員工巡查及維修的工作負擔，同時也會對之後入住的客人造成不便。因此，酒店呼籲旅客離開房間前，應自覺關掉所有電器，遵守禮儀之外，亦有助環保。

酒店方面指出，長時間開著電視不僅浪費能源，更會增加員工巡查及維修的工作負擔，同時也會對之後入住的客人造成不便。（Freepik圖片）

日本酒店禁忌｜【2】穿著睡衣、拖鞋使用公共空間

酒店表示，穿著酒店提供的睡衣和拖鞋到大堂或其他公共場所，是不禮貌的行為、有礙形象，甚至會影響其他住客的感受。當然！不同酒店，規定也不同，可是難波大國町瑞立夫酒店明確規定睡衣及拖鞋僅限於客房範圍內使用，建議旅客入住前，先細閱酒店指引！

酒店方表示，穿著酒店提供的睡衣和拖鞋到大堂或其他公共場所，是不禮貌的行為、有礙形象，甚至會影響其他住客的感受。（AI生成圖片）

日本酒店禁忌｜【3】在房間染髮

酒店更特別提到！不希望旅客在房間染髮。如果在浴室染髮，染劑可能會殘留在浴缸或牆壁上，難以清除，會為其他房客和酒店工作人員造成困擾。

如果在浴室染髮，染劑可能會殘留在浴缸或牆壁上，難以清除，會為其他房客和酒店工作人員造成困擾。（Freepik圖片）

日本酒店禁忌｜【4】帶走房卡

酒店提到，部分旅客於退房時，會把房卡或房間鎖匙遺留於身，甚至帶走作紀念，但這對酒店管理造成不便！酒店解釋，每張房卡均屬酒店財產，大部分時間也會重複使用，丟失或遺留房卡會影響後續入住安排，甚至可能涉及安全問題。建議旅客在退房時謹記交還房卡，以體現對酒店設施的尊重。

酒店解釋，每張房卡均屬酒店財產，大部分時間也會重複使用，丟失或遺留房卡會影響後續入住安排，甚至可能涉及安全問題。（Freepik圖片）

日本酒店禁忌｜【5】超過退房時間

最後酒店方指，有住客在退房時間後仍佔用房間，導致酒店無法按時打掃並為下一位客人準備房間。酒店懇請旅客多加體諒，盡量準時退房，若遇特殊情況亦應及時通知前台，以便協調安排。

最後酒店方提到，有住客在退房時間後仍佔用房間，導致酒店無法按時打掃並為下一位客人準備房間。（Freepik圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略