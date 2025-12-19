羅湖6大地鐵站景點指南：打卡花卉市場/萬佛禪寺/金啤坊/鐵路公園

羅湖「一站式」省錢玩法。



老羅湖，卻有新玩法，下次來深圳就知道去哪了吧。

八卦嶺站 賣超cheap的鮮花

一進門就被五顏六色的花花吸引住目光，空氣裏都是淡淡的玫瑰花、百合花香。花卉中心分佈在十字路口的岔路上，各有各的特色，有些花店以盆栽綠植為主，有些則以鮮切花、花束為主要，反正看了一圈，每家店都很新鮮，價格也很適中，相信會有很多人喜歡的。

在深圳說起鮮花，所有人都會先想到荷蘭花卉小鎮，但這裏也同樣好逛好買！市場面積雖說不大，但每家店裏的品種都有幾十上百種，熱帶植物不多見。老闆們很會做生意，在每個花上都插了牌子，明碼標價，價格真心不貴。

建議早上來，這時的花最新鮮。從鮮花、盆栽到養護工具、花瓶都可以一站式購齊，買花時多對比幾家店，區分下價格、品質，才能買到最漂亮實惠的花。

現在線上訂花的途徑很多，但線下買花才能真正感受到親自挑花選花、跟老闆砍價的樂趣。走在花市裏，看着這些漂亮的花，心情也很美麗。

筍崗站 欣賞百年歷史的廣府圍屋

元勳舊址始建於明朝，這座歷史600多年的歷史古建築便是目前深圳關內唯一保存完整的廣府圍屋。

圍屋顧名思義，佈局嚴謹整齊，平面上看呈現方型結構，內部結構錯落有致，圍內有3條縱巷、6條橫巷，四周高牆圍繞，是典型的廣府圍村建築。

圍村附近還建了一座天后宮，香火十分旺盛，每至初一十五，附近的居民便會到這裏祭拜祖先。天后宮一般上午開門，裏面空間不大，大多數都是附近的居民會來。

怡景站 拜一拜萬佛禪寺

萬佛禪寺位於東湖公園南門附近，佛寺的前身是「東方神曲」景區，新的禪寺目前還在修建當中，但遠遠仰望，彷彿一座新的布達拉宮矗立在面前，神武莊嚴。

四面佛安置在禪寺外，是由泰國僧王代表泰國贈送給弘法寺，於2008年在萬佛禪寺安奉開光。四面佛，大家又稱之為有求必應佛，四尊佛面分別代表着事業、健康、財運、姻緣，在泰國四面佛的香火十分旺盛。

逛完寺廟，可以繼續往上走，再逛一逛有名的貓貓公園—東湖公園。公園很大卻很幽靜，這裏經常能遇到神秘的釣魚佬隊伍駐紮，可以在天氣好的時候來，所有的一切都很清晰明麗。

布心站 打卡逛展拍人生照片

金啤坊位於深圳粵海城，是老深圳人熟悉的原金威酒廠舊址，這裏孕育了深圳土生土長的金威啤酒。

後來金威搬遷，這裏便採用了拆除重建+工業遺存的模式，在原廠址的基礎上保留了一些特色酒廠設施，搖身一變成為了深圳獨具特色的工業風打卡聖地。

保留下來的設施中包含啤酒發酵、易拉罐生產、污水處理標誌物，這裏是深圳首個啤酒廠藝術街區，吸引了眾多咖啡館、西餐廳前來開設分店，是深圳少有的工業風建築場景。

金啤坊街區打卡指引

A區星巴克瞭望塔

磚紅色的不規則大樓，四層都有不同的風格主題，在B區可以拍到這的全貌，融合復古元素，結合時尚感、藝術感，每一幀都出片！

頂樓的露天陽台可以俯瞰整個街區，點單時可以去開放式吧枱圍觀現打精釀，感受下酒廠的魅力。

B區水泥立體迷宮

整體是裸露直白的混凝土壘砌而成，獨棟KUDDO COFFEE工業風大樓佇立其中。

高聳的水泥石牆、鏽跡斑斑的旋轉樓梯、交錯縱橫的老式管道，隨手一拍都是大片！

C區巨型鳥籠

由鑄鋁物件拼接而成的「工業風鳥籠」，陽光透過縫隙，呈現出絕佳的光影結構。

D、E區發酵罐筒倉

這塊區域是整個街區面積最大的部分，大大小小幾十個發酵罐、金屬球形藝術裝置構成了超級獨特的異質空間載體。

極度富有想象力的空間切割形式以及筒倉間的旋轉樓梯、空中步梯，都不禁讓人感嘆，設計師怎麼會有如此豐富的靈感！

草埔站 鐵路公園機位已找好

在羅湖草埔，藏着一個由舊火車站改造而成的鐵路公園，深圳工業站，是獨屬於深圳人的復古回憶。

清水河鐵路公園的前身是1960年建立的深圳工業站，是內地農產品輸送給香港的重要中轉站。雖然火車站已經不再，但還是保留了原來的軌道、站台、信號燈等鐵路設備，來這拍照打卡，彷彿回到90年代。

不僅如此，公園還將火車車廂改造成塗鴉藝術牆，為這片充滿復古與歷史的地方注入了新鮮活力，不管是什麼時候，這裏都是拍攝人像的絕佳地點。

除此之外，這裏還有一座特別題材的博物館值得一看。在清水河鐵路公園更新之後，最值得去的就是新開放的「三趟快車博物館」，顧名思義，這是深圳首個火車主題博物館。在館內，可以觀看相關紀錄片以及曾經的真實照片，博物館還保存了大量遺留下來的貨物清單、員工用品，那些已經過去的歲月再一次具象化……

曬布站 走走羅湖老街巷

在深圳，好像什麼事物都能看到，這座包容性很強的城市，也有自己的另一面。

羅湖區的東升街、翠園街這些老街道是上世紀七八十年代剛來深圳打拼人的聚集地，很多老一代深圳人在這裏落腳然後發家致富。這裏的房子和小區都是充滿了年代感的老房子了，許多陽台都是舊時的外設陽台，見證了深圳的歷史變遷。

街邊聚集起了下棋打牌的老人，還有只能在城中村見到的廉價街邊理髮，一切事物都充滿了市井氣息，讓人感覺到很親近。據說這邊也即將面臨改造，老舊的羅湖街道將迎來新的蜕變。

在這些老街道里才能盡情享受緩慢生活的樂趣，遊走在翠園路上，老居民樓、市場、學校、街邊攤販，這才是老深圳人最平常的生活日常。

來羅湖，看看這裡有多少人的回憶。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】