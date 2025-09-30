羅湖商場推介12間｜益田假日廣場必去！新開幕+地鐵直達　附交通

羅湖商場推介｜羅湖口岸連接港鐵東鐵線羅湖站，搭車過關後便可直達繁華的深圳羅湖區，交通相當方便。而鄰近羅湖口岸亦有不少大型商場，《香港01》好食玩飛記者已為大家整合羅湖口岸附近的12個商場，除了有即將開業、距離羅湖口岸站僅5分鐘步程的茂業天地之外，還有港人「掃街」必去的東門町購物廣場、近年新開不久，便大受歡迎的羅湖益田假日廣場等等，詳情即睇下文！



羅湖商場推介【1】羅湖新商場茂業天地⸺即將開業＋口岸步行5分鐘直達

全新商場茂業天地將進駐羅湖大中華環球金融中心，商場樓高10層，集餐廳、超市、娛樂場所於一身，主要定位為「深港生活中心」，B1層為深港生活美食集，當中包括港人喜愛的椰子雞及甜品店，此外還會引入超市、小食店、網紅餐廳等；L1層則為潮流科技空間，主打輕食、快餐、咖啡店、數碼科技相關的店舖，例如已確定進駐的星巴克、麥當勞、比亞迪等等。值得一提，新商場的位置鄰近羅湖口岸，大家只要從羅湖口岸過關，步行約5分鐘便可到達。正式開幕日期仍有待公布！

地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心

交通：羅湖站E2出口直達



羅湖商場推介【2】羅湖益田假日廣場⸺12萬平方米多元藝術購物中心／有大型永輝超市＋親子場所

羅湖益田假日廣場於2025年4月30日開幕，商場位於羅湖翠竹站旁邊，佔地約12萬平方米，定位為多元藝術購物中心，當中包括佔地10萬平方米的盒子式購物中心、佔地1.3萬平方米的戶外區域、以及8千平方米的「益田樂都文化藝術中心」。

餐飲方面，商場有不少知名品牌，如瑞幸咖啡、茶月山、霸王茶姬等茶飲店，以及桂滿陝、肉祭、聖豐城、客語、湘辣辣等熱門餐廳。而商場內更設有4千多平方米的永輝超市，以及約2千平方米的親子向娛樂場所米兜歡樂王國。

地址：深圳市羅湖區翠竹街道華麗路2038號

交通：深圳地鐵3號線翠竹地鐵站B1出口步行4分鐘；B2出口步行3分鐘



羅湖商場推介【3】天河城南館

如果大家已經去膩了萬象城、萬象天地、星河COCO Park，不妨考慮到深圳天河城逛逛。天河城南館於2024年9月開幕，連同北館的面積有合共12萬平方米，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場不僅鄰近地鐵站，且有約150家品牌進駐，當中包括「福斯點評必吃榜」的川菜店渝月、人氣超市俄羅斯國家館等等。此外，商場亦設有俄羅斯超市俄羅斯國家館，可購買香港較少見的俄貨。

地址：深圳市羅湖區太白路3008號

交通：

羅湖口岸：羅湖站上車，大劇院站下車後，轉乘8號線（小梅沙方向），於黃貝嶺站下車，轉乘5號線（黃貝嶺-赤灣），於太安站下車。

福田口岸：福田口岸站上車，在福民站下車轉乘7號線（太安方向），於太安站下車。



羅湖商場推介【4】KK Time——水貝站／洪湖站直達

KK TIME是繼KK MALL、KK ONE之後，京基集團在深圳羅湖水貝商圈推出的全新大型商業綜合體。商場於2023年9月正式開幕，以「美好生活聚場」為核心理念，集購物、餐飲、娛樂、文化和親子玩樂於一身。

此外，商場佔地約10萬平方米，總共6層，匯集了近200個品牌。餐飲包括超人氣酸菜魚專門店「太二酸菜魚」、主打新鮮海鮮料理的「79號漁船」。而茶飲店包括喜茶、奈雪的茶、M Stand、茉莉奶白等。

KK TIME

地址：深圳羅湖區筍崗街道水貝一路與水田一街交叉口

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口／7號線洪湖站D出口



羅湖商場推介【5】湖貝里——設多個生活運動品牌場所

蓮塘全新商場湖貝里於2025年7月開幕，位於羅湖核心地段，鄰近蓮塘、羅湖及文錦渡口岸，從任何口岸出發車程只需10分鐘內，交通方便！整個商場規劃面積達220萬平方公尺，集住宅、商業、辦公及口岸配套於一身。

值得一提，商場設有休閒生活運動品牌場所，例如24小時營業的自助網球館「怪力蕉蕉」、健身室「Hey Ha Fit」以及初學者都啱玩的「CUBE有石攀岩館」等。

地址：深圳羅湖區湖貝路1068號

交通：深圳地鐵2號線湖貝站B出口步行約200米



羅湖商場推介【6】羅湖深港融合商業街2期——2.5萬呎商業地下街

「羅湖深港融合商業街2期」陸續開幕！佔地面積達2.5萬呎之餘，還引入多間餐飲品牌，例如人氣梳乎厘Fufuland、瑞士卷the Roll'ING等等。而且，還可以在這條地下街還有多間燒臘店、走地雞檔攤，可以買料回港加餸！

地址：羅湖樞紐負一層

交通：深圳地鐵1號線羅湖站A2出口／9號線人民南站A1出口



羅湖商場推介【7】坂田萬科廣場——商業＋立體公園概念 設2.7萬平方米自然博物園

坂田萬科廣場於2024年9開幕，商場採用了商業加立體公園的槪念，在15萬平方米超大商場引入大量植物，建構2.7萬平方米「深圳在地自然博物園」，帶你穿越到熱帶雨林！商場還有被30多種植物環繞的1,200平方米開放式遊樂場，小朋友肯定玩到樂而忘返！

此外，商場更進駐了「寰映影城」深圳旗艦店、「盒馬鮮生」精品超市、「MELAND兒童成長樂園」等最新概念店，以及多間人氣餐廳，包括supafama農場西餐、慫重慶火鍋廠、山外面貴州酸湯火鍋、吳莊精緻杭幫菜、西塔老太太泥爐烤肉！

地址：深圳龍崗區坂田萬科廣場

交通：地鐵5號線坂田站D出口



羅湖商場推介【8】萬象食家——創新型市集購物中心

萬象食家位於羅湖區筍崗中心，是深圳首個創新型市集購物中心。商場樓高八層，除了集結約30間來自不同國家的餐廳之外，還會不定時舉辦特色市集。值得一提，商場內更設有「Lollypet寵萌樂園」，園區內有20多種動物，可沉浸式體驗與小動物互動；以及夾公仔專門店「不二國度」。

地址：深圳市羅湖區梅園路 71 號

交通：深圳地鐵 7 號線筍崗站A出口



羅湖商場推介【9】羅湖萬象城——老牌商場＋走中高檔路線

連接蓮塘口岸的深圳地鐵大劇院站有兩個熱門商場，其一就是羅湖萬象城。羅湖萬象城屬於老牌商場，消費走中高價位路線，不乏國際奢侈品牌，亦有不少裝修典雅的餐廳，例如非常適合週末放鬆一下的輕食咖啡廳「Gaga」、網紅麵包店「B&C黃油與麵包」等。不過，喜歡走性價比路線的你亦不用擔心，部分店舖亦是親民價格的連鎖店，例如手信必買的「KUMO KUMO」、價錢親民的西餐「Pennehut」。

地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站F出口



羅湖商場推介【10】iN城市廣場——超過100個品牌＋設深圳最大的戶外廣場

iN城市廣場擁有深圳最大的戶外廣場，面積佔地3萬平方米，設有籃球場、足球場、網球場等，進駐多於100個品牌，亮眼品牌大型超市永輝、wandering室內外滑板場、TREK單車用品商店、朗玩室內遊樂場等。飲食品牌有客家菜客家本色、福民脆湖泊廣東菜、常見的新式茶樓點都德、八合里牛肉火鍋、四季椰林椰子雞等。

而iN城市廣場除了鄰近福田口岸之外，亦可從羅湖口岸前往，車程同樣只需約20分鐘左右，相當方便。

地址：深圳市福田區深南中路1095號

交通：深圳地鐵6號綫科學館站F出口步行370米



羅湖商場推介【11】金光華廣場——深圳首批大型國際購物中心之一／國貿站直達

深圳金光華廣場位於羅湖區人民南路，鄰近羅湖口岸，國貿站A岀口就能直達，交通非常方便！是許多香港遊客北上購物和用餐的首選地。作為深圳首批大型國際購物中心之一，金光華廣場集購物、餐飲、娛樂、休閒等多功能於一身，樓高共11層，地上8層、地下3層，空間寬敞，品牌與餐飲選擇多元化，包括西餐的Tree Co樹岸、人氣日本料理的肉肉大米、八合里火鍋等等。

地址：人民南路2028號

交通：深圳地鐵1號線國貿站A出口



羅湖商場推介【12】東門町購物廣場——「掃街」必去的平民美食天堂

相信經常北上的港人應該對東門町購物廣場並不陌生，作為羅湖區數一數二的老牌商場，是不少港人「掃街」覓食的好選擇。東門町購物廣場與其他主打零售的大型商場不同，商場第一層為美食攤位，主要販售串燒、螺絲粉、甜品等；第二層則為餐廳，有火鍋、雞煲、粵菜等。而商場外面更是人來人往的老街，附近零售和小食商店林立，喜歡熱鬧的朋友也可到處逛逛。

地址：深圳市羅湖區永新街1號

交通：深圳地鐵1號線或3號線老街站C出口歩行約5分鐘



如果想趁住假日，在深圳多玩幾天，不妨順道預訂埋酒店！以下3間高質深圳酒店推介給大家！

羅湖口岸酒店推介

深圳羅湖酒店推介【1】深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）位處羅湖區中心地帶，毗鄰萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅需分別約10分鐘及20分鐘車程，地理位置方便！酒店擁有471間客房、套房及酒店式公寓，房間設備齊全，部分房間更可以瞭望香港山景！酒店亦附設8間餐廳及酒吧、水療中心、室外游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$501起（君悦大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓

交通：大劇院站步行10分鐘

深圳君悦酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳羅湖酒店推介【2】深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）

房價：人均HK$265起（高級大床房）

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：羅湖站步行3分鐘

深圳香格里拉大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳羅湖酒店推介【3】深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店（Kapok Shenzhen Luohu | JdV by Hyat）

深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店（Kapok Shenzhen Luohu | JdV by Hyat）坐落於羅湖萬象城，毗鄰華強北商圈、京基100、地王觀光·深港之窗、萬象城等景點。酒店於2018年開幕，擁有167間客房及親子主題房，房間寬敞舒適、設備齊全，獲得住客9.6/10的高評分！酒店同時設有健身室、餐廳、免費私人停車場等設施。

深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店（Kapok Shenzhen Luohu | JdV by Hyat）

房價：人均HK$315起（標準大床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1001號

交通：鹿丹村站步行1分鐘

深圳羅湖木棉花凱悅尚選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

