羅湖景點｜深圳地標地王大廈　頂層「深港之窗」欣賞夜景好去處

「80年代看國貿，90年代看地王」。曾經的「亞洲第一高樓」，以「兩天半一層樓」再創「深圳速度」——這就是深圳「地王大廈」。



這就是地王大廈

地王大廈，正式名稱為信興廣場。在1992年，位於深南東路、寶安南路與解放路交匯的黃金三角地帶，以1.4億多美元的高價成交，一舉成為當時深圳的地價之王，「地王」的稱呼由此誕生。

從此，「地王大廈」不再只是一個名字，而成了一段傳奇的註腳。

+ 5

兩天半一層樓，刷新了「深圳速度」

從1993到1996年，地王大廈僅用了三年的時間便「拔地而起」，最快時施工速度達到「兩天半一層樓」。自此，地王大廈超越國貿大廈，成為新的深圳第一高樓，也刷新了國貿創下的「三天一層樓」的「深圳速度」。

建成後的地王大廈以「69層，384米」的高度，刷新了深圳的城市天際線，也成為當時「亞洲第一」的摩天高樓。

創下了世界超高層建築最「扁瘦」的紀錄

在深圳羅湖鱗次櫛比的高樓中，地王大廈獨特的建築體形一眼即識別。以中世紀西方的教堂和中國古代文化中通、透、瘦的神髓為設計靈感，整座大廈的寬與高之比例為「1:9」，一舉創造了世界超高層建築最「扁」最「瘦」的紀錄。

在2018年，地王大廈還被列入市政府公布的深圳第一批歷史建築名錄，同年11月，地王大廈入選第三批中國「20世紀建築遺產項目」名錄。

羅湖的「雙子塔」地標

1996年竣工時，地王大廈成為中國第一高樓並保持這一紀錄長達15年，直至2011年被京基100超越。時至今天，這對相距僅1公里的「雙子塔」仍是羅湖的天際線標誌，也見證了特區的蜕變與發展。

這裏，也是深圳小孩的集體回憶

對於許多在深圳長大的人來說，地王大廈早已超越地標的意義，成為我們成長記憶中不可或缺的一部分。「以前來的最多的就是這裏的麥當勞、HI TEA、書吧，印象中還有一年一度的爬樓梯大賽...... 」

在90年代，很多人最愛拍照的地方就是在地王大廈腳下，在噴水池那個標誌的A字門口前。「那時候深圳沒那麼多高樓的時候，地王的頂部會射出一道激光，那時候總以為這道光會貫穿深圳」。

登頂69樓「深港之窗」亞洲首個高層觀光景點

1999年9月28日，深圳地王大廈頂層的「深港之窗」正式開放，這是亞洲首個高層主題觀光景點。還記得開業那段時間，觀光電梯前總會排起長龍，只為一睹「亞洲第一高樓」上的深港雙城奇觀。

20多年來，「深港之窗」遊客總接待量近千萬人次，許多中外國家元首、政要以及社會各界著名人士都曾登樓參觀。

當年的蠟像，還在

再次來到「深港之窗」，迎接我們的依舊是鄧爺爺與戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）親切交談的仿真蠟像，不少人還在那裏留下了珍貴的合影，這些照片成為了歲月的見證，承載着那個特殊時代的回憶。

384米高空，南望香港，北望深圳

只需五十秒左右，便可到達384米高的69樓頂層。老深圳人還記得，第一次在360度環形觀景台俯瞰深圳河兩岸，遠眺香港，那種震撼和喜悦至今仍歷歷在目。

+ 5

如今，再站在頂層遠眺，不斷湧現的高樓大廈鱗次櫛比，寬闊的道路上車水馬龍，忍不住感慨曾經的邊陲小鎮已是國際化大都市。

在這裏看深圳的夜，依舊蓬勃

如今，儘管更高的觀景平台不斷出現，對深港之窗探尋的步伐也在變少，但它獨特的區位和歷史厚度，依舊是觀看深圳夜景的黃金席位。

晚上七點，當燈光次第亮起，整座城市化作一片璀璨星河。從這裏俯瞰，羅湖老城與福田新區的天際線交相輝映，車水馬龍，萬家燈火。地王大廈，依然在續寫着深圳故事。

寫在最後

1996年到2025年，地王大廈雖然已不再承載「深圳第一高樓」的身份，但卻見證了鋼鐵森林在荒蕪中拔節生長。如今，當我們仰望那聳入雲霄的雙塔，看到的不僅是383.95米的物理高度，更是一代人用膽識與拼搏為深圳寫下的壯闊詩行。

地王的名字，永遠閃耀着那個敢為天下先的黃金年代。

深港之窗

地王大廈・深港之窗觀光門票

① 預購票（提前 2 小時購票）：¥79

② 全價票：¥89 優惠票：¥45（學生 / 60 歲以上長者，憑證件入場）

營業時間：9:00-21:00（最晚入園 20:30）

觀光層：69 樓（高 384 米）

交通方式：地鐵1號線「大劇院站」D口步行5分鐘

