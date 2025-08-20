港鐵優惠｜北上必用！1類人$0來回羅湖＋落馬洲！樂悠咭慳$6

港鐵北上優惠｜港鐵優惠｜2025年暑假迎來尾聲，港鐵再推出東鐵綫2大優惠，等大家捉緊假期的尾巴，以優惠價北上玩樂！即日起只要完成3個簡單步驟，小童就可免費經羅湖或落馬洲來往深圳，成人及樂悠咭乘客亦可享車費折扣，一家大細北上慳不少！想知如何換取優惠就看下去。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

港鐵東鐵綫推2大優惠。（官方圖片）

港鐵東鐵綫推2大優惠 大人小童都有份

趁暑假結束前，許多家長都會把握最後機會跟小朋友外出遊玩，北上正是快閃短旅行的好選擇！港鐵東鐵綫再推出2大優惠，是次不止小朋友可以免費來回羅湖及落馬洲，連成人及長者都可以慳$6！除上述優惠，港鐵亦因應人流調節班次，來往落馬洲班次，最快8分鐘一班，方便市民出行。

港鐵東鐵綫再推出2大優惠。（資料圖片／歐陽德浩攝）

港鐵北上優惠【1】小童$0來回深圳

即日至8月31日，3至11歲小童只需在入閘前，以有效小童八達通，到港鐵站的數碼服務站或自助換領機完成簡單3步，即可獲得免費來回羅湖及落馬洲優惠（不包括機場快綫及輕鐵）。

值得留意，已領取優惠必須在同一天及下一程車使用，亦不適用於頭等車廂。推廣期內，領取優惠次數不限，只要使用後再到數碼服務站或自助換領機就可以獲得。

3步領取小童免費車程：

【1】在數碼服務站⾸⾴選取「過境⾞程優惠」

【2】選擇「⼩童免費往來羅湖或落⾺洲站」並按「領取」

【3】把⼩童八達通放在閱讀器上即可



3至11歲小童在入閘前，到港鐵站的數碼服務站或自助換領機完成簡單3步，即可免費來往深圳。（資料圖片／黃浩謙攝）

港鐵北上優惠【2】成人及樂悠咭落馬洲來回深圳省$6

另外，即日起至9月30日，使用成人八達通或樂悠咭的乘客，若經港鐵落馬洲站前往深圳，於回程時在深圳地鐵4號線福田口岸站的「港鐵特惠站」拍卡，即可享$6車費折扣。如北上時選用其他交通工具，於深圳返港時亦可享單程$3車費優惠。

成人及樂悠咭車費優惠領取方法：

【1】前往深圳地鐵4號綫「福⽥⼝岸站」

【2】於「港鐵特惠站」用成人八達通或樂悠咭(60-64歲)拍一拍領取

【3】經港鐵「落⾺洲站」回港，即可享有⾞費優惠



成人或樂悠咭乘客，經港鐵落馬洲站前往深圳，於回程時在深圳地鐵4號線福田口岸站的「港鐵特惠站」拍卡，即可享$6車費折扣。（資料圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略