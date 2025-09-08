蓮塘一日遊行程｜14大好去處！深圳最大佛寺／咖啡一條街／海洋館

蓮塘一日遊行程｜蓮塘一天遊｜想遠離都市塵囂，尋找一個既有文藝氣息又充滿大自然美景地方嗎？隱藏於羅湖區的後花園——蓮塘就是你的理想選擇！這裡不僅有免費開放的水彩畫展覽，還有充滿特色的咖啡街，每一間小店都值得你駐足細味！《香港01》好食玩飛記者為大家計劃了蓮塘一日遊的行程，即睇這14大行程啦！



蓮塘一日遊行程｜【1－7】蓮塘咖啡一條街7間Cafe推介

展開行程前，當然要到「蓮塘咖啡一條街」吃個早餐或Brunch，才有氣力走一整天的行程啦！

蓮塘一日遊行程｜【8】弘法寺——背山面湖／深圳規模最大佛教寺廟

深圳弘法寺坐落於深圳羅湖區仙湖植物園內，背靠壯麗的梧桐山、面向碧波蕩漾的仙湖，是一座風景優美的漢傳佛教寺院。同時是深圳規模最大、香火最旺的佛教寺廟之一，而且是中國改革開放後興建的第一座寺院，在當地具有重要地位。無論是寺廟建築或者沿路風景，也是非常值得打卡！

弘法寺

地址：深圳市羅湖區仙湖路160號深圳仙湖植物園內（東側）

交通：乘坐公車至弘法寺站步行約3分鐘



蓮塘一日遊行程｜【9】梧桐山——深圳第一高峰／小梧桐電視塔必打卡

位於深圳市東部的梧桐山，是深圳第一高峰，海拔約943.7米，被譽為「鵬城第一峰」。梧桐山地處沿海，山勢挺拔，與香港大帽山隔海相望。山區植被茂密，森林覆蓋率高達88.6%，是珠江三角洲地區珍稀動植物的保護地。「鵬城第一峰」石碑、小梧桐電視塔、梧嶺天池、梧桐山藝術小鎮、泰山澗步道都是最佳的打卡點！

梧桐山

地址：深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路2076號

交通：建議從深圳仙湖植物園打車到達



蓮塘一日遊行程｜【10】背仔角燈塔——欣賞玻璃海！

背仔角燈塔位於深圳鹽田區的梅沙街道，是鹽田海濱棧道的一個重要地標，不僅是徒步和騎行愛好者的天堂，也是尋求寧靜、欣賞海景的好去處。背仔角燈塔一帶的海域以「玻璃海」著稱，海水清澈見底，在陽光的照射下呈現出迷人的湛藍色！

背仔角燈塔

地址：深圳市鹽田區深葵路背仔角海灘內

交通：乘坐公車至望海圖書館站步行約12分鐘



蓮塘一日遊行程｜【11】人民公園——1983年興建／蘇州園林／九曲橋

人民公園是深圳最古老、最具歷史氣息的公園之一。建於1983年，雖然坐落在繁華的鬧市中心，卻保留了傳統蘇州園林的精髓，是休憩和感受古典美學的好去處！當中必去位置包括月季園，這裡的花牆、花海和花卉雕塑，是一流的打卡位！還有人工湖、九曲橋、得月樓與曲廊、石橋小徑也是必去！

人民公園

地址：人民北路3071號

交通：深圳地鐵晒布站C岀口步行約850米



蓮塘一日遊行程｜【12】羅湖美術館——免費入場／水彩畫／粉畫展

羅湖美術館前身為「羅湖創意文化廣場」，於2017年正式成為美術館，免費向大眾開放。佔地面積約8,698平方米，設有展館和戶外廣場2部分。經常舉辦各類藝術作品展覽，包括水彩畫、粉畫展等，是藝術愛好者的好去處！美術館的建築線條交錯縱橫，室內空間也利用了光影變化來營造氛圍。不同的角度和光線下，都能拍出充滿設計感的照片！

羅湖美術館

地址：南極路6號

交通：深圳地鐵2號線湖貝站A岀口步行約320米



蓮塘一日遊行程｜【13】小梅沙——東方夏威夷／海洋館

深圳小梅沙是深圳人熟悉的經典海濱度假勝地，有「東方夏威夷」的美譽。經過大規模的重建和升級改造後，蛻變為一個集海濱樂園、海洋世界、高端酒店與郊野公園於一身的度假區。當中的小梅沙海洋世界，總建築面積約13.25萬平方米，包括海洋館、鯨豚館、歡樂劇場。

小梅沙

地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號

交通：深圳地鐵小梅沙站步行約50米



蓮塘一日遊行程｜【14】東門老街——行程最後一站！吃燒烤串／涼皮／茶飲

行逛完一整天的行程，當然要去市區醫肚啦！深圳東門老街，是深圳最古老且最著名的商業步行街區。不只是個購物天堂，更是個美食天堂！購物地帶包括茂業百貨、天虹商場，1234space大型購物中心等。而美食方面，隨街都有！菜色包括燒烤串、涼皮、小火鍋、茶飲店、鹹豆花、爆餡車輪餅等。

東門老街

地址：深圳市羅湖區建設路與東門老街交叉口東側

交通：乘坐公車至羅湖小學站步行約12分鐘



