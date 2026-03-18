深圳羅芳公園郊野徑徒步：遠眺深港交界山景　2km柔軟土路輕鬆走

深圳首條寵物友好野徑開放。大自然才是毛孩子們最好的遊樂場。



2km柔軟土路/狗狗專屬圖書館/眺深港交界山景

這是深圳首條寵物友好野徑

近年來，「寵物友好」正在悄悄改變深圳的城市日常。除了設施相對完善的寵物友好公園和商場之外，許多人也會選擇郊野徑進行戶外遛寵、親近自然。

新升級的羅芳公園郊野徑，作為深圳首條系統化打造的寵物友好郊野徑，保留了更多自然的原生樣貌，把「寵物友好」從商場延伸至草木葱鬱的山林之間。

全長2km，慢悠悠就逛完了

這條路線全長約2km，最高海拔僅85m，預計用時1-1.5小時。沿途互動點和植物科普牌很多，路面以柔軟的土路為主，這對狗狗的爪墊非常友好，相比很多鋪着石板的公園，能有效減少磨損和受傷的風險。

如果你想帶家裏的毛孩子第一次體驗真正的「爬山」，又擔心難度太高，這條路線或許是不錯的選擇。

從新興社區公園，進入郊野徑起點

本次LOOK推薦的路線從羅芳郊野徑羅沙路入口出發。從蓮塘口岸站D口向西行走400米左右就能抵達入口。入口標識明顯，跟隨路標一路向前即可抵達郊野徑的起點。

入口處還有羅芳公園郊野徑的指示牌以及相關的標識介紹，順着小綠梯上去，和毛孩子們開啟一段趣味旅程。

在這裏狗狗們有專屬的「圖書館」

在郊野徑的沿途，藏着幾座特別的「寵物丰容樹枝共享站」，也被大家叫做「狗狗圖書館」。這也是整條路線最驚喜的設計。

這裏擺放着簕欓花椒、山油柑、三椏苦等對寵物無毒的植物枝條。對狗狗來說，每一次嗅聞、每一次輕觸，都是在和自然交流。

從引導到互動，開啟一場安心的探險

有趣的規則引導標識

整條郊野徑的導視系統設計也很花心思，整體呈現更接近手繪、刻痕般的線條表達，視覺上第一眼就傳遞出自然、野趣的感受。logo「PawTrail」的設計也藏着巧思，字標下方，兩隻"腳"分別象徵人的兩足與寵物的四足。以輕輕相碰的方式形成連接，寓意着人與毛孩子在城市與自然空間中建立一種更平等的共處關係。

在郊野徑入口的綜合介紹牌上，專門設置了寵物友好相關說明，從行走規範到安全注意事項一目瞭然。沿途一路上也設置「寵物友好」知識板塊和行為提示牌，文明遛寵，既保護毛孩子，更是守護這片山林的環境。

邊走邊學植物科普知識

除了用温馨提示牌提醒寵物主應避免寵物食用任何植物之外，沿途的植物也把相對友好植物和有害植物兩大類作了細緻的劃分，併為其掛上科普牌。帶着寵物遊玩過程中，可以觀看這些科普警示牌，一路認識新植物。

設有木樁休息區，在這歇歇腳喝喝水

路沿途設置多處木樁休息區，行走至此可稍作停留，為同行的毛孩子及時補給水分。林間風輕，草木舒展，人與寵物一同放慢腳步，在自然裏獲得片刻放鬆與安寧。

沿途小憩，和毛孩子合個影吧

為了讓這趟旅程更有儀式感，沿途還設置了和寵物的互動打卡標識。行至此處不妨停下腳步，與身旁的毛孩子一同定格此刻。這不僅是記錄，也是一份可以曬出來的小成就。

關於羅芳野徑，你還可以知道這些事

這裏是鏈接深港的郊野徒步徑

羅芳公園位於深圳河上游兩條最重要的支流——沙灣河和蓮塘河的交匯處，行走其間，有些路段可以遠眺雞公嶺和大帽山等處。

來之前請記得穿一雙不易髒的鞋子

本條路段基本都是原生態的郊野徑，路段起伏平緩，質地鬆軟，對寵物腳掌更為友好，也最大程度保留了山林原貌。但走完全程褲腳和鞋子容易被黃土弄髒，建議前來體驗時可選擇舒適且耐髒的鞋款，更自在地享受這段山野路程。

抵達終點，記得和狗狗留下勝利合照

臨近出口，為了讓這趟旅程更有紀念意義，也在終點處設置了互動打卡標識。結束探險，和毛孩子一起定格住抵達終點的瞬間吧~

羅湖區羅芳公園郊野徑交通攻略：

羅芳郊野徑羅沙路入口(北口)

交通：自駕導航至「新興社區公園」，羅沙路或經二路均可前往。

地鐵：2號線(8號線)蓮塘口岸站D口，向西步行380米。

公交：至羅湖體育館①，向東步行200米。

羅芳郊野徑羅芳路入口(南口)

交通：自駕導航至中國消防救援(羅芳小型站)。

地鐵：2號線(8號線)新秀站B口，步行約900米。

公交：至羅芳水質淨化廠站，步行300米。



Tips：

1. 文明安全起見，遇到其他寵物時，主動收緊牽引繩，避免寵物間發生衝突；遵守公園相關規定，隨身攜帶拾便袋，及時清理寵物糞便，維護郊野徑的乾淨整潔；

2. 沿途無商店補給點和垃圾投放點，提前帶足水和零食，可以在上山前帶好水和食物，記得帶走垃圾，無痕爬山；

3. 路段為原始郊野徑，建議穿耐髒、防滑、固定性較好的運動鞋，避免穿淺色鞋，泥土路較多（易髒費鞋）

