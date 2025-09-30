羅湖口岸美食城｜新開半價起！小食+點心一條街 港人最愛手信都有

羅湖口岸美食｜羅湖美食街｜深圳羅湖口岸向來是不少港人必到的購物好去處，羅湖火車站美食城於9月27日已正式開幕，鄰近關口，「掃街」一流！新張期間全場多間食店更進行5折起優惠，包括港人最愛的點心店、牛肉麵店，還有手信區，即看下文啦！



羅湖口岸美食地下街｜港人最愛點心！潮州粉果／手撕鴨／蠔仔煎蛋

鄰近深圳羅湖口岸的「深鐵匯坊•深港融合商業街」第2期於7月陸續開業，近期同樣鄰近羅湖關口的羅湖火車站美食城，亦於9月27日正式開幕！現場有多間食店已經開張！例如「楊楊潮汕小吃」，小食款式眾多，販售著潮州粉果、燒賣、蓮藕餅、蠔仔煎蛋等，口味迎合港人之餘，價錢亦相當實惠！還有「煌上煌手撕醬鴨」，販售招牌手撕鴨、鴨翼、海帶、豆腐等，款款都香辣又有咬口！

還有「港式點心·煎餃王」，販售招牌水晶玉米餃、糯米燒賣、紫菜卷等，招牌水晶玉米餃是必點！晶瑩剔透、口感豐富！而「茶記TEA」則能品嚐封神焗豬扒飯套餐、椒麻春卷等菜色。還有品嚐牛肉麵的「一碗湘情」、品嘗客家滷水湯粉的「梅縣腌面」等食店。

羅湖口岸美食地下街｜買手信回港！五香牛肉／山核桃花生

如果想買手信回港，那麼別錯過懷舊港風小吃店的「歡囍花生」！販售多款零食，包括山核桃花生、五香牛肉、鹽焗南瓜籽、醬油花生、紅杏乾、五香花生米、咖喱蘭花豆、紅薯乾等。

羅湖火車站美食城

地址：羅湖火車站綜合大樓2樓M層

交通：過關後直達／深圳地鐵1號線羅湖站A或B岀口



