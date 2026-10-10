中山美食｜藏在巷子裏的活海鮮燒烤 必試蒜蓉蟶子皇/爆汁大生蠔
撰文：中山FB食家
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白水井無名燒海鮮，藏在巷子裏面的無名海鮮燒烤，主打市井風，普通的環境吃高級食材，簡單的烹飪手法多層次感的味道。
主打活海鮮燒烤：蒜蓉蟶子皇、蒜蓉北極貝、天鵝蛋。
鮮活海鮮現撈，現點現烤，營業到凌晨，限量供應。
主打海鮮燒烤，3大招牌
1. 蒜蓉蟶子皇
季節限定的蟶子皇，一開2都超大條！超級爽甜，加上檸檬絲提香，超正！
2. 蒜蓉北極貝
日料的北極貝吃得多，活北極貝燒烤還是第一次吃。比平時吃得要清甜很多！
3. 蒜蓉天鵝蛋（紫石房蛤）
也是一款比較鮮有的海鮮，燒完後自帶超鮮的湯汁，口感脆嫩鮮香。
4. 鹽燒海蝦
蝦的個頭每隻超大！蝦肉緊緻爽口，而且鹽燒入味，下酒神器！
5. 鹽燒海魚
鹽燒魚搭配泰式醬，一個字：夯！
6. 蒜蓉超大生蠔
隻隻爆汁的生蠔，個頭超大，而且蠔味很足！男人加油站無疑了！
各款烤素菜以及墨魚丸都是超好吃！推薦烤玉桂鳳梨、以及蒜蓉彩椒、還有墨魚丸！
白水井無名燒海鮮
人均：80~100元人民幣／人
營業時間：18:00 — 01:00
店鋪地址：中山市石岐區白水井大街帕納德旁
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