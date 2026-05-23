中山商場7大｜萬象匯／滙豐城／COCO City　1商場被譽為平民版K11

中山商場｜中山好去處｜隨着深中通道開通及港車北上政策，港人到中山旅遊更為方便，近年中山亦有不少新商場落成開幕，越來越多景點讓大家盡情食玩買！《香港01》「好食玩飛」整合7大人氣中山商場，包括萬象匯、COCO City等，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中山商場推介【1】中山石岐萬象匯——220品牌進駐／主題市集／音樂表演

中山石岐萬象匯（官方圖片）

中山石岐萬象匯是華潤萬象生活與金鷹集團合作打造的商業項目，商場總面積約12萬平方米，樓高5層，有超過220個品牌進駐，部分更是首次打入中山的本地及國際品牌，包括盒馬鮮生、大型親子樂園「嗨貝天地」、POP MART等商店，以及費大廚辣椒炒肉、太二酸菜魚、Nice Kafee·Art Bistro等特色美食，更會定期舉行主題市集及音樂表演！

地址：中山市石岐街道孫文東路28號

交通：萬象匯站步行2分鐘



中山商場推介【2】中山小欖滙豐城——天空之城／巨型天幕／主題酒吧街

中山小欖滙豐城是一座大型情景體驗式商圈，連同酒店及住宅，總建築面積達到35萬平方米！商場樓高6層，擁有多達300家商戶，當中包含全中山最大的室內娛樂中心「天空之城」、兒童職業體驗樂園「桐語小鎮」，以及主題酒吧街、大型餐飲品牌等。商場打破了傳統封閉式設計，設有巨型天幕、玻璃橋及科技棧道等免費沉浸式體驗，可以盡情拍照！

地址：中山市小欖鎮怡豐東路3號

交通：滙豐城站步行1分鐘



中山商場推介【3】中山假日廣場——平民版K11／互動藝術裝置／水族館

中山假日廣場（網上圖片）

中山假日廣場位於石岐，商場面積達3萬平方米，樓高4層，擁有約120家商戶。商場有「平民版K11」之稱，集合文青商店、藝術空間、主題市集、手作工作坊、空中花園等空間，ikebebe、德山商店、豆豆拍照屋等商店都是必逛推薦！商場內還有不同互動式藝術裝置及水族館，可以盡情打卡！

地址：中山市石岐街道興中道6號

交通：假日廣場站步行1分鐘



中山商場推介【4】中山天奕星河COCO City——大型主題室內樂園／開放式主題街區

中山天奕星河COCO City是中山市東區的核心商業地標之一，總面積達到15萬平方米。商場以「都市漫生活休閒體驗地」為定位，配備開放式主題街區與景觀級運動空間，提供模擬賽車等高科技互動遊戲以及大型主題室內樂園。商場內還有潮玩精品店「萌太奇」、人氣法式甜品店「糖兄弟」、英倫風服飾「HAZZYS」、西西弗書店等商店及美食！

地址：中山市東區街道中山六路1號

交通：天奕星河COCO City站步行1分鐘



中山商場推介【5】萬谷VV Park——大型室內草坪樂園／匹克球場／美食市集

萬谷VV Park（官方圖片）

萬谷VV Park前身為萬谷廣場，在2025年完成品牌升級後重開，打破了傳統商場營運模式，成為中山首家策展型的商業空間，不定期舉行藝術展覽，非常打卡able！商場樓高6層，分為美食市集、文創與互動空間、潮玩運動中心、餐飲、空中花園等區域。值得一提，商場內更設有大型室內草坪樂園、寵物互動公園及近期爆紅的匹克球場！

地址：中山市東區街道槎南路16號

交通：萬谷菜籃子廣場站步行2分鐘



中山商場推介【6】富逸城TopPark——Meland Club／星空樂園／最美書店

富逸城TopPark於2024年9月開幕，是中山其中一個人氣購物商場。商場佔地面積達到18萬平方米，匯聚了超過200多個國際和中國品牌，部分更是中山首店！其中包括大型親子室內樂園「Meland Club」及6樓星空樂園、潮流服飾品牌「i.t」及「UR」、「NEED」及「金光鴿王」中山首店、以及有最美書店之稱的「覔書店」。商場外更設有中山首個大型裸眼3D戶外LED大屏幕，是極受歡迎的視覺打卡位！

地址：中山市火炬開發區孫文東路686號

交通：富逸城站步行1分鐘



中山商場推介【7】利和廣場——209米高雙子塔／影院／大型美食街

利和廣場（網上圖片）

中山利和廣場位於CBD核心地段，是中山最具代表性的地標級商業綜合體之一，以209米高的雙子塔造型而聞名，其中購物中心佔地面積達13萬平方米，涵蓋多層零售、影院及大型美食街，匯聚了Nike、Adidas等知名國際品牌服飾商店，以及太二酸菜魚、GiGi Lucky生乳舒芙蕾、湘辣辣等熱門中式餐飲品牌。商場外圍更經常設有期間限定市集！

地址：中山市東區中山三路16號

交通：利和廣場站步行1分鐘



更多深圳酒店推薦：

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜東門酒店｜福田酒店｜小梅沙酒店｜大梅沙酒店

更多大灣區酒店推薦：

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略