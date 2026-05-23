中山商場7大｜萬象匯／滙豐城／COCO City　1商場被譽為平民版K11

撰文：陳映蓉
出版：更新：

中山商場｜中山好去處｜隨着深中通道開通及港車北上政策，港人到中山旅遊更為方便，近年中山亦有不少新商場落成開幕，越來越多景點讓大家盡情食玩買！《香港01》「好食玩飛」整合7大人氣中山商場，包括萬象匯、COCO City等，即看內文！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中山商場推介【1】中山石岐萬象匯——220品牌進駐／主題市集／音樂表演

中山石岐萬象匯（官方圖片）

中山石岐萬象匯是華潤萬象生活與金鷹集團合作打造的商業項目，商場總面積約12萬平方米，樓高5層，有超過220個品牌進駐，部分更是首次打入中山的本地及國際品牌，包括盒馬鮮生、大型親子樂園「嗨貝天地」、POP MART等商店，以及費大廚辣椒炒肉、太二酸菜魚、Nice Kafee·Art Bistro等特色美食，更會定期舉行主題市集及音樂表演！

地址：中山市石岐街道孫文東路28號
交通：萬象匯站步行2分鐘

中山商場推介【2】中山小欖滙豐城——天空之城／巨型天幕／主題酒吧街

中山小欖滙豐城是一座大型情景體驗式商圈，連同酒店及住宅，總建築面積達到35萬平方米！商場樓高6層，擁有多達300家商戶，當中包含全中山最大的室內娛樂中心「天空之城」、兒童職業體驗樂園「桐語小鎮」，以及主題酒吧街、大型餐飲品牌等。商場打破了傳統封閉式設計，設有巨型天幕、玻璃橋及科技棧道等免費沉浸式體驗，可以盡情拍照！

地址：中山市小欖鎮怡豐東路3號
交通：滙豐城站步行1分鐘

中山商場推介【3】中山假日廣場——平民版K11／互動藝術裝置／水族館

中山假日廣場（網上圖片）

中山假日廣場位於石岐，商場面積達3萬平方米，樓高4層，擁有約120家商戶。商場有「平民版K11」之稱，集合文青商店、藝術空間、主題市集、手作工作坊、空中花園等空間，ikebebe、德山商店、豆豆拍照屋等商店都是必逛推薦！商場內還有不同互動式藝術裝置及水族館，可以盡情打卡！

地址：中山市石岐街道興中道6號
交通：假日廣場站步行1分鐘

Trip.com優惠碼2026｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Booking.com優惠碼2026｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Klook優惠碼2026｜必搶酒店半價　附Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2026｜5月無門檻5%折扣+任何酒店適用｜附信用卡優惠自駕遊租車優惠碼2026｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項

中山商場推介【4】中山天奕星河COCO City——大型主題室內樂園／開放式主題街區

中山天奕星河COCO City是中山市東區的核心商業地標之一，總面積達到15萬平方米。商場以「都市漫生活休閒體驗地」為定位，配備開放式主題街區與景觀級運動空間，提供模擬賽車等高科技互動遊戲以及大型主題室內樂園。商場內還有潮玩精品店「萌太奇」、人氣法式甜品店「糖兄弟」、英倫風服飾「HAZZYS」、西西弗書店等商店及美食！

地址：中山市東區街道中山六路1號
交通：天奕星河COCO City站步行1分鐘

中山商場推介【5】萬谷VV Park——大型室內草坪樂園／匹克球場／美食市集

萬谷VV Park（官方圖片）

萬谷VV Park前身為萬谷廣場，在2025年完成品牌升級後重開，打破了傳統商場營運模式，成為中山首家策展型的商業空間，不定期舉行藝術展覽，非常打卡able！商場樓高6層，分為美食市集、文創與互動空間、潮玩運動中心、餐飲、空中花園等區域。值得一提，商場內更設有大型室內草坪樂園、寵物互動公園及近期爆紅的匹克球場！

地址：中山市東區街道槎南路16號
交通：萬谷菜籃子廣場站步行2分鐘

中山商場推介【6】富逸城TopPark——Meland Club／星空樂園／最美書店

富逸城TopPark於2024年9月開幕，是中山其中一個人氣購物商場。商場佔地面積達到18萬平方米，匯聚了超過200多個國際和中國品牌，部分更是中山首店！其中包括大型親子室內樂園「Meland Club」及6樓星空樂園、潮流服飾品牌「i.t」及「UR」、「NEED」及「金光鴿王」中山首店、以及有最美書店之稱的「覔書店」。商場外更設有中山首個大型裸眼3D戶外LED大屏幕，是極受歡迎的視覺打卡位！

地址：中山市火炬開發區孫文東路686號
交通：富逸城站步行1分鐘

中山商場推介【7】利和廣場——209米高雙子塔／影院／大型美食街

利和廣場（網上圖片）

中山利和廣場位於CBD核心地段，是中山最具代表性的地標級商業綜合體之一，以209米高的雙子塔造型而聞名，其中購物中心佔地面積達13萬平方米，涵蓋多層零售、影院及大型美食街，匯聚了Nike、Adidas等知名國際品牌服飾商店，以及太二酸菜魚、GiGi Lucky生乳舒芙蕾、湘辣辣等熱門中式餐飲品牌。商場外圍更經常設有期間限定市集！

地址：中山市東區中山三路16號
交通：利和廣場站步行1分鐘

更多深圳酒店推薦：
深圳酒店深圳親子酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店東門酒店福田酒店小梅沙酒店大梅沙酒店
更多大灣區酒店推薦：
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中山商場7大推介｜坐摩天輪+打保齡球+有盒馬超市　食玩買一條龍中山溫泉酒店10間推介｜包自助餐／水上樂園／全日任泡／人均$97中山15大好去處｜崖口村花海／音樂圖書館／泉眼溫泉／古風步行街中山酒店10間推介｜鄰近高鐵／國際酒店必住／四合院風／人均$121
中山
大灣區
大灣區旅遊
景點
人氣景點