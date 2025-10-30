中山石岐沙溪美食之旅：鴿香居乳鴿/義德雲吞/和甘飯店梅菜扣肉

說到好吃光環，一個廣州，一個佛山（主要是順德），實在是過於耀眼，導致他們的好兄弟中山，有點子被雪藏的意思。



深中通道貫通後，中山這座低調了太久的美食天堂，湧入了大量遊客，成為周末吃貨遷徙地。甚至，有的人下班後就一腳油門跨過伶仃洋，只為一頓心滿意足的晚餐。

中山究竟藏着多少驚喜？網上的熱門攻略重覆率極高，所謂的網紅店鋪擠滿了遊客，口碑也是參差不齊。今天這份攻略，絕對能幫你避開不少踩雷的可能性，綠色無廣，放心食用。

先來介紹下中山的區域劃分，這很重要。打開中山地圖，我看到的彷彿不是地名，而是各種美食代表作。中山每個鎮／街道都有自己的招牌菜！

打開中山地圖，我看到的彷彿不是地名，而是各種美食代表作。中山每個鎮／街道都有自己的招牌菜！（嬉遊旅行指南提供）

其次，中山沒有區。中山是全國僅有的幾個「直筒子地級市」之一，沒有市轄區和縣，由市政府直接管轄鎮和街道。中山目前共有15個鎮和8個街道。市中心的石岐、東區、西區、南區等等，其實都是街道名稱。23個鎮／街道扁平化得非常徹底，散裝得也尤其突出，一點不亞於「十三太保」。

但話說回來，正因為各自都有拿手菜，不必爭個高下，反倒是讓本來面積並不大的中山，擁有了種類極其豐富的美食。我去之前就知道，短短兩三天根本吃不過來，於是把這次的行程重心放在了石岐街道和沙溪鎮兩個區域。

石岐街道美食

1. 鴿香居

如果說沒有一隻雞能活着走出廣東，那麼也沒有一隻鴿子能活着飛出中山。中山絕對是老廣都公認最會做乳鴿的地方，而中山石岐乳鴿又是最有名的。

走在中山的街上，隨處都能看到賣乳鴿的店，而我要推薦的是這家堪稱「王中王」的乳鴿店。來中山看評分沒有用，要看人氣。這家即使非周末的五點多，已經坐滿一輪了。

我最推薦的是紅燒乳鴿和鴿子火鍋。如果人多，還可以點一份乳鴿飯。

+ 2

紅燒乳鴿不是我們平常的紅燒做法，而是經過白滷水浸泡和掛麥芽糖水後，用滾燙的油淋至金黃色，皮脆肉滑，甘香鮮美。別看它只是一隻妙齡BB鴿，胸大肌厚實得跟健了幾年身一樣，厚實的同時還非常細嫩，一點都不柴，肉汁豐富。

吃乳鴿和吃大閘蟹蠻像的，根本沒時間聊天的，因為吃得仔細吃得投入，甚至沒時間動筷子，等到趁熱吃完一隻乳鴿，我才敢鬆懈下來喝口湯。

湯底我選的五指毛桃，看着灰灰的湯汁很一般，沒想到超級鮮美。剛才啃紅燒乳鴿的時候，這鍋簡單的鴿子清湯就只是咕嘟咕嘟在我眼前冒泡，是有什麼魔法讓它變這麼好喝的？

+ 1

如果說紅燒乳鴿還有烹調方法加成，那火鍋裏的鴿子，一吃就能吃得出鴿子的質量很好，只有肉質的鮮甜味，完全沒有異味，僅僅只是蘸一點醬油吃就足夠美味了。

後來問了店主才知道，他家有自己的鴿場，肉鴿的品種是少有的灰羽鴿，其它店大多用的白羽鴿（比較便宜）。不信的，可以吃過這家再去吃別家，肉質和香味差距很明顯。

最後例行涮點蔬菜，我又被中山人的會吃給震驚了一下。隔壁桌的阿公先是把湯底的渣渣撈乾淨了，再往湯底裏倒了一些（巨量）食用油，最後再放入蔬菜。

這次實在吃不下鴿子飯了，下次再來。

鴿香居

地址：中山市石岐街道富康路19號17卡（岐樂花園南）

營業時間：11:30-14:00；17:00-21:00



2. 順和酒樓

這次來中山，喝了兩家早茶，都很不錯。先講石岐這家酒樓，看上去不起眼，但一走進大廳就知道不會差到哪裏去。環境雖然老舊，但很乾淨。來吃早茶的長輩比較多，喝喝茶，吃吃點心，聊聊天，能坐一上午，真羨慕啊。

菜單很豐富，很多都是中山傳統酒樓才有的點心，比如金吒、欒樨餅。價格也不貴，畢竟做的是街坊生意。

+ 5

蝦餃肯定是必點的，出品上乘，裏面有三四顆蝦仁。最厲害的是，這個澄麪皮是我吃過最薄的，幾乎沒有存在感，只為了把餡料裹住送入口中。後面發現，每一道點心都超預期地好吃，用料很實在，絕不會在沒必要的地方加很多面粉。像蘿蔔糕、陳皮牛肉丸，都是我吃過最好吃的。

點心做得好，菜也有兩把刷子。我這次貪心加了一個脆肉鯇，好吃是好吃的，脆彈有嚼勁，但我選的是鯇腩，比較肥，吃多了有點膩。之前在佛山吃過松記的脆肉鯇，念念不忘，後來才知道，這中山的東升脆肉鯇才是正宗的。脆肉鯇是草魚的一種，通過餵養方式讓魚肉蛋白質含量升高，口感變得跟一般的魚大不相同。魚片用來清水一涮就行，爽脆可口。

這家酒樓還是很推薦來喝早茶的。唯一不好的是，室內不禁煙。後來發現是有無煙區的，在一個幽暗的小角落裏。

順和酒樓

地址：中山市石岐街道安欄路1號

營業時間：8:30-14:30；17:30-21:00



3. 古鄉居甜品

來廣東，當然要喝碗糖水。古鄉居在中山有三四家分店，但出品絕不是連鎖店的那種感覺。熱門推薦是手磨的栗子糊和湯圓。我個人覺得這兩種食材比較適合秋冬，夏天就選個清爽的吧。

芒果燒仙草就很經典，量很足，芒果超新鮮。而這碗甜品的靈魂是最後淋的椰奶和煉乳，黏糊糊的，很香濃。不過煉乳比較甜，可以讓老闆少加點。

古鄉居甜品

地址：中山市石岐街道白水井大街21號04卡

營業時間：13:00-23:00



沙溪鎮美食

1. 雀鳥軒海鮮漁村

沙溪本地人從小吃到大的酒樓，就數這家雀鳥軒了。不光本地人愛吃，省內各地還有專程開車來吃的 。現在的新樓裝修華麗，隔壁還保留着原先的老店，也是一種見證吧。

+ 2

菜品和環境肯定是沒問題的，但中山前幾頓已經把我的嘴吃刁了，導致這家的菜品，每一個都說不上頂好吃，但肯定在平均水平之上。甜點做得比鹹點優秀。馬拉糕就很正宗，鬆軟有奶香味，吃着像海綿蛋糕。

要說招牌，雀鳥軒以前專門是做雞煲、鴿子煲的，還有這道湛江清香雞是值得一試的。雞選得確實好，皮爽入味，精華的湯汁還能配米飯，鹹香得恰到好處。

別看現在的雀鳥軒有整整四層樓，但中午去晚一點都是要等位的，喝早茶的話建議早點去。

雀鳥軒海鮮漁村

地址：中山市沙溪鎮隆都路61號

營業時間：7:30-14:00；17:00-21:00



2. 義德

我們找美食常說「開了多少年的老店，一定靠譜」之類的。現在看來，這條規律也不全對。靠譜的是人，跟開了多少年沒有關係。

這家店在點評上還是簇簇新的店，背後其實是做了多年餐飲的粥雲吞世家。

從門頭的牌匾就能看出年代久遠，老闆說是從祖父輩傳下來的，不管做人還是做事，都要講「義德」二字。因此，定價都很良心。雖然名義上的老闆已經是他的女兒，但掌管採購和後廚的還是老闆自己，幾十年的經驗讓他一眼就能識別食材好不好、新不新鮮，粉腸超級新鮮，沒有異味。

+ 2

這家店是我唯一一家連吃兩天的店，這就是我對它最高的評價。

招牌雞絲粉腸蜆粥，你就喝吧，小心喝掉了眉毛。想要味道再升級，可以來一勺店裏自己醃漬的辣椒圈。放心，是廣東辣，增香不增辣。

16元的粥，用的居然是新鮮的整雞煮熟再手撕的雞絲。蜆子也不是簡單放進粥底煮的，而是煮熟的蜆子，剝出蜆肉後過油炒一遍。連煮過蜆子的湯也不會浪費，會加到粥裏，是天然的味精。

第二鮮美的是雲吞。沙溪雲吞的個頭要比港式雲吞小一些，但每一隻都飽滿得像小金魚一般。我點的鮮蝦雲吞，皮薄得能透出蝦仁的粉嫩。喝一口湯，鮮味呈指數級衝擊着味蕾。

老闆也不藏着掖着，大方把鮮味秘笈告訴了我。他選用了優質的大地魚乾和蝦皮來熬湯，餡料裏還會加入磨成粉的大地魚乾和白芝麻。這些天然調味料共同作用，想不好吃都難。

除了粥粉雲吞，沙溪特色點心也做得好好味。番薯煎堆、眉豆糕、田艾包……餡料有甜的和鹹的，是老闆娘親手炒制的。

美食確實是有感情的，在這裏我吃出了家的味道。明明只是最不起眼的小生意，他們覺得要做就要做得像給家裏人吃的一樣。等餐的時候，老闆還拿出了荔枝給我解饞，正是桂味落市前的幾天。

義德

地址：中山市沙溪鎮龍聚環正街34號首層

營業時間：11:00-22:00



3. 和甘飯店

義德的老闆給我推薦了這家店，他說來沙溪一定要吃沙溪三寶：燜洋鴨、白切雞、扣肉。隔天我就來吃了兩寶。

+ 2

白切雞確實好味道，雞有雞味。雞皮油亮，雞肉鮮嫩，簡單油葱調味，最大程度保留本味。雖然還配了一疊像黃芥末的醬汁，但我更喜歡吃原味的。

梅菜扣肉更絕了，豬肉半肥瘦，軟糯香甜，入口即化，肉汁更是配米飯的佳品。這麼說吧，我老家過年也會做扣肉，我最多也就吃半塊，還是把肥肉去掉的那種，因為瘦肉很柴，肥肉很膩。但這家完全就是扣肉裏的代表，肥而不膩，瘦而不柴，讓這隻豬豬發揮了最大的價值，我吃了至少二三四五塊吧。

紅燒乳鴿現點現炸，皮很脆，但沒有前兩道菜驚豔了。

和甘飯店

地址：中山市沙溪鎮聖獅村海傍街81號

營業時間：9:00-21:00



4. 政國食店

吃完和甘，可以順手去隔壁買點點心作手信，都是現場手工製作的。雞仔餅很酥脆，小小的肥肉丁很香，回味的蒜香味十足。

政國食店

地址：中山市沙溪鎮聖獅村海傍街75號

營業時間：7:00-20:00



沙溪美食太多了，幾乎佔了中山的半壁江山。太期待去解鎖中山其它鎮／街道的美食了，如果有好的推薦歡迎留言告訴我哦～

交通住宿貼士

1. 交通

高鐵可到中山北站，位於石岐區；中山站在火炬開發區；小欖站在小欖鎮



2. 住宿

中高端：中山保利艾美、希爾頓、喜來登、皇冠假日、威斯汀（古鎮鎮）

性價比：全季、亞朵



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】