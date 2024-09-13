中山溫泉酒店10間推介｜包自助餐／水上樂園／全日任泡／人均$97

中山溫泉酒店推介2024！中山擁有老牌的天然溫泉，想近近地去浸溫泉放鬆，去中山就最適合不過！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間高CP值的酒店，有酒店配備24小時溫泉、水上樂園等，有酒店更包自助晚餐及宵夜，人均只需$97起！



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中山溫泉酒店推介【1】中山泉眼温泉度假酒店

中山泉眼温泉度假酒店位於中山與珠海交界處的泉眼村，曾於2019年翻新，內部設施乾淨新穎。酒店房價包含免費自助晚餐及宵夜、及雙人溫泉門票，而大部分客房亦配備獨立私家温泉。酒店擁有超過50個特色溫泉池，而且24小時開放，泉水源自地下約200米深處無污染岩層，是市區內的天然溫泉。酒店亦設有有雙軌高速滑道、水上排球、乒乓球、體能訓練設施等免費活動可以隨便玩！

中山泉眼温泉度假酒店

房價：人均HK$177起（泉棧9號樓大床房；包自助晚餐及自助宵夜、雙人溫泉門票）

地址：中山興泉路1號

交通：唐家灣站車程31分鐘

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中山溫泉酒店推介【2】中山温泉賓館

中山温泉賓館坐落在知名溫泉鄉——三鄉鎮，是老牌的天然溫泉。酒店設有148間房，採用中式設計，部分房間設有私人溫泉，亦提供親子主題客房。酒店擁有超過48個不同功能的生態温泉池、泉水游泳池及超大型水療休息廳，特色按摩、足浴、SPA、電影、網吧等一應俱全！房價更包含溫泉套票，絕對可以好好放鬆！

中山温泉賓館

房價：人均HK$236起（親水園親水房；包溫泉套票）

地址：中山市三鄉鎮雍陌村中山温泉賓館

交通：唐家灣站車程31分鐘

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中山溫泉酒店推介【3】中山温泉賓館（中心園店）

中山温泉賓館（中心園店）於2023年開幕，全部房型均配備露台、特大床及智能房間控制系統，房間空間寬敞且設備齊全，部分房間配備浴缸。親子房更有森林、海洋及太空等主題設計！酒店擁有超過48個不同功能溫泉池，温泉園佔地約2萬平方米，分為中藥保健區、百花養顏區、活力健身區和靜水怡心區，多到浸唔曬！

中山温泉賓館（中心園店）

房價：人均HK$334起（中心園園景大床；包溫泉套票、親子農場）

地址：中山市三鄉鎮雍陌村中山温泉遊客中心西北100米

交通：唐家灣站車程23分鐘

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中山溫泉酒店推介【4】美宿·雍陌民宿

美宿·雍陌民宿位於旅遊特色村「雍陌村」，位於中山溫泉球會附近，步行15分鐘就可以前往中山溫泉體驗古色古香及浸溫泉，周圍亦有公交站，算是方便！民宿採用新中式風格作設計，結合中國傳統神韻之餘，又具備現代感，同時配備小院、茶室、餐廳等環境幽靜，完全可以體驗文化魅力。

美宿·雍陌民宿

房價：人均HKD$162起（別緻花園大床房）

地址：中山雍陌村上街129號

交通：中山站約43分鐘車程

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中山溫泉酒店推介【5】原野之上·原野之居

原野之上·原野之居坐落在五桂山，雖然酒店不設自家溫泉，但與中山溫泉、中山温泉水上樂園及中山泉眼温泉的距離也不算遠，去浸溫泉都一樣方便！酒店於2023年全新開幕，只有7間客房，每間房都有不同主題，設計簡約舒適，部分房間亦設有景觀浴缸，非常寫意！酒店附設游泳池、餐廳、露營地等空間，想燒烤都無問題！

原野之上·原野之居

房價：人均HK$333起（暮雲；包早餐及MiniBar歡迎果盤）

地址：中山五桂山桂南旗溪村105號

交通：唐家灣站車程24分鐘

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中山溫泉酒店推介【6】中山名座假日酒店

中山名座假日酒店坐落在中山市的三鄉鎮，距離中山溫泉、中山温泉水上樂園及中山泉眼温泉亦不過幾分鐘車程。酒店設有多達509間客房，房間光線充足、空間感十足、基本設施齊備﹒酒店提供室外泳池、足浴、小童樂園、電影院、健身室等，更有免費私人停車場、免費洗衣服務！

中山名座假日酒店

房價：人均HK$217起（高級大床房；包2大1小暢玩小童遊樂園）

地址：中山景觀大道8號

交通：唐家灣站車程29分鐘

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中山溫泉酒店推介【7】易趣輕奢酒店（中山三鄉鎮店）

易趣輕奢酒店（中山三鄉鎮店）於2021年開幕，位於城桂公路，數分鐘車程便可輕鬆抵達中山溫泉、中山温泉水上樂園及中山泉眼温泉。酒店擁有43間客房，提供私人浴室、智能房間控制系統等，設計簡約舒適，部分房間設有景觀浴缸及露台。

易趣輕奢酒店（中山三鄉鎮店）

房價：人均HK$97起（輕趣大床房）

地址：中山城桂公路東33之11號

交通：唐家灣站車程29分鐘

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中山溫泉酒店推介【8】維也納酒店（中山三鄉順昌廣場店）

維也納酒店（中山三鄉順昌廣場店）於2024年開幕，坐落在三鄉鎮，與中山溫泉、中山温泉水上樂園及中山泉眼温泉的距離亦相當近。酒店提供72間豪華客房，基本設備齊全，更設有電影頻道、智能房間控制系統、暖氣、大浴室等。酒店設有洗衣房、餐廳及免費私人停車場。

維也納酒店（中山三鄉順昌廣場店）

房價：人均HK$143起（高級大床房）

地址：中山三鄉鎮大布村朝暉路2號A棟

交通：唐家灣站車程20分鐘

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中山溫泉酒店推介【9】中山三鄉雅居樂酒店

中山三鄉雅居樂酒店位於三鄉中心商區金湧大道北的商務核心地帶，鄰近中山温泉風景區，地理位置優越。酒店於2020年12月部分升級改造，配備85間客房及套房，空間寬敞，套房房型另設浴缸，親子房型則採用特色主題設計。酒店亦提供免費泊車、餐廳及酒吧。

中山三鄉雅居樂酒店

房價：人均HK$176起（高級雙床房）

地址：中山金湧大道近雅居樂車站

交通：唐家灣站車程35分鐘

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中山溫泉酒店推介【10】中山畔山酒店

中山畔山酒店位於中山三鄉鎮城桂路，中山溫泉、中山泉眼温泉及中山温泉水上樂園的距離與酒店亦相當近。酒店曾於2019年翻新，設有138間房，客房乾淨完善，配備迷你吧、獨立淋浴間、洗浴用品等。酒店亦設有西餐廳、紅酒屋、酒吧、KTV、棋牌室、健身室等設施。

中山畔山酒店

房價：人均HK$137起（雙床房；包早餐）

地址：中山三鄉鎮城桂路東68號

交通：唐家灣站車程34分鐘

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