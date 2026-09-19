中山好去處｜南區7大寶藏打卡點推薦　體驗礦坑潛水/探訪百年僑房

最近不冷不熱的好天氣真的超適合出去玩！就在深圳周邊，自駕1h直達的好去處藏不住啦！



中山南區，這裏離喧囂不遠，距寧靜很近，無論你是文藝咖、美食愛好者、戶外達人還是歷史迷，這裏都能給你驚喜。

一起來中山南區開啟「僑鄉風韻．慢享時光」之旅吧！

第一站：水岸邊的音樂會客廳

從水岸咖啡音樂會客廳出發，是最舒服的開場方式。微風輕拂，河面波光粼粼，咖啡的醇香正與鄉野的清風交織，悠揚的樂聲在水岸與古村間迴盪。從藝術生活、百年僑韻，再到書香庭院與畫廊美食，各具特色的水岸咖啡，共同編織出一幅「一步一景、一咖一味」的假日鬆弛畫卷。

點一杯手沖咖啡，看着夕陽把天空染成橘子色，氛圍感直接拉滿～隨手一拍就是朋友圈大片。

第二站：露營登山，把日子過成詩

而這份愜意，出了門就能延續到山野裏去，南區是戶外愛好者的天堂！想體驗「野奢」生活？Minemine礦邁．潛水營地——中山首個礦坑潛水體驗地是優選之地，這裏水質清澈見底，彷彿潛入藍寶石中。

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江畔營地林草茂密、溪水潺潺，可以在平坦的草地搭建帳篷享受自然景色；北斗星自然教育營地適合帶娃認植物、觀星星，華尊房車營地可以拎包入住房車，燒烤啤酒數星星；北台森林公園則留給想登高吸氧的朋友，山頂俯瞰整個南區，治癒力滿分。

第三站：穿越古今，玩轉非遺與民俗

玩夠了戶外，就該鑽進南區的老時光裏了。南區的文化底藴，比你想象的更「有戲」！僑鄉藝術生活季把老僑房變成美術館和劇場，看展聽戲逛市集，文藝氣息撲面而來。

要是趕上中山詹園花朝節，穿漢服賞百花、看「花神祭」，隨手就是古風大片；曹邊夜宴在百年古村嘆美食看表演，燈火搖曳間彷彿穿越回舊時嶺南。

第四站：百年僑房，一磚一瓦皆是故事

南區是著名僑鄉，分佈着2000多間僑房，喜歡僑房古建的可以來南區「尋寶」。這片土地最動人的，不僅是嶄新亮麗的風光，更是那些藏在磚瓦縫隙裏的舊時光。馬公紀念堂、沛勳堂的羅馬柱廊下，光影斑駁，彷彿能聽見百年前僑商們在此談笑風生。

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沙涌文筆塔靜立村口，青苔爬滿塔身，像是大地長出的筆，默默書寫着良都的文脈春秋；功建鐵城梁公祠，鑊耳山牆高高揚起，嶺南建築的精緻與宗族記憶全刻在雕樑畫棟間。

再走進楊仙逸祖居，又能讀到中國革命空軍之父「航空救國」的壯志豪情。這些老建築像散落在巷陌間的時光膠囊，在轉角處靜靜等你去推開那扇門。穿行其間，腳步不自覺就慢了，連說話都輕了幾分。

第五站：非遺活態，看得見摸得着的煙火魂

如果說古蹟是南區的「筋骨」，那非遺就是它的「魂」。你可能會在某個村口廣場，突然被一陣虎虎生風的棍影吸引——那是沙涌馬家槍正在巡演，舞槍者身形矯健，槍尖寒光閃閃，一招一式都帶着百年前練兵禦敵的剛猛之氣，看得人熱血直衝頭頂；而聽當地老人講起馬南寶勤王故事，南宋末年的忠義傳說又在嶺南煙雨中蕩氣迴腸。

若趕上節慶，車燈籠民俗巡遊更是熱鬧非凡——紙紮的燈籠在夜色中連成一條發光的長龍，孩童舉着小燈籠追着跑，老一輩笑着唸叨祖輩傳下來的童謠，濃濃的鄉情在燈火裏流轉。

想親手試試？不妨來曹邊村體驗廣彩瓷製作技藝，在素胚上勾勒嶺南花果，筆尖遊走間，百年瓷韻就留在了你的掌心；更接地氣的是良都扣肉製作技藝，跟着村中老人學「扣」肉的手藝，油汪汪的香氣裏全是歲月沉澱的滋味。從看得見的建築到摸得着的技藝，南區的歷史文化就在煙火日常裏等着與你相遇。

第六站：紅色薪火，劉廣生故居里的青春迴響

看完了古建築的雕樑畫棟與非遺的煙火熱鬧，還有一個地方值得你駐足——劉廣生故居。這不是一座普通的青磚老屋，而是中山青年革命火種的源頭之一。

推開那扇木門，彷彿瞬間穿越回風起雲湧的年代：牆上的老照片、泛黃的手稿、斑駁的煤油燈，默默講述中山青年革命運動先驅的英勇故事。

第七站：「食」力派美食地圖

走得累了，南區的美食早就等着犒勞你的胃。良都扣肉肥而不膩，霸王鴨酥爛濃香，五柳松子魚酸甜開胃，荔枝柴燒鵝帶着果木燻烤的獨特香氣，再加上無骨白切雞、酥炸肝卷、上湯頭膠、蓮籽羹、瑤柱瓜圃、荔枝酸甜骨，湊齊一桌「十大名菜」，每一口都是本地人私藏的家的味道。

中山南區也是不折不扣的「食」力派。（深圳報業提供）

飯後再來點蘋果蕉、現摘的荔枝龍眼，鮮甜得讓人忍不住嘬手指！

第八站：買買買！南區名優產品帶回家

吃飽喝足，順道逛逛南區的「隱藏彩蛋」。在這裏，你能買到家家戶戶廚房都在用的鷹嘜花生油，也能實現美怡樂雪糕自由，蛋筒、脆皮、甜筒隨便挑，一口下去直接夢迴童年。

臨走別忘了拎兩隻信科石岐乳鴿，外皮焦脆、肉嫩多汁，連骨頭都入味到想嗦乾淨。

第九站：住進風景裏

夜色漸濃，選個喜歡的地方住下來吧。選一家心儀的住處：永安新城皇冠假日酒店和希爾頓花園酒店舒適省心，凱里亞德、維也納系列性價比很高。

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而慈恩里民宿和閲河山民宿是則藏在「十里畫廊」裏的詩意小院，推窗見景、枕水而眠，把南區的温柔留到夢裏。

心動不如行動！假期帶上家人朋友，來中山南區赴一場「僑鄉生活美學」之約吧！